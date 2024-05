Οι Βρετανοί ψήφισαν: Αυτά είναι τα φθηνότερα ελληνικά νησιά για το καλοκαίρι

Τη λίστα με τα ελληνικά νησιά που επιλέγουν φέτος οι Βρετανοί για τις διακοπές τους βάσει κόστους , παρουσιάζει η οργάνωση προστασίας καταναλωτών Which?.



Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κάλυμνος, η οποία με κόστος 843 λίρες το άτομο δεν είναι απλώς το φθηνότερο νησί στην Ελλάδα για διακοπές 7 διανυκτερεύσεων, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.



Η έρευνα της Which? πραγματοποιήθηκε σε χιλιάδες πακέτα διακοπών που συνεχίζουν να είναι διαθέσιμα προς κράτηση για αυτό το καλοκαίρι, από ένα απλό δωμάτιο μέχρι πολυτελή all inclusive.

Τα 10 φθηνότερα ελληνικά νησιά για το καλοκαίρι:



Κάλυμνος - 843 λίρες



Σκόπελος - 902 λίρες



Λευκάδα - 920 λίρες



Ζάκυνθος - 920 λίρες



Κεφαλονιά - 956 λίρες



Σκιάθος - 1.011 λίρες



Θάσος - 1.054 λίρες



Κως - 1.076 λίρες



Αλόννησος - 1.107 λίρες



Κέρκυρα - 1.154 λίρες

Λευκάδα



Το Ιόνιο Πέλαγος είναι περισσότερο γνωστό για τα νησιά-θέρετρα όπως η Κέρκυρα και η Ζάκυνθος, αλλά αυτά μπορεί να είναι εξαιρετικά ακριβά για να τα επισκεφθείτε την περίοδο αιχμής. Ωστόσο, πολύ πιο προσιτή εναλλακτική λύση θεωρείται η Λευκάδα.



Ένα νησί με έκταση 117 τετραγωνικών μιλίων, με πληθυσμό λίγο πάνω από 21.000 άτομα και ένα εκτεταμένο οδικό δίκτυο που φτάνει σε όλες τις βασικές τοποθεσίες και πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας, όπου βρίσκονται τα ξενοδοχεία και τα beach clubs, είναι ιδανικό για μια ηλιόλουστη απόδραση καθώς διαθέτει υπέροχες παραλίες με λευκή άμμο που μοιάζουν με τις Μαλδίβες, όπως το διάσημο Πόρτο Κατσίκι.



Είναι απίστευτα προσιτή, με την διαμονή μιας εβδομάδας να κοστίζει λιγότερο από 1.100 ευρώ ανά άτομο.

ΑΠΕ

Θάσος

Προχωρώντας στη λίστα, έχουμε το βορειότερο από τα ελληνικά νησιά, σε απόσταση αναπνοής από την ηπειρωτική χώρα της Μακεδονίας, και μια κοινότητα 13.000 ντόπιων που είναι απίστευτα φιλόξενη στους ξένους επισκέπτες (οι οποίοι ευτυχώς δεν έρχονται μαζικά).



Η Θάσος φημίζεται για το κρασί της, που ξεχωρίζει εύκολα για το άρωμα μήλου, το απέραντο μάρμαρο που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή ναών και μνημείων σε όλη την Αρχαία Ελλάδα ήδη από τον 7ο αιώνα π.Χ., και τα αιωνόβια χωριά που «ξεκουράζονται» ανάμεσα σε καταπράσινους λόφους.



Οι παραλίες της είναι εξίσου εντυπωσιακές, με παρθένα λευκή άμμο που ξεδιπλώνεται κατά μήκος της ζεστής, γαλαζοπράσινου χρώματος θάλασσας και μόνο έναν περιορισμένο αριθμό παραθαλάσσιων μπουτίκ ξενοδοχείων και οικογενειακών ξενώνων που φιλοξενούν τους επισκέπτες, δίνοντάς τους μια μεγαλύτερη αίσθηση αποκλειστικότητας.



Πιθανότατα βοηθάει το γεγονός ότι ο μόνος τρόπος για να φτάσετε στη Θάσο είναι με πλοίο από το λιμάνι της Καβάλας, με το πλησιέστερο μεγάλο διεθνές αεροδρόμιο να βρίσκεται 95 μίλια μακριά, στη Θεσσαλονίκη - αλλά είναι η απομόνωση που την καθιστά τόσο γοητευτική, και τα περίπου 1.000 ευρώ για μια ολόκληρη την εβδομάδα είναι μια πολύ ελκυστική προσφορά για να την αγνοήσει κάποιος.

eurokinissi

Κάλυμνος

Επίσημα το φθηνότερο νησί στην Ελλάδα σύμφωνα με την τελευταία έρευνα, η Κάλυμνος είναι ένα στολίδι του Αιγαίου που βρίσκεται στα μισά του δρόμου μεταξύ της πολύ πιο δημοφιλούς Κω, η οποία φιλοξενεί απευθείας πτήσεις από όλη την Ευρώπη, και της Λέρου, η οποία συνδέεται με την Αθήνα με πλοίο.



Παραδόξως, η Κάλυμνος είναι ένα από τα πιο εύπορα νησιά της Ελλάδας, γνωστό σε εθνικό επίπεδο για την ανεπτυγμένη βιομηχανία παραγωγής σφουγγαριών και το υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αλλά η οικονομική του προσιτότητα μπορεί να έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν βρίσκεται στο ραντάρ του μέσου τουρίστα.



Yπάρχει περιορισμένος αριθμός ξενοδοχείων και ξενώνων, παραλίες με άμμο και βότσαλα χωρίς πλήθος κόσμου, πολλές απότομες πεζοπορίες που οδηγούν σε ιστορικές εκκλησίες χτισμένες σε λόφους και μια μικρή πρωτεύουσα (Πόθια), βγαλμένη από καρτ ποστάλ.



Σε αυτό το νησί των 17.000 κατοίκων μπορείτε να φτάσετε μόνο με πλοίο, συνήθως από τη γειτονική Κω, και με βάση τα ευρήματα του Which?, η διαβίωση στην Κάλυμνο για μια εβδομάδα θα σας κοστίσει λιγότερα από 1.000 ευρώ -συμπεριλαμβανομένων των γεύσεων με θαλασσινά δίπλα στο λιμάνι, των ακτοπλοϊκών και της διαμονής.