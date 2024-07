Οδοιπορικό του Flash.gr στην καλοκαιρινή Ισλανδία: Καρέ καρέ παγετώνες, θερμοπίδακες και καταρράκτες

Η Ισλανδία διαθέτει την αυθεντική φυσική ομορφιά μιας ξεχωριστής νησιωτικής χώρας, με ένα συνεχώς εναλλασσόμενο τοπίο με - ενεργά και μη - ηφαίστεια, κρυστάλλινες σπηλιές σε παγετώνες, γεωθερμικά πεδία, ορμητικούς καταρράκτες, ογκώδη παγόβουνα, επιβλητικούς θερμοπίδακες, παράξενους σχηματισμούς λάβας, λίμνες καυτής λάσπης, κρατήρες ηφαιστείων, ιαματικές πηγές, παραλίες μαύρης άμμου, υποβλητικά φαράγγια!

Για όσους αναζητούν ένα μοναδικό θέαμα, ο χειμώνας είναι ιδανική εποχή για να επισκεφθείτε τη χώρα αφού μπορείτε να απολαύσετε το Βόρειο Σέλας – από Νοέμβριο έως Απρίλιο. Ωστόσο, οι επισκέπτες πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, τον ακραίο καιρό και το σύντομο φως της ημέρας (έως και 3 ώρες τον Ιανουάριο).

Ωστόσο, η χώρα είναι εξόχως εντυπωσιακή και το καλοκαίρι (Μάιος – Αύγουστος), και μάλιστα αυτό το διάστημα θεωρείται high season καθώς έχει πολλές ώρες ημέρας – έως και 24 ώρες το 24ωρο - τις λεγόμενες «λευκές νύχτες» και πιο υψηλές θερμοκρασίες (που μάλλον παραπέμπουν στο ελληνικό φθινόπωρο).

Το σίγουρο είναι ότι ο καιρός είναι τελείως απρόβλεπτος αφού τη μία στιγμή μπορεί να έχει ήλιο και την άλλη μπορεί να βρέχει. Στην μία πλευρά του νησιού μπορεί να έχει χιόνι και στην άλλη να έχει λιακάδα. Για να είστε προετοιμασμένοι, θα χρειαστείτε ζεστά ρούχα, ένα καλό μπουφάν για χαμηλές θερμοκρασίες, ισοθερμικά, αδιάβροχο, τα κατάλληλα παπούτσια, γάντια, σκούφο και κασκόλ.

Τα εκπληκτικά και σχεδόν μυθικής ομορφιάς highlands το χειμώνα είναι αδιάβατα ενώ αντίθετα το καλοκαίρι μεταμορφώνονται σε παράδεισο εξερεύνησης! Από τους παγετώνες μέχρι τα σμιλεμένα βουνά και τα πανύψηλα ηφαίστεια, η χώρα της φωτιάς και του πάγου σε καλεί να την ανακαλύψεις σπιθαμή προς σπιθαμή.

Χρειάζεστε σίγουρα 4X4 για τους δύσκολους δρόμους (F roads), ενώ συναρπαστική είναι και η πεζοπορία η οποία ενώ το χειμώνα είναι μάλλον απαγορευτική το καλοκαίρι είναι ενδεδειγμένη.

Καλοκαιρινό οδοιπορικό στην Ισλανδία – 4.000 χλμ – Ιούλιος 2024

Ήμερα 1η

Άφιξη στο διεθνές αεροδρόμιο Κέφλαβικ, της πρωτεύουσας Ρέικιαβικ, που πλέον αποδεικνύεται ιδιαιτέρως μικρό για να καλύψει τις ανάγκες των χιλιάδων τουριστών που καταφθάνουν μεμονωμένα ή ομαδικά από κάθε μέρος της γης και με κάθε σκοπό (περιπατητές, ποδηλάτες, λάτρεις της φύσης ή του κάμπινγκ, γευσιγνώστες, ονειροπόλοι, κλπ)

Παραλαβή ενοικιαζόμενου 4Χ4 τζιπ και άμεση αναχώρηση. Κατεύθυνση προς το βορειοδυτικό άκρο της Ισλανδίας, στα φιορδ που θυμίζουν έντονα τα φιορδ της Νορβηγίας.

