Η πισώπλατη μαχαιριά του Χουάν Κάρλος στη Λετίθια - «Προσοχή, είναι Δούρειος ίππος»

Δεν είναι κρυφό ότι οι σχέσεις της Λετίθια με την Ισπανική βασιλική οικογένεια είναι κάθε άλλο παρά καλές. Η ίδια έχει αποφύγει πολλές φορές τις κοινές εμφανίσεις με τους συγγενείς του Φελίπε και δεν κρύβει την απέχθεια που αισθάνεται για ορισμένα μέλη, μεταξύ των οποίων είναι και ο πεθερός της, τέως βασιλιάς Χουάν Κάρλος.

Από τις πρώτες κιόλας ημέρες που πάτησε το πόδι της στο παλάτι ως η αρραβωνιαστικιά του διαδόχου του θρόνου, η Λετίθια ήρθε αντιμέτωπη με πολύ εχθρικές συμπεριφορές τις οποίες έπρεπε να διαχειριστεί με μαεστρία αν ήθελε να διατηρήσει τον νέο της ρόλο. Ο λόγος ήταν επειδή καταγόταν από ταπεινή, λαϊκή οικογένεια και άρα δεν ήταν κατάλληλη νύφη για τον Φελίπε. Αλλά αυτό που ενοχλούσε και τρόμαζε τον Χουάν Κάρλος ήταν το επάγγελμά της: ήταν πολύ επιτυχημένη δημοσιογράφος.

«Την κατηγορούσαν για όλα: ότι ήταν επιπόλαιο άτομο που ενδιαφέρεται μόνο για ρούχα και αισθητικές επεμβάσεις, ότι φέρεται άσχημα στην πεθερά της, ότι τα πάει άσχημα με τις κουνιάδες της, ότι έχει προβλήματα ανορεξίας, ότι δεν εκπαιδεύει τις κόρες της σωστά... Όσο πιο σκανδαλώδεις ήταν οι δημόσιες εμφανίσεις του Χουάν Κάρλος, τόσο εντάθηκε η κριτική προς τη Λετίθια», εξήγησε η Πιλάρ Έιρε στο Lecturas.

«Ο Χουάν Κάρλος φοβόταν ότι θα διέρρεε πληροφορίες στο Τύπο», εξήγησε η βασιλική αναλύτρια. «Ο μονάρχης σχολίαζε στους στενούς του φίλους ότι δεν ήταν αρκετή και μάλιστα ντρεπόταν που ο Φελίπε είχε ερωτευτεί την εγγονή ενός ταξιτζή. Μια γυναίκα χωρισμένη, με δύναμη στα χέρια της και μάλιστα φώναζε "Δεν καταλαβαίνεις ότι θα πει σε όλους τι γίνεται σε αυτό το σπίτι;"» αναφέρει η Έιρε.

«Ή την Λετίθια ή τίποτα»

Φυσικά, ο Χουάν Κάρλος δεν ήθελε με κανέναν τρόπο η Λετίθια να στεφθεί βασίλισσα της Ισπανίας. «Το βασικό εμπόδιο για να αναλάβει τα ινία ο Φελίπε δεν ήταν η έλλειψη προετοιμασίας, αφού όλοι γνώριζαν τα προσόντα του, αλλά ποια ήταν η γυναίκα που βρισκόταν στο πλάι του» σχολιάζει η δημοσιογράφος.

Μάλιστα αποκαλύπτει ότι «Ο τέως βασιλιάς είχε φτάσει στο σημείο να ζητήσει από τον Φελίπε να τη χωρίσει ώστε να του παραδώσει τον θρόνο. Τότε 37χρονος πρίγκιπας φέρεται να του είπε "Αν δεν είμαι χαρούμενος, δεν θα μπορούσα να είμαι ούτε καλός βασιλιάς. Ή την Λετίθια ή τίποτα"».

Η εχθρός του Χουάν Κάρλος

Μαθημένη να έχει πολλά παρατσούκλια, όπως αποκαλύπτει το βιβλίο «Ladies of Spain: Sofía, Elena, Letizia and Cristina, between love and duty», ο Χουάν Κάρλος την αποκαλούσε με τους πιο υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς αλλά ένας είναι αυτός που κυκλοφορούσε στους διαδρόμους των Ανακτόρων: Λετίθια «ο εσωτερικός εχθρός» (κάτι σαν «ο Δούρειος ίππος»), αναφέρει η Βρετανική The List.

Για πολλά χρόνια η σημερινή βασίλισσα χρειάστηκε να υπομένει όλα αυτά στο παρασκήνιο με χαμηλωμένο προφίλ και χωρίς να τραβά τα φώτα πάνω της. Και το να έχεις προσωπικότητα δεν αρέσει σε πολλούς και σε άλλους φαίνεται σαν δίκοπο μαχαίρι. Εξ ου και το παρατσούκλι που έδωσε ο τέως μονάρχης στη νύφη του, την οποία πολλοί κατηγορούν ότι ευθύνεται ουσιαστικά για την πτώση του μετά τις αποκαλύψεις για τα σκάνδαλα.