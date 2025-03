Οι αποφάσεις της Stoiximan Super League για τα Play Off: Goal Line Technology και ημιαυτόματο οφσάιντ

Η κανονική περίοδος της Stoiximan Super League ολοκληρώθηκε με τις ομάδες να περνούν πλέον στο δεύτερο κομμάτι της σεζόν και συγκεκριμένα στα Play Off και στα Play Out. Μάλιστα, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (12/03), αποφασίστηκε, πως στα Play Off για τις θέσεις 1-4 του Πρωταθλήματος, θα υπάρχει ημιαυτόματο οφσάιντ και goal line technology.



Αναλυτικά, όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ.:

«Κατά τη διάρκεια του σημερινού Δ.Σ. αποφασίστηκαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1/ Ομόφωνα εγκρίθηκε η επικύρωση βαθμολογίας Κανονικής Περιόδου Πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών).

2/ Ομόφωνα εγκρίθηκε ο ορισμός των αγώνων Stoiximan Super League Playoffs 1-4 και 5-8 και Stoiximan Super League Playouts. Το πρόγραμμα των αγώνων θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Super League https://www.slgr.gr/el/

3/ Ομόφωνα αποφασίστηκε η συνέχιση της υλοποίησης του συστήματος VAR για τις επόμενες αγωνιστικές περιόδους και συναφώς η λήψη προσφορών από εταιρίες υλοποίησης αυτού, σε συνεργασία με την ΕΠΟ. Επίσης, το σώμα ενημερώθηκε για την πορεία των προετοιμασιών για την υλοποίηση των τεχνολογιών Goal Line Technology και Semi Automated Offside που θα υλοποιηθούν στα Stoiximan Playoffs (group 1-4), της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου ενώ θα εξεταστεί το εύρος της υλοποίησής τους και στις επόμενες αγωνιστικές περιόδους.

4/ Ομόφωνα απορρίφθηκε η αίτηση του ποδοσφαιριστή Χρ. Μπούρμπου κατά ΠΑΕ ΟΦΗ.

5/ Ομόφωνα εγκρίθηκε η ανανέωση της συνεργασίας με εταιρεία Grassform για την αξιολόγηση των αγωνιστικών χώρων».