Μετά από οδήγηση σχεδόν 5 ωρών, με ηλιόλουστο καιρό, άφιξη στο ξενοδοχείο στην πόλη Πετρεκσφιορδούρ (Petreksfjordur). Μια απομονωμένη πόλη στην «άκρη του πουθενά», καθώς ο μόνος δρόμος για να πας ή να φύγεις από την πόλη είναι ο ίδιος δρόμος.

Το μόνο που θέλεις είναι φαγητό και ύπνο (αφού κλείσεις ερμητικά της βαριές σκουρόχρωμες κουρτίνες, για κρατήσουν έξω από το δωμάτιο το φως). Το δείπνο δεν θα μπορούσε να είναι άλλο παρά αρνάκι ντόπιο που βόσκει στις αρκτικές ακρογιαλιές και πίνει αγνό νερό από παγετώνες και καταρράκτες και είναι ό,τι πιο νόστιμο έχεις φάει. Η έκπληξη της βραδιάς ήταν ότι το δείπνο μας το ετοίμασε Έλληνας σεφ, ο οποίος βρίσκεται εκεί για την καλοκαιρινή σεζόν, καθώς τα χρήματα που κερδίζει είναι πολλαπλάσια από αυτά που του πρόσφεραν στην Ελλάδα.

Ημέρα 2η

Στα δυτικά φιόρδ τα λιγότερο ταξιδεμένα για τους τουρίστες, λόγο της μεγάλης απόστασης από τα τουριστικά σημεία του νότου, διασταυρώνεις αυτοκίνητο αραιά και που. Φιδίσιες διαδρομές δίπλα στη θάλασσα, σπίτια και φάρμες διάσπαρτα εδώ και εκεί, απέραντη γη και άγρια απόκρημνα βουνά.

Ένα από τα σημεία που πρέπει να δεις εάν επιλέξεις αυτό το σημείο της χώρας, είναι ο καταρράκτης Dynanji. Για να φτάσεις στο σημείο, ο δρόμος είναι δύσκολος αλλά βατός.

Η θέα του καταρράκτη, ωστόσο, υπερκαλύπτει κάθε προηγούμενο δισταγμό.

Σαν πέπλο, χιλιάδες κυβικά νερού από παγετώνες καλύπτουν τον βράχο, που με τους αιώνες έχει σμιλευτεί. Εάν βρεθείτε εκεί, μη διστάσετε να πιείτε νερό από τον καταρράκτη. Θα είναι το ωραιότερο νερό που έχετε δοκιμάσει στη ζωή σας.

Σε κοντινή απόσταση, ένα ψαροχώρι όπου οι τουρίστες φθάνουν με τα κρουαζιερόπλοια, για να γευθούν τοπικές εδέσματα και να νοιώσουν έστω και για λίγες ώρες τον αέρα που διαπερνά τα φιορδ.

Ημέρα 3η

Μετά από οδήγηση πολλών ωρών διασχίζοντας τα δυτικά φιόρδ και κάνοντας πολλές στάσεις – διαλείμματα για φωτογραφίες και το απαραίτητο ξεμούδιασμα, η τελευταία στάση της ημέρας ήταν σε ένα ξενοδοχείο, επίσης στη μέση του πουθενά.

Ακόμα μία ευχάριστη έκπληξη μάς περίμενε την επόμενη ημέρα το πρωί. Στον μπουφέ με το πρωινό τρεις κοπέλες από τη Λάρισα δουλεύουν εκεί και χαμογελαστές εξυπηρετούν κάθε φιλοξενούμενο! Ικανοποιημένες από τις συνθήκες και τις αμοιβές, αλλά με το μυαλό στις οικογένειές τους και στο τέλος της σεζόν που θα τους επιτρέψει να γυρίσουν πίσω.

