Most take-ons completed in a #UCL knockout game since 2016/17:



◎ 15 - Neymar vs. Atalanta (QF 2020)

◎ 15 - Neymar vs. Juventus (QF 2017)

◎ 13 - Neymar vs. Real Madrid (R16 2018)

◉ 12 - Jadon Sancho vs. PSG (SF 2024)

◎ 12 - Noa Lang vs. Benfica (R16 2024)



Sancho now leads… pic.twitter.com/QUY1q2W9QG