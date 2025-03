Οι μεγάλες συναυλίες του καλοκαιριού : Πλήρης οδηγός για να μην χάσεις ούτε μία

Το 2025 προμηνύεται ως μια χρονιά γεμάτη δυνατές συναυλιακές συγκινήσεις στην Ελλάδα. Από μεγαλειώδη φεστιβάλ μέχρι μοναδικές μουσικές βραδιές, το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει καλλιτέχνες και συγκροτήματα από ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών.

La Femme

Το γαλλικό συγκρότημα La Femme επιστρέφει στην Αθήνα στις 24 Μαΐου. Με new-wave και ψυχεδελικό punk ήχο, έχουν αποκτήσει πιστό κοινό διεθνώς. Το άλμπουμ τους Psycho Tropical Berlin θεωρείται σταθμός της σύγχρονης γαλλικής μουσικής, ενώ οι συναυλίες τους είναι γνωστές για την εκρηκτική τους ενέργεια. Εισιτήρια: more.com

Hooverphonic

Το βελγικό συγκρότημα Hooverphonic, με την ιδιαίτερη ατμοσφαιρική αισθητική του, θα εμφανιστεί στις 16 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη και στις 17 Απριλίου στην Αθήνα. Έχουν αλλάξει αρκετούς τραγουδιστές, αλλά η επιστροφή της Geike Arnaert σηματοδότησε μια νέα επιτυχημένη πορεία. Το Mad About You είναι το πιο αναγνωρίσιμο κομμάτι τους, ενώ η μουσική τους έχει επενδύσει δεκάδες ταινίες και σειρές. Εισιτήρια: more.com

Tom Jones

Ο Sir Tom Jones έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα στις 21 Ιουνίου. Με 60 χρόνια καριέρας και τραγούδια όπως το It’s Not Unusual και Sex Bomb, έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους. Τα τελευταία χρόνια, συμμετέχει ως κριτής στο The Voice UK, μεταδίδοντας τις γνώσεις του στη νέα γενιά. Εισιτήρια: ticketmaster.gr

Avenged Sevenfold

Οι Avenged Sevenfold θα ανοίξουν το Release Athens στις 7 Ιουνίου. Πρόκειται για ένα από τα πιο καινοτόμα metal συγκροτήματα των τελευταίων δεκαετιών, με επιρροές από heavy metal, progressive και hard rock. Το Hail to the King τους έφερε τεράστια επιτυχία, ενώ οι live εμφανίσεις τους ξεχωρίζουν για την ένταση και τη θεατρικότητά τους. Εισιτήρια: more.com

KALEO

Οι Ισλανδοί KALEO έρχονται στις 19 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού. Το Way Down We Go τους εκτόξευσε στη διεθνή σκηνή, ενώ η μουσική τους χαρακτηρίζεται από blues, folk και rock στοιχεία. Έχουν συμμετάσχει σε σημαντικά φεστιβάλ, όπως το Coachella και το Bonnaroo. Εισιτήρια: ticketmaster.gr

The Prodigy

Το Release Athens 2025 υποδέχεται τους The Prodigy, την Παρασκευή 4 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού! Όπερ σημαίνει … έρχονται να μας υπενθυμίσουν γιατί παραμένουν μία ασύγκριτη δύναμη της ηλεκτρονικής σκηνής, εδώ και 34 χρόνια – παρά την απώλεια του αδελφού τους, Keith Flint, το 2019. Ο Liam Howlett και ο Maxim φέρνουν ένα νέο κύμα ηλεκτρισμένης ενέργειας και, μαζί με τους Leo Crabtree (drums) και Rob Holliday (κιθάρα) υπόσχονται μία ανεπανάληπτη βραδιά. Αυτή τη φορά, οι Godfathers of Rave επιστρέφουν με μια ακόμα μεγαλύτερη παραγωγή και ένα greatest hits set πελώριων beat, αδρεναλίνης και χορού, παρουσιάζοντας και υλικό από το επερχόμενο νέο album τους.