Ημέρα 4η

Ακουρέϊρι: Η πρωτεύουσα της Βόρειας Ισλανδίας. Μια πόλη που σε κερδίζει με τη σχεδιαστική της διάταξη, τα παραδοσιακά σπίτι, τους τακτοποιημένους δρόμους, τα βραβευμένα εστιατόρια, τα θερμά λουτρά μέσα στο δάσος.

Με πανεπιστήμιο να εδρεύει στην πόλη και όλες τις υπηρεσίες να έχουν εκεί υποκατάστημα, και με 20 αθλητικούς συλλόγους, οι Ισλανδοί φαίνεται να απολαμβάνουν τη ζωή τους εκεί με ένα ποιοτικό και όχι τόσο θορυβώδη τρόπο ζωής, όπως στο Ρέικιαβικ. Μια πόλη που μπήκε στην καρδιά μας, όχι μόνο για το σχήμα καρδιάς που αποφάσισαν οι τοπικές αρχές να μετατρέψουν τον «Σταμάτη» στα φανάρια, με την καθολική αποδοχή των κατοίκων, αλλά για την τοποθεσία, τους ανθρώπους και την ενέργεια που είχε.

Ημέρα 5η

Χούσαβικ: Το παραδοσιακό ψαροχώρι, όπου τα φρέσκα ψάρια κυριαρχούν στα μενού των εστιατορίων, αλλά και το σημείο όπου ξεκινάς για το «κυνήγι» της παρακολούθησης της φάλαινας, είτε με ταχύπλοο είτε με παραδοσιακό καίκι.

Ένα κρουαζιερόπλοιο με σημαία Κύπρου ήταν στο λιμάνι, μπακαλιάρος με πατάτες να μυρίζει παντού και να ακούς ελληνικά στο τοπικό σούπερ-μάρκετ από δυο πολύ νεαρά παιδιά, που βρήκαν απάγκιο σε αυτό το όμορφο μικρό λιμάνι στα βόρεια της Ισλανδίας.

Μερικά χιλιόμετρα νοτιότερα, η λίμνη Myvatn και οι γεωθερμικές πηγές σε καλούν να απολαύσεις τις ευεργετικές ιδιότητες για τον ανθρώπινο οργανισμό των ζεστών νερών. Δίπλα σε φαλακρά βουνά που θυμίζουν «κρανίου τόπο» λόγω αρχαίων ηφαιστειακών εκρήξεων, τέλεια οργανωμένες εγκαταστάσεις, με την τεχνολογία να διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία για την ασφάλεια των κολυμβητών, αποδυτήρια που κανείς δεν νοιάζεται για το σώμα του άλλου, οι Ισλανδοί καλωσορίζουν τους επισκέπτες από όλον τον κόσμο.

Ημέρα 6η

Εγκιλσταδίρ: Δυτικά της Ισλανδίας όπου τα νερά από τα χιονισμένα νερά καταλήγουν σε ορμητικούς ποταμούς που περνούν από την φιλόξενη πόλη του Ελγκισταδίρ. Τοπικοί φούρνοι πωλούν τα παραδοσιακά τους ψωμιά και ντόνατς, τοπικά καφέ σερβίρουν (πολύ καλής ποιότητας) καφέ και πρωινά δυτικού τύπου και μία πιτσαρία, που καλύτερη πίτσα δεν έχεις δοκιμάσει ούτε στην Ιταλία.

Εάν φθάσεις μέχρι εδώ, δεν μπορεί να μην πας στο Σεϊδισφιορδουρ. Ένα γραφικό χωριό κρυμμένο μέσα στα φιορδ, που έγινε διάσημο κυρίως γιατί κάποιος τοπικός παράγοντας είχε την ιδέα να βάψει τις πέτρινες πλάκες μπροστά από το εκκλησάκι στα χρώματα του ΛΟΑΤΚΙ+ pride flag και οι ιφλουένσερς να το αναδείξουν σε must to see σημείο.

Και εδώ το φαγητό ήταν απερίγραπτα τέλειο, σε ποιότητα και εκτέλεση.

