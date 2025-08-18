Η Δευτέρα αυτή δεν μοιάζει με τις άλλες. Μπορεί να έχει ξεκινήσει η εβδομάδα, αλλά η καρδιά και το μυαλό μας χορεύουν ακόμα σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Το εξάγωνο Ερμή από τον Λέοντα με Άρη από τον Ζυγό μας δίνει μια εξαιρετική ευκαιρία να συνεννοηθούμε, να διεκδικήσουμε όμορφα αυτά που θέλουμε και να βάλουμε τα σχέδιά μας σε τροχιά με… στιλ και ευγένεια. Δεν χρειάζονται βιασύνες ή εντάσεις – σήμερα, μπορούμε να πετύχουμε πολλά με χαμόγελο και σωστά λόγια.

Είτε είμαστε ακόμα σε διακοπές είτε γυρίσαμε στο γραφείο, το πλανητικό σκηνικό μάς βοηθά να έχουμε καθαρό μυαλό, καλύτερη επικοινωνία με τους γύρω μας και περισσότερη σιγουριά για τις κινήσεις μας. Οι κουβέντες μάς ανοίγουν δρόμους, και οι δράσεις μας δείχνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Ξεκινάμε, λοιπόν, με στόχο και καλή διάθεση.

Οι Κριοί- Λέοντες – Τοξότες και οι Δίδυμοι – Ζυγοί – Υδροχόοι συνεχίζουν να είναι οι πρωταγωνιστές ευκαιριών

Διάβασε την πρόβλεψη για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου

Κριός – Ευχάριστα Νέα και Νέες Πρωτοβουλίες

Η σημερινή Δευτέρα σου φέρνει ανάσα και κινητικότητα αγαπητέ Κριέ. Μπορεί να λάβεις μια ευχάριστη είδηση, να ακούσεις ένα πρόσωπο που είχες καιρό να δεις, ή και να οργανώσεις κάτι όμορφο για τις διακοπές σου. Η επικοινωνία είναι πιο θερμή, λιγότερο πιεστική, και νιώθεις πως οι άλλοι σε καταλαβαίνουν. Αν βρίσκεσαι ήδη σε ταξίδι, μπορείς να περάσεις πολύ όμορφα με την παρέα σου. Επίσης, είναι μια καλή μέρα για φλερτ ή να πάρεις την πρωτοβουλία για ένα ξεκαθάρισμα σε σχέση ή συνεργασία.

Τι να προσέξεις: Μην παρασυρθείς σε υποσχέσεις που δεν μπορείς να τηρήσεις.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη σπιρτάδα σου, το χιούμορ σου και τις καλές επαφές με φίλους ή συνεργάτες.

Ταύρος – Εύνοια στα Πρακτικά και Καθημερινά

Σήμερα Δευτέρα Ταύρε μου νιώθεις πως μπορείς να βάλεις μια τάξη σε πράγματα που είχαν βαλτώσει. Έχεις καθαρό μυαλό, επικεντρώνεσαι στις λεπτομέρειες και μπορείς να συνεννοηθείς σωστά – είτε με συνεργάτες, είτε με δικούς σου ανθρώπους. Αν έχεις κάποιο επαγγελματικό ραντεβού ή θετική είδηση που περιμένεις, είναι πολύ πιθανό να προκύψει τώρα. Η καθημερινότητά σου κυλά με άνεση, και ένα μικρό δώρο ή καλή εξυπηρέτηση μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση.

Τι να προσέξεις: Απόφυγε να γκρινιάξεις για μικροκαθυστερήσεις ή αναβολές.

Τι να αξιοποιήσεις: Το καλό κλίμα για δουλειές ρουτίνας, για μικρές αγορές ή επαγγελματικά νέα.

Δίδυμος – Μέρα για Παιχνίδι και Εξωστρέφεια

Σήμερα είσαι αρκετά δημιουργικός αλλά και αισιόδοξος φίλε μου Δίδυμε! Αν είσαι διακοπές, δεν αποκλείεται να κάνεις μια όμορφη νέα γνωριμία. Αν όχι, σίγουρα κάτι θα σε ξεσηκώσει, είτε μια συζήτηση με φλερτ, είτε μια μικρή έξοδος που θα σου φτιάξει το κέφι. Είσαι πιο εκφραστικός, πιο γελαστός και πρόθυμος να επικοινωνήσεις και να εμπνεύσεις και τους άλλους. Ό,τι θέλεις να πετύχεις σήμερα, μπορείς να το ξεκινήσεις με έξυπνο, ελαφρύ και δημιουργικό τρόπο.

Τι να προσέξεις: Μην υποτιμήσεις την επιμονή κάποιου που θέλει απάντηση από εσένα.

Τι να αξιοποιήσεις: Την έμπνευση, το φλερτ, τη δημιουργική έκφραση και την καλοκαιρινή σου ζωντάνια.

Καρκίνος – Συναισθηματική Σταθερότητα και Πρωτοβουλίες

Η Δευτέρα ξεκινά με εσένα Καρκίνε μου να μπορείς να συνδυάσεις συναίσθημα και λογική με τρόπο ισορροπημένο. Αν υπάρχει κάτι που σε έχει προβληματίσει στις σχέσεις σου ή στο σπίτι, τώρα είναι η στιγμή να το εκφράσεις με γλυκύτητα αλλά και αποφασιστικότητα. Η μέρα είναι ιδανική για να κάνεις ένα πρακτικό βήμα που θα βελτιώσει την καθημερινότητά σου ή να βοηθήσεις ