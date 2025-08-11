Ένα αεράκι αλλαγής, έρχεται σήμερα Δευτέρα 11 Αυγούστου, όχι φανφάρες, πυροτεχνήματα ή μεγάλες στιγμές, αλλά επιτέλους ένα ξεμπλοκάρισμα που το έχουμε πραγματικά ανάγκη!

Σήμερα, με τον Ερμή – τον πλανήτη της επικοινωνίας - να επιστρέφει σε ορθή πορεία στο ζώδιο του Λέοντα, μπορούμε να αποκαταστήσουμε τα «σπασμένα» της τελευταίας περιόδου και σιγά – σιγά να προχωρήσουμε τα προσωπικά μας σχέδια – πολλά από αυτά τα σκεφτόμασταν το τελευταίο διάστημα αλλά κάτι μας εμπόδιζε! . Ό,τι λοιπόν καθυστέρησε ή μπερδεύτηκε μέσα στον Ιούλιο, τώρα μπορεί να μπει σε σειρά. Κι επειδή η Σελήνη κινείται στους Ιχθύες, σε συνάντηση με τον Βόρειο Δεσμό, η μέρα είναι και γεμάτη συναίσθημα, αλλά και σημάδια, ενδείξεις, κατευθύνσεις που μας δείχνουν το δρόμο για μία νέα όμορφη πορεία!

Εσύ, αν ανήκεις στο δεύτερο δεκαήμερο Καρκίνου, Σκορπιού ή Ιχθύ, βρίσκεσαι ανάμεσα στους «κερδισμένους» της ημέρας. Κάτι σε ησυχάζει μέσα σου – μια είδηση, ένα πρόσωπο, μία εσωτερική βεβαιότητα πως είσαι στο σωστό δρόμο. Μην φοβηθείς να ακούσεις το ένστικτό σου και μην υποτιμήσεις την αξία μιας καλής κουβέντας που ανοίγει δρόμους. Το σύμπαν σου ψιθυρίζει – κι εσύ, σήμερα, ακούς καθαρά.

Διάβασε αναλυτικά τις ημερήσιες προβλέψεις για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός – Ξεμπλοκάρεις συναισθηματικά

Σήμερα Δευτέρα Κριέ μου, μπορείς να ξαναπιάσεις μια δημιουργική ιδέα που είχες αφήσει στη μέση, να μιλήσεις με ένα παιδί ή αγαπημένο πρόσωπο με πιο ευχάριστη διάθεση, ή ακόμα και να πάρεις απόφαση για ένα ερωτικό ρίσκο. Ο Ερμής σε ορθή φορά στον Λέοντα ξεμπλοκάρει τον τομέα του έρωτα και της αυτοέκφρασης, δίνοντάς σου φωνή και έμπνευση. Η Σελήνη στους Ιχθύες διεγείρει τον συναισθηματισμό σου, αυτό ωστόσο δεν είναι κακό … αρκεί να μην παρασυρθείς από φαντασιώσεις ή από σενάρια που μόνο στο κεφάλι σου υπάρχουν. Ένα μήνυμα μπορεί να σε μπερδέψει ή να ξυπνήσει αναμνήσεις που δεν είναι πια βοηθητικές. Ίσως χρειαστεί να πεις ένα «όχι» με ευγένεια αλλά σταθερότητα.

Τι να προσέξεις: Μην εξιδανικεύεις ανθρώπους ή καταστάσεις που σου έχουν ήδη δείξει ποιοι είναι.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη δημιουργική έμπνευση που επανέρχεται, τη δύναμη να εκφράσεις όσα νιώθεις με καθαρότητα.

Ταύρος – Η οικογένεια σε πρώτο πλάνο

Σήμερα επανέρχονται θέματα που σχετίζονται με το σπίτι σου, είτε πρακτικά (μετακόμιση, αγορά, εργασίες), είτε συναισθηματικά, ωστόσο Ταύρε μου μπορείς σιγά – σιγά να τα βάλεις όλα σε τάξη! Ο Ερμής σε ορθή φορά στον Λέοντα σου επιτρέπει να πάρεις αποφάσεις που σχετίζονται με το χώρο σου ή με άτομα της οικογένειάς σου – πιθανόν μάλιστα να ξεκαθαρίσεις μία παλιά παρεξήγηση. Η Σελήνη στους Ιχθύες φέρνει και μία φιλική επαφή ή μία προσδοκία από ένα πρόσωπο που ίσως θέλεις να έχεις δίπλα σου. Πρόσεξε όμως μην επενδύεις σε ανθρώπους που δεν έχουν αποδείξει συνέπεια. Μία επαγγελματική πρόταση ή μια κουβέντα μέσω τρίτου μπορεί να σε ενθουσιάσει αλλά χρειάζεται επαλήθευση.