Ημέρα 7η

Διασχίζοντας τα βουνά που έχουν χαραγμένα στις πλαγιές τους τις τεκτονικές δονήσεις που προκάλεσαν αλλαγή τοπίου χιλιάδες χρόνια πριν, φτάνουμε στη νότιο ανατολική θάλασσα, με απαραίτητη στάση στο ψαροχώρι Χαπ (γράφεται Hofn) και στο από το 1932 εστιατόριο Pakkhus που σερβίρει την παραδοσιακή σούπα καραβίδας και μπακαλιάρο τηγανητό με πατάτες.

Βατναγιοκουλτ – Παραδίπλα, ο μεγαλύτερος παγετώνας της Ευρώπης, που καταλαμβάνει το 10% της χώρας βρίσκεται μπροστά στη λιμνοθάλασσα Γιοκουρσαλόν. Το θαυμαστό αυτό φαινόμενο, συμπληρώνουν τα μοναδικά κομμάτια τέχνης από αποκομμένα κομμάτια του παγετώνα, που ορισμένες φορές το χρόνο, στολίζουν την Diamond Beach, προσελκύοντας φωτογράφους από όλον τον κόσμο, αλλά και χιλιάδες ιδιώτες που προσέρχονται με θαυμασμό για τη φύση.

Οπωσδήποτε περπατήστε μέχρι παραλίμνια καθώς θα έχετε την ευκαιρία όχι μόνο να θαυμάσετε τον παγετώνα, αλλά να δείτε και φώκιες.

Ημέρα 8η

Βικ: Διαμονή στο Βικ με την εκκλησία του να προστατεύει το χωριό από ψηλά και τους στοιχειωμένους γίγαντες (3 βράχους στην άγρια θάλασσα) στη δυτική πλευρά της παραλίας να μην αφήνουν ξένους να ζυγώσουν.

Το Βικ -αν και παραθαλάσσιο χωριό- είναι το μόνο που δεν έχει λιμάνι, καθώς τα ρεύματα στο σημείο είναι τόσο ισχυρά που δεν έχει καταστεί δυνατό να τιθασευτούν.

Σε σοκάρει η ιδέα ότι θα είναι η πρώτη μικρή πόλη που θα πληγεί όταν σκάσει το ηφαίστειο Κάτλα, το ισχυρότερο ηφαίστειο της χώρας, που βρίσκεται μερικά χιλιόμετρα βορειοανατολικά του χωριού, κάτω από τον παγετώνα. Το παράδοξο είναι ότι οι κάτοικοι αφήνουν αυτήν την εκδοχή, όπως και ότι το χωριό θα πληγεί πρώτα από πλημμύρα που θα προκληθεί από το λιώσιμο του παγετώνα, εξαιτίας της λάβας του Κάτλα, και μετά θα περάσει η λάβα. Η τελευταία έκρηξη καταγράφηκε πριν περίπου 100 χρόνια, και όπως λένε οι κάτοικοι η« νέα έχει ήδη αργήσει», συνεχίζοντας να ζουν τη ζωή τους κανονικά.

Χαρακτηριστικό της πόλης, η πιτσαρία που το ζυμάρι της είναι μαύρο, για να θυμίζει τη λάβα των ηφαιστείων.

Στο Βικ μπορείτε και να δείτε πραγματική λάβα να τρέχει σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο “Lava Show”.

Ημέρα 9η

Μάιλιφελ: Διασχίζοντας απέραντες εκτάσεις στα Χάιλαντς της κεντρικής Ισλανδίας, όπου η εναλλαγή τοπίων είναι φαντασμαγορική, καθώς από τη μία νοιώθεις ότι είσαι σε σεληνιακό τοπίο, από την άλλη σε καταπράσινες εκτάσεις γεμάτες από τα καλοκαιρινά μωβ λουλούδια, τα λούπινς και αμέσως μετά ανάμεσα σε ανενεργά ηφαίστεια και ορμητικά ποτάμια, όπου για να συνεχίσεις πρέπει να είσαι αρκετά τολμηρός και να τα διασχίσεις.

Και ξαφνικά ξεπροβάλει το Μάιλιφελ, ένα ανενεργό ηφαίστειο που το «ανάστημά» του σου κόβει την ανάσα.