Green Day

Το θρυλικό punk-rock συγκρότημα Green Day έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 6 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο του Ejekt Festival 2025. Με πέντε βραβεία Grammy και αμέτρητες άλλες διακρίσεις, η μπάντα του Billie Joe Armstrong έχει σημαδέψει τη σύγχρονη μουσική. Το άλμπουμ τους American Idiot (2004) θεωρείται ένα από τα πιο επιδραστικά της δεκαετίας, ενώ είναι γνωστοί για τις εκρηκτικές ζωντανές εμφανίσεις τους. Εισιτήρια: more.com

London Grammar

Το indie-pop τρίο London Grammar θα βρεθεί στο Release Athens στις 11 Ιουλίου. Με τη χαρακτηριστική φωνή της Hannah Reid, έχουν δημιουργήσει ατμοσφαιρικές επιτυχίες όπως το Strong και το Wasting My Young Years. Έχουν κερδίσει Brit Awards και έχουν συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα, όπως ο Flume και ο Disclosure. Εισιτήρια: more.com

Alice Cooper

Ο πρωτοπόρος του shock rock, Alice Cooper, θα εμφανιστεί στις 11 Ιουλίου στο TerraVibe στη Μαλακάσα. Με καριέρα που εκτείνεται σε πέντε δεκαετίες, έχει καθιερώσει ένα μοναδικό θεατρικό στυλ στις συναυλίες του. Είναι γνωστός για τις σκοτεινές, εντυπωσιακές παραστάσεις του, αλλά και για διαχρονικά κομμάτια όπως το School’s Out και Poison. Εισιτήρια: more.com

Morrisey

Ένας από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς όλων των εποχών και ίσως ο κορυφαίος στιχουργός της γενιάς του, επιστρέφει το καλοκαίρι στην Αθήνα μετά από πολλά χρόνια και στο Release Festival. O Βρετανός αντισυμβατικός καλλιτέχνης της, τον οποίον το παγκόσμιο κοινό γνώρισε στις αρχές της δεκαετίας του ‘80 ως τραγουδιστή της της indie rock μπάντας μπάντας The Smiths, έρχεται στην Πλατεία Νερού την Τετάρτη 16 Ιουλίου. Η προπώληση εισιτηρίων έχει ανοίξει. Εισιτήρια στο more.com

Kylie Minogue στην Πλατεία Νερού

Το Release Athens 2025 υποδέχεται την Kylie Minogue, την Παρασκευή 18 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Η Αυστραλή superstar και απόλυτο pop icon της παγκόσμιας σκηνής, από τα τέλη των 80s μέχρι σήμερα, έρχεται στην Αθήνα στο πλαίσιο της σαρωτικής Tension Tour, της μεγαλύτερης περιοδείας που έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία 15 χρόνια, με απανωτά sold-out στις μεγαλύτερες αρένες σε ολόκληρο τον κόσμο. Με το “Tension II” που κυκλοφόρησε τον περασμένο Οκτώβριο, η Kylie Minogue έγινε η πρώτη καλλιτέχνιδα που καταφέρνει να έχει τουλάχιστον ένα νο. 1 δίσκο στα charts της Μ. Βρετανίας σε κάθε δεκαετία, από το 80 μέχρι σήμερα – ακόμη ένα στέμμα για το μεγάλο είδωλο της ποπ μουσικής που ειδικά στις συναυλίες της κάνει τα πλήθη να παραμιλούν από ευχαρίστηση. Το ίδιο κάνει και η Αθήνα, απ’ όταν ανακοινώθηκε ότι έρχεται στο Release Athens.

Gojira

Οι Gojira θα εμφανιστούν στο Release Athens στις 19 Ιουλίου. Θεωρούνται πρωτοπόροι του progressive metal και έχουν βραβευτεί με Grammy για το κομμάτι Silvera. Με έντονη οικολογική και κοινωνική συνείδηση, χρησιμοποιούν τη μουσική τους για να στέλνουν ηχηρά μηνύματα. Εισιτήρια: more.com

Robbie Williams

Ο pop superstar Robbie Williams θα εμφανιστεί στο Καλλιμάρμαρο στις 2 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του. Με πάνω από 85 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων και 18 Brit Awards – τα περισσότερα που έχει κερδίσει ποτέ ένας solo καλλιτέχνης – παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους performers. Έχει κατακτήσει 15 φορές την κορυφή των βρετανικών charts, ξεπερνώντας ρεκόρ θρύλων όπως οι Rolling Stones. Εισιτήρια: more.com

Rod Stewart στο ΟΑΚΑ

O Sir Rod Stewart ρίχνει την αυλαία στην τελευταία περιοδεία της καριέρας του, με μια ανεπανάληπτη εμφάνιση για το ελληνικό κοινό, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025, στo Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ του ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς ένας απ’ τους πιο επιτυχημένους τραγουδιστές στην ιστορία της μουσικής, αλλά ένας αληθινός showman, ένας παντοτινός σταρ που ξέρει πώς να σαγηνεύει το κοινό διαπερνώντας διαφορετικά είδη με την όλο ψυχή, τραχιά του φωνή για πάνω από πέντε δεκαετίες – μια διαδρομή που ολοκληρώνει αυτή τη χρονιά με μια τελευταία παγκόσμια περιοδεία, που για πρώτη φορά περιλαμβάνει και την πόλη μας.