Τι να προσέξεις: Τα λόγια φίλων ή συγγενών που δεν βασίζονται σε αλήθεια.

Τι να αξιοποιήσεις: Την ευκαιρία να βελτιώσεις τη σχέση σου με άτομα του σπιτιού ή να φτιάξεις κάτι πρακτικό στο χώρο σου.

Δίδυμοι – Οι καθυστερήσεις τελειώνουν, μίλησε ξεκάθαρα

Ο Ερμής, ο κυβερνήτης σου, επιστρέφει σήμερα σε ορθή φορά στον Λέοντα και σε βοηθά να λύσεις επιτέλους προβλήματα επικοινωνίας, να στείλεις εκείνο το μήνυμα που ανέβαλλες ή να πάρεις απάντηση που περίμενες καιρό. Σήμερα θα έχεις εξελίξεις είτε σε προσωπική κουβέντα είτε σε μια μετακίνηση ή συνάντηση. Η Σελήνη στους Ιχθύες όμως φέρνει ένα θολό πέπλο στην επαγγελματική σου εικόνα – είναι πιθανό να υπάρξει παρανόηση με έναν ανώτερο ή να μπερδευτείς ως προς τις προθέσεις κάποιου στο χώρο εργασίας. Μην δίνεις υποσχέσεις που δεν μπορείς να τηρήσεις και μην παίρνεις τοις μετρητοίς όσα σου λένε χωρίς επιβεβαίωση.

Τι να προσέξεις: Τις συγχύσεις και τις υπερβολές σε επαγγελματικές υποθέσεις.

Τι να αξιοποιήσεις: τις καλές ειδήσεις που έρχονται επιτέλους στα αυτιά σου.

Καρκίνος – Ξεκαθαρίζεις οικονομικά και συναισθήματα

Σήμερα Δευτέρα Καρκίνε μου, ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή φορά και ξεμπλοκάρει τον τομέα των οικονομικών σου. Επιτέλους μπορείς να πάρεις απαντήσεις που καθυστερούσαν, να ξεκαθαρίσεις οικονομικές εκκρεμότητες, αλλά και να βάλεις σε τάξη τα προσωπικά σου όρια. Μία κίνηση σήμερα, είτε από εσένα είτε από κάποιον άλλο, ανοίγει δρόμο σε πρακτικές λύσεις. Ταυτόχρονα, η Σελήνη στους Ιχθύες σε γεμίζει φαντασία αλλά και συναισθηματική υπερχείλιση: κάτι που θα ειπωθεί ή μια σκέψη που τριβελίζει στο μυαλό σου μπορεί να σε οδηγήσει σε λάθος συμπέρασμα. Πρόσεξε επίσης μην παρασυρθείς από συναισθηματικές υπερβολές ή από την ανάγκη να... βοηθήσεις κάποιον που δεν στο ζήτησε.

Τι να προσέξεις: Μην επενδύσεις σε λόγια ή υποσχέσεις που δεν έχουν ρεαλιστική βάση.

Τι να αξιοποιήσεις: Την καθαρή εικόνα των οικονομικών σου και τη δύναμη να θέσεις συναισθηματικά όρια.

Λέων – Ώρα να ακουστείς, να φανείς, να ηγηθείς

Με τον Ερμή από σήμερα Δευτέρα σε ορθή φορά στο δικό σου ζώδιο Λιοντάρι μου, η φωνή σου αποκτά ξανά δύναμη. Μπορείς να μιλήσεις, να εξηγήσεις, να διεκδικήσεις – και να ακουστείς. Κάτι που έμοιαζε στάσιμο το προηγούμενο διάστημα, σήμερα βρίσκει ροή. Ένα τηλεφώνημα, μία συνάντηση ή ακόμα και ένα ταξίδι σου δίνει ώθηση. Η Σελήνη στους Ιχθύες όμως δείχνει και ένα πιο κρυφό παρασκήνιο, κυρίως σε οικονομικό ή ερωτικό επίπεδο. Κάποιος μπορεί να σου ζητήσει κάτι που δεν είσαι υποχρεωμένος να δώσεις ή να νιώσεις ενοχή χωρίς λόγο. Προσοχή και στη σπατάλη – τόσο υλική όσο και συναισθηματική. Δείξε γενναιοδωρία, αλλά όχι χωρίς διάκριση.

Τι να προσέξεις: Αόριστα αιτήματα, άτομα που αποφεύγουν να ξεκαθαρίσουν τις προθέσεις τους.

Τι να αξιοποιήσεις: Την ενέργεια του Ερμή που σου ξαναδίνει τη σκυτάλη – σήμερα, εσύ ηγείσαι.

