Ο πληρωμένος δολοφόνος Ίμρε Αράκας στο πλευρό του εμπόρου ναρκωτικών Ντάνιελ Κίναχαν αν εκδοθεί

Ο πληρωμένος δολοφόνος Ίμρε Αράκας δεσμεύτηκε να επιστρέψει στην Ιρλανδία για να υποστηρίξει το αφεντικό του καρτέλ, Ντάνιελ Κίναχαν, σε περίπτωση που εκδοθεί από το Ντουμπάι.

Ο Εσθονός δολοφόνος εξέφρασε την αφοσίωσή του στον Κίναχαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης με τον συγγραφέα και δημοσιογράφο Στίβεν Μπριν.

Ανακαλώντας τη συνομιλία του με τον Αράκας σε ένα επεισόδιο του Crime World, ο Μπριν είπε ότι το σχόλιο ήταν «παράξενο».

«Είπε ότι οι Κίναχαν τον φρόντισαν όταν ήταν στη φυλακή.

Είπε ότι, αν ο Ντάνιελ Κίναχαν συλληφθεί, θα επιστέψει στην Ιρλανδία για να καταθέσει υπέρ του.»

Η συνέντευξη περιγράφεται λεπτομερώς στο νέο βιβλίο του Στίβεν, ‘Kinahan Assassins’, το οποίο συνέγραψε με τον Τζον Χαντ.

«Αν με καλούσαν στο δικαστήριο, θα κατέθετα, αλλά υπέρ του», δήλωσε ο Αράκας.»

Ο 65χρονος εκτίει ποινή φυλάκισης σε λιθουανική φυλακή, αφού ομολόγησε την ενοχή του για τη δολοφονία του Ρεμίγιαους Μορκεβίτσιους, μαχητή μικτών πολεμικών τεχνών (MMA), ο οποίος πυροβολήθηκε κοντά στο σπίτι του στο Κάουνας το 2016.

Εκδόθηκε εκεί το 2023, αφού εξέτισε ποινή στη φυλακή Portlaoise για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία του συνεργάτη του Χατς, Τζέιμς Γκέιτλι, στη Βόρεια Ιρλανδία, μεταξύ 3 και 4 Απριλίου 2017.

Ο Αράκας, που είχε προσληφθεί από το καρτέλ Κίναχαν για να πραγματοποιήσει τη δολοφονία, ομολόγησε την ενοχή του, αλλά αργότερα ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν στην Ιρλανδία εκείνη την περίοδο μόνο για να πάει για κάμπινγκ.

«Όλοι νομίζουν ότι είμαι διεθνής δολοφόνος, αλλά ήμουν στην Ιρλανδία για κάμπινγκ. Δείτε τα πράγματα που είχα στην τσάντα μου. Δεν επρόκειτο να σκοτώσω κανέναν», δήλωσε.

Ο διαβόητος ναρκέμπορας Ντάνιελ Κίναχαν καταζητείται από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών με κατηγορίες που σχετίζονται με συμμετοχή σε διεθνές οργανωμένο έγκλημα, συγκεκριμένα διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα χρημάτων.

Υπάρχει επίσης φάκελος στη Διευθύντρια της Γενικής Εισαγγελίας με την κατηγορία της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης.

Η Διευθύντρια της Γενικής Εισαγγελίας εξακολουθεί να εξετάζει τον φάκελο.

Το βιβλίο Kinahan Assassins: The Ruthless Hit Squads Who Brought Terror to Dublin Streets των Stephen Breen και John Hand κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Penguin και είναι διαθέσιμο πλέον.

Πηγή: Sunday World