Ημέρα 10η

Η «Κοιλάδα των δακρύων» – Διασχίζοντας F roads στην νοτιο-κεντρική Ισλανδία και πάλι περνώντας σεληνιακά και ηφαιστειακά τοπία, με κακοτράχηλους δρόμους, καθώς και λίμνες με γαλάζια νερά λόγω των ορυκτών πετρωμάτων, φτάνεις στην Κοιλάδα των δακρύων (Sigoldugljufur), όπου νομίζεις ότι μόλις πέρασες από την κόλαση στον κήπο της Εδέμ. Ένας παράδεισος, μέσα σε φαράγγι, γεμάτος καταρράκτες και γκρεμούς.

Ημέρα 11η

Γκεισιρ – Υδάτινοι πίδακες: Η γεωθερμική περιοχή Geysir είναι πολύ γνωστή για τους θερμοπίδακες και στα ισλανδικά, ο όρος Geysir προέρχεται από το ρήμα gjósa, που σημαίνει ξεσπάω.

Έχοντας υπομονή – καθώς εκτινάσσεται κάθε περίπου 10 λεπτά – μπορείς να δεις από τον διαμέτρου 18 μέτρων κύπελο και βάθους άξονα 20 μέτρων θερμοπίδακα Στοκούρ (Strokkur), να εκτινάσσεται το θερμό νερό. Ένα φαινόμενο πραγματικά εντυπωσιακό!

Φυτώριο με τις ντομάτες (Fridheimar). Σούπα ντομάτας, μπύρα ντομάτας, παγωτό ντομάτας, μαρμελάδα ντομάτας και πολλά άλλα εδέσματα με κέντρο διάφορες ποικιλίες ντομάτας, μέσα στο εστιατόριο που οι ιδιοκτήτες έχουν φτιάξει μέσα στο θερμοκήπιο. Πρέπει να κλείσεις τραπέζι, καθώς η ζήτηση είναι μεγάλη, ειδικά στην υψηλή τουριστική περίοδο το καλοκαιριού.





Μπορείς να απολαύσεις όση σούπα θέλεις, όσο μοσχομυριστό ψωμί θέλεις και να προσθέσεις φρέσκο βασιλικό από το γλαστράκι που βρίσκεται στο τραπέζι σου.

Δυο Έλληνες δούλευαν εκεί μέχρι πρόσφατα, μας είπε μία σερβιτόρα που είχε τις καλύτερες εντυπώσεις από τους Έλληνες συναδέλφους της, γεγονός που για ακόμα μία φορά μας γέμισε υπερηφάνεια.

Τα πλεονεκτήματα της Ισλανδίας είναι ιδανικά για την παραγωγή θερμοκηπίου: η χώρα διαθέτει άφθονο γλυκό νερό, γεωθερμική ενέργεια (πάμφθηνο ηλεκτρικό ρεύμα) και ηφαιστειακό έδαφος.

Στη θερμοκήπιο όλα γίνονται με το χέρι και κανένας λόγος για φυτοφάρμακα. Αξιοσημείωτο ότι οι ιδιοκτήτες εισήγαγαν μύγες από τη Ολλανδία για την κατανάλωση παρασίτων.

Φάρμα με τα φρέσκο παγωτό (Efstidalur). Πολύ κοντά στους υδάτινους πίδακες του Geysir βρίσκεται και η φάρμα με τα παγωτά (και όχι μόνο), όπου θα έχετε τη μοναδική και διαφορετική εμπειρία να ρίξετε μια ματιά στην αγροτική ζωή στην Ισλανδία.

Αυτή η οικογενειακή φάρμα έχει ανοίξει για τους τουρίστες και προσφέρει μια ποικιλία προϊόντων απευθείας από το αγρόκτημα, όπως το περίφημο παγωτό, το γιαούρτι skyr και το τυρί φέτα. Το εστιατόριο προσφέρει επίσης βοδινό κρέας από τη φάρμα και άλλα τοπικά φαγητά

Ημέρα 12η

Ρέικιαβικ: Τελευταία ημέρα στη χώρα και δεν θα μπορούσαμε παρά να κάνουμε μια στάση στην πρωτεύουσα, στην μεγαλύτερη πόλη της χώρας και βορειότερη πρωτεύουσα του κόσμου, με τους πλέον των 250.000 κατοίκων εκ των 387.000 συνολικά.