Παρθένος – Προχωράς εσωτερικά, όχι βιαστικά

Ο Ερμής σε ορθή φορά από σήμερα στο Λέοντα, ξεμπλοκάρει τον τομέα της ψυχολογίας σου αγαπητέ μου Παρθένε– νιώθεις πως κάτι ξεκαθαρίζει μέσα σου, πως αρχίζεις να βλέπεις με άλλη ματιά όσα σε φόρτιζαν. Κλείνεις εκκρεμότητες του παρελθόντος και μπορεί να έχεις και μια σημαντική βοήθεια «στα μουλωχτά» από κάποιο άτομο. Παράλληλα, όμως, η Σελήνη στους Ιχθύες φέρνει απαιτήσεις και μπερδέματα στις σχέσεις – κυρίως τις σταθερές. Μπορεί να υπάρξει παρανόηση με σύντροφο, συγκάτοικο ή συνεργάτη. Μην υποθέτεις – ρώτα. Αν σήμερα πρέπει να απαντήσεις σε πρόταση ή να πάρεις απόφαση σχέσης, δώσε λίγο χρόνο.

Τι να προσέξεις: Την τάση να θες να «σώσεις» ή να αναλάβεις ευθύνη για κάτι που δεν σου ανήκει.

Τι να αξιοποιήσεις: Το ένστικτό σου – οδηγεί σωστά, ειδικά αν το εμπιστευτείς πριν αρχίσεις να αναλύεις.

Ζυγός – Δικτύωση που σε λυτρώνει, σχέσεις που δοκιμάζονται

Με τον Ερμή ξανά σε ορθή φορά στον Λέοντα, αρχίζεις να ξεμπλοκάρεις επικοινωνιακά με φίλους, ομάδες, γνωριμίες φίλε μου Ζυγέ. Κάποιο πρόσωπο από το φιλικό περιβάλλον κάνει ξανά την εμφάνισή του ή επιτέλους λες τα πράγματα με το όνομά τους. Είναι επίσης καλή στιγμή να ξανακοιτάξεις ένα σχέδιο που είχες βάλει στην άκρη. Παράλληλα όμως, η Σελήνη στους Ιχθύες φέρνει πίεση ή σύγχυση στην καθημερινότητα: υποχρεώσεις, δουλειές ή κούραση μπορεί να σε φθείρουν. Πρόσεξε επίσης μην απογοητευτείς από άτομο στη δουλειά – δεν σε «χτυπάει» προσωπικά, απλώς περνά το δικό του ζόρι.

Τι να προσέξεις: Την εξιδανίκευση ενός φιλικού προσώπου ή την τάση να αναλάβεις φορτία άλλων.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη δύναμη της ομάδας – σήμερα κάποιος φίλος μπορεί να σε στηρίξει ουσιαστικά.

Σκορπιός – Μπαίνεις ξανά στο παιχνίδι της αναγνώρισης

Ο Ερμής, σε ορθή πλέον φορά από σήμερα Δευτέρα, ξεμπλοκάρει την πορεία σου στον τομέα της καριέρας φίλε μου Σκορπιέ. Σήμερα μπορεί να λάβεις απάντηση από ανώτερο, να δεις πρόοδο σε μία επαγγελματική υπόθεση ή να σε ξαναθυμηθούν για θέση ή πρόταση. Είναι η στιγμή διεκδικήσεις χωρίς αναστολές. Η Σελήνη στους Ιχθύες ωστόσο σε κάνει πιο συναισθηματικό – κυρίως ως προς την αποδοχή, την επιβεβαίωση ή το αν αρέσεις. Ένα ερωτικό μήνυμα μπορεί να σε χαροποιήσει ή να σε... αποσυντονίσει, αν προέρχεται από παρελθόν. Μην απαντάς παρορμητικά – πάρε χρόνο.

Τι να προσέξεις: Μην εκτεθείς συναισθηματικά ή επαγγελματικά χωρίς ασφάλεια.

Τι να αξιοποιήσεις: Την ευκαιρία να αποκαταστήσεις την εικόνα σου – και να ακουστείς με σεβασμό.

Τοξότης – Το ταξίδι ξεκινά και πάλι… με σύνεση

Ο Ερμής επανέρχεται σε ορθή πορεία στον Λέοντα και ξεμπλοκάρει τις μετακινήσεις, τα σχέδια, τα έγγραφα ή τα σχέδια που είχαν «παγώσει». Σήμερα μπορείς να κλείσεις εισιτήρια, να κάνεις αίτηση ή να πάρεις το πράσινο φως για μία υπόθεση που σχετίζεται με το εξωτερικό ή τη γνώση. Έχεις περισσότερη σαφήνεια και πίστη στον στόχο σου. Όμως, η Σελήνη στους Ιχθύες αγγίζει τον ψυχισμό σου και φέρνει συναισθήματα από το παρελθόν – είτε οικογενειακά είτε προσωπικά. Κάποιο πρόσωπο μπορεί να σε φορτίσει ψυχολογικά, ή να σε κάνει να νιώσεις ενοχή για κάτι που δεν σου αναλογεί.

