Οι επιστήμονες προβλέπουν ότι η μέρα θα φτάσει τις 25 ώρες - Τι επηρεάζει την επιβράδυνση

Έχετε νιώσει ποτέ ότι σας φαίνεται ότι η μέρα μεγαλώνει; Οι επιστήμονες πλέον έχουν την εξήγηση πίσω από αυτή την αίσθηση.

Μια νέα έρευνα επιβεβαιώνει ότι η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από την ανθρώπινη παρέμβαση όχι μόνο υπερθερμένει τον πλανήτη, αλλά επίσης αλλάζει και καθυστερεί με διακριτικό τρόπο την περιστροφή του.

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι η διάρκεια μιας ημέρας στη Γη αυξάνεται σταδιακά λόγω ενός συνδυασμού παραγόντων. Αυτά περιλαμβάνουν κινήσεις τεκτονικών πλακών, αλλαγές στην περιστροφή του εσωτερικού πυρήνα της Γης και βαρυτικές επιδράσεις από το φεγγάρι. Ωστόσο, η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τον άνθρωπο αναγνωρίζεται πλέον ως σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει σε αυτήν την αλλαγή.

Η απομάκρυνση της Σελήνης

Η ανακατανομή του νερού λόγω της τήξης των πολικών πάγων μετατοπίζει επίσης τον άξονα περιστροφής της Γης. Αυτή η κίνηση κάνει τους μαγνητικούς πόλους να ταλαντεύονται πιο μακριά από τον άξονα κάθε χρόνο. Η έρευνα δείχνει ότι αυτή η επίδραση συνεχίζεται για τουλάχιστον τρεις δεκαετίες και μπορεί να επιδεινωθεί.

«Εμείς οι άνθρωποι έχουμε μεγαλύτερο αντίκτυπο στον πλανήτη μας από ό,τι συνειδητοποιούμε», δήλωσε ο Benedikt Soja , γεωδαίτης στο ETH Zurich και συν-συγγραφέας των μελετών, σε συνέντευξή του στο Live Science. «Αυτό φυσικά μας φέρει μεγάλη ευθύνη για το μέλλον του πλανήτη μας».

Η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Science αποκάλυψε ότι πριν από περίπου 1,4 δισεκατομμύρια χρόνια, όταν η Σελήνη ήταν πιο κοντά στη Γη, μια μέρα διήρκεσε λίγο περισσότερο από 18 ώρες. Καθώς η απόσταση μεταξύ Γης και Σελήνης έχει αυξηθεί, η διάρκεια μιας ημέρας στον πλανήτη μας έχει επίσης επιμηκυνθεί, σύμφωνα με ερευνητές.

Πώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή την επιβράδυνση της περιστροφής της Γης

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες που δημοσιεύθηκαν στο "PNAS" και το "Nature Geoscience", οι ερευνητές χρησιμοποίησαν την τεχνητή νοημοσύνη για να προβλέψουν αλλαγές στην περιστροφή της Γης. Διαπίστωσαν ότι η κλιματική αλλαγή αυτή τη στιγμή επιμηκύνει τις ημέρες κατά περίπου 1,3 χιλιοστά του δευτερολέπτου ανά αιώνα. Μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα, αυτό θα μπορούσε να αυξηθεί στα 2,6 χιλιοστά του δευτερολέπτου ανά αιώνα, καθιστώντας την κλιματική αλλαγή τη μεγαλύτερη επιρροή στην περιστροφή της Γης.

Επιπλέον, έρευνα που χρηματοδοτείται από τη NASA τονίζει ότι το λιώσιμο των στρωμάτων πάγου και των παγετώνων, μαζί με την εξάντληση των υπόγειων υδάτων, αναδιανέμουν τη μάζα στον πλανήτη. Αυτή η ανακατανομή κάνει τη Γη να ταλαντεύεται και να επιβραδύνει την περιστροφή της. Τα τελευταία 120 χρόνια, ο άξονας περιστροφής του πλανήτη ελίσσεται κατά 10 περίπου μέτρα.

Η υπερθέρμανση του πλανήτη έχει επιταχύνει τον ρυθμό απώλειας πάγου από πολικές περιοχές, ιδιαίτερα τη Γροιλανδία και την Ανταρκτική, με αποτέλεσμα την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Το επιπλέον νερό συσσωρεύεται κοντά στον ισημερινό, προκαλώντας ελαφρά διόγκωση της Γης. Αυτή η ανακατανομή της μάζας επιβραδύνει την περιστροφή του πλανήτη, παρόμοια με το πώς ένας αθλητής του καλλιτεχνικού πατινάζ επιβραδύνει απλώνοντας τα χέρια του.

Ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις των μεγαλύτερων ημερών;

Η επιμήκυνση των ημερών της Γης θα μπορούσε να οδηγήσει στην εισαγωγή αρνητικών δίσεκτων δευτερολέπτων, όπου περιστασιακά αφαιρείται ένα δευτερόλεπτο από τα ρολόγια μας για να ευθυγραμμιστεί με τις μεγαλύτερες ημέρες. Αυτή η αλλαγή θα μπορούσε να επηρεάσει τη χρονομέτρηση σε υπολογιστές και smartphone. Επιπλέον, η τροποποιημένη περιστροφή μπορεί να επηρεάσει το διαστημικό ταξίδι, απαιτώντας προσαρμογές στην πλοήγηση για διαστημικές αποστολές.