Εμβληματικός ο ναός Hallgrímur, μια Λουθηρανική, ενοριακή εκκλησία, με ύψος 74,5 μέτρα που αξίζει να επισκεφθείς και να ανέβεις στο υψηλότερο σημείο της για να δεις την πρωτεύουσα πανοραμικά.

Εμβληματικό είναι και το κτίριο Harpa, το γυάλινο συναυλιακό κτίριο δίπλα στο λιμάνι, που αξίζει να το επισκεφθείτε.

Στον κεντρικό πεζόδρομο θα βρείτε ελληνικούς λουκουμάδες στο κατάστημα Loukoumas, από έλληνες ιδιοκτήτες και σχεδόν απέναντι ανοίγει προσεχώς ελληνική ψησταριά με σουβλάκια.

Απαραίτητα tips

Ακολούθησε πιστά τις προειδοποιητικές ταμπέλες. Οι Ισλανδοί θεωρούν αυτονόητο, ότι εάν σου πουν να μην κολυμπήσεις σε αυτές τις θερμές πηγές ή να μην πας στην άκρη του γκρεμού, δεν θα το κάνεις.

Επίσης, τα όρια ταχύτητας, ακολουθήστε τα πιστά. Υπάρχει λόγος που σε μερικά σημεία είναι τόσο χαμηλά/ Αξίζει δε να σημειωθεί ότι τα πρόστιμα ξεκινούν από 700 ευρώ.

Περί ενδυμασίας, καθώς ο καιρός είναι απρόβλεπτος και από τη μία στιγμή στην άλλη οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας ή οι καιρικές συνθήκες μπορεί να αλλάξουν δραματικά, καλό θα είναι πάντα να έχεις μαζί σου ένα αδιάβροχο και εσωθερμικά ρούχα.

Η Ισλανδία φημίζεται, εκτός από τα ψάρια, τα αρνάκια και για τα χοτ ντογκ. Καθώς τα λουκάνικα είναι φτιαγμένα από αρνίσιο κρέας, η νοστιμιά τους είναι ασυναγώνιστη. Η Ισλανδία διαθέτει πλέον των 800.000 αμνοεριφίων.

Σε κάθε περίπτωση όταν η επιλογή να οδηγήσεις είναι σε F roads, ενδείκνυται εκτός από αυτοκίνητο 4Χ4, να έχετε εμπειρία διάσχισης ποταμών για κάποιους από αυτούς.

Εφόσον ενοικιάσετε αυτοκίνητο, οποιουδήποτε τύπου, μην τσιγκουνευτείτε να προσθέσετε όλες τις σχετικές ασφάλειες που προσφέρονται από την εταιρεία ενοικιάσεων, διότι τα ατυχήματα είτε ένα πετραδάκι, είτε από τους ισχυρούς ανέμους (σπάνε συχνά πόρτες αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια του ανοίγματός τους), είναι συχνά.

Εάν είστε αρκετά τολμηροί και οι γευστικοί σας κάλυκες αναζητούν καινούργιες εμπειρίες, στην Ισλανδία μπορείτε να δοκιμάσετε Hakarl, που είναι καρχαρίας που έχει υποστεί ζύμωση. Σας προειδοποιούμε ότι η γεύση του δεν είναι ευχάριστη. Επίσης, το αποξηραμένο ψάρι Hardfiskur είναι ακόμα ένα παραδοσιακό έδεσμα, το οποίο οι Ισλανδοί το απολαμβάνουν με την επάλειψη βουτύρου.

Το hot dog είναι ένα must to try στην Ισλανδία, όπως επίσης και το γιαούρτι skyr.

Ο flash.gr εξασφάλισε αποκλειστικό βιντεοληπτικό υλικό από την καλοκαιρινή Ισλανδία και σας το παρουσιάζει: