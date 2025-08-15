Ο Τομ Κρουζ έριξε άκυρο στον Ντόναλντ Τραμπ και... το απολαμβάνει

Σε μια εξέλιξη που συζητείται έντονα στο Χόλιγουντ, ο Τομ Κρουζ φέρεται να απέρριψε την πρόταση να τιμηθεί με το διάσημο βραβείο Kennedy Center Honors του 2025, το οποίο ανακοίνωσε προσωπικά ο πρόεδρος και νέος πρόεδρος του Κέντρου, Ντόναλντ Τραμπ Ανάμεσα στους υπόλοιπους τιμώμενους περιλαμβάνονται o Γκλόρια Γκέινορ, η ροκ μπάντα Kiss, ο Σιλβέστερ Σταλόνε, ο Τζορτζ Στρεϊτ και ο Μάικλ Κρόφορντ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των People και της Washington Post, ο Κρουζ φέρεται να επικαλέστηκε «συγκρούσεις στο πρόγραμμα» («scheduling conflicts») ως λόγο για την απόρριψη της τιμητικής πρόσκλησης. Την πληροφορία αυτή επιβεβαιώνουν ανώνυμες πηγές, μεταξύ των οποίων και τωρινοί και πρώην εργαζόμενοι του Kennedy Center.

Tom Cruise Turned Down Invite to Receive Kennedy Center Honor from Donald Trump: Report https://t.co/n6CrvkHqb9 — People (@people) August 15, 2025

Το γεγονός μάλιστα έχει προκαλέσει εντύπωση καθώς ότι ο Τομ Κρουζ ο οποίος αυτή την περίοδο προωθεί την ταινία Mission: Impossible – The Final Reckoning , θα τιμηθεί με τιμητικό Όσκαρ (honorary Oscar) τον Νοέμβριο, στα Governors Awards.

Τραμπ και το νέο προφίλ του Honors

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος το 2025 ανέλαβε την προεδρία του Kennedy Center, δηλώνει ότι ήταν «98 % εμπλεκόμενος» στη διαδικασία επιλογής των φετινών τιμώμενων και ότι απέκλεισε πολλούς υποψήφιους επειδή θεωρήθηκαν «πολύ προοδευτικοί» ή «γοητευτικά ξύπνιοι» (“too woke”).

Σε μια ατόφια πολιτική στροφή, το νέο καθεστώς έχει προκαλέσει αίσθηση, από αλλαγές στη διοίκηση έως την ανάθεση του ρόλου οικοδεσπότη της τελετής στον ίδιο τον πρόεδρο