Τι να προσέξεις: Τις συναισθηματικές επιστροφές που σε πάνε πίσω, όχι μπροστά.

Τι να αξιοποιήσεις: Την ανανεωμένη προοπτική που σου δίνει το ξεμπλοκάρισμα του Ερμή – προχώρα μπροστά!

Αιγόκερως – Ξεκαθαρίζεις οικονομικά... και προθέσεις

Η επιστροφή του Ερμή σε ορθή φορά στον Λέοντα σε βοηθά να δεις πιο καθαρά οικονομικές υποθέσεις που σε προβλημάτισαν τις τελευταίες εβδομάδες. Αν χρωστάς, αν σου χρωστάνε, αν εκκρεμεί ένα δάνειο, μία αποζημίωση ή ένα οικονομικό μοίρασμα, σήμερα αρχίζει να ξετυλίγεται το κουβάρι. Ταυτόχρονα, μπορεί να ξαναμπεί στο προσκήνιο ένα πρόσωπο με το οποίο υπάρχει ερωτική χημεία αλλά και συναισθηματικό βάθος. Η Σελήνη στους Ιχθύες φέρνει πολλά νέα – τηλεφωνήματα, κουβέντες, τυχαίες συναντήσεις. Πρόσεξε όμως: όχι όλα όσα ακούς είναι αλήθεια. Κάποιος μπορεί να σου δώσει λάθος πληροφορία ή να σου κρύψει πρόθεση.

Τι να προσέξεις: Τις μισές αλήθειες που καλύπτονται από καλοπροαίρετα λόγια.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη διορατικότητά σου – σήμερα βλέπεις πίσω από τις λέξεις, αν τολμήσεις να παρατηρήσεις.

Υδροχόος – Οι σχέσεις ξεκαθαρίζουν, η καρδιά σου ηρεμεί

Ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή φορά απέναντί σου, στον Λέοντα, και ξεμπλοκάρει την επικοινωνία με τον σύντροφό σου, τους συνεργάτες ή οποιονδήποτε παίζει κεντρικό ρόλο στη ζωή σου φίλε μου Υδροχόε. Σήμερα μπορείς να ξανανοίξεις μια κουβέντα που είχε παγώσει, να ζητήσεις εξηγήσεις ή να δώσεις τις δικές σου. Η σχέση σου δοκιμάστηκε, αλλά τώρα έρχεται η στιγμή της αλήθειας. Η Σελήνη στους Ιχθύες σε ωθεί να δώσεις έμφαση στα οικονομικά σου – μπορεί να πάρεις χρήματα, να κάνεις μια αγορά ή να έχεις μία απρόσμενη ευκαιρία. Πρόσεξε όμως τη συναισθηματική σπατάλη – μην τα δίνεις όλα προκειμένου να αγαπηθείς!

Τι να προσέξεις: Την τάση να προσπαθείς υπερβολικά να ευχαριστήσεις τους άλλους.

Τι να αξιοποιήσεις: Την ευκαιρία για καθαρό και ειλικρινές ξεκαθάρισμα σχέσης ή συνεργασίας.

Ιχθύες – Δες τη μέρα καθαρά, μην παρασυρθείς

Η Σελήνη σήμερα στο ζώδιό σου σε ευαισθητοποιεί ιδιαίτερα – είσαι πιο διαισθητικός, πιο ανοιχτός σε ερεθίσματα, αλλά και πιο ευάλωτος συναισθηματικά Ιχθύ μου. Με τη συνάντηση της Σελήνης με τον Βόρειο Δεσμό, η μέρα κρύβει σημαντικά μηνύματα – ένα όνειρο, μία κουβέντα, μία συνάντηση μπορεί να σου δείξει τη σωστή κατεύθυνση. Παράλληλα, ο Ερμής σε ορθή φορά στον Λέοντα ξεμπλοκάρει θέματα καθημερινότητας και εργασίας: σήμερα λύνονται παρεξηγήσεις στον χώρο δουλειάς ή κατασταλάζεις σε αποφάσεις! Μπορείς να επανέλθεις σε μια καλή ρουτίνα. Πρόσεξε μόνο την υπερευαισθησία: δεν είσαι υπεύθυνος για τα πάντα.

Τι να προσέξεις: Την ψευδαίσθηση ότι μπορείς να αλλάξεις όλους και όλα.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη διαίσθησή σου – σήμερα λειτουργεί σαν πυξίδα για όσα δεν εξηγούνται με τη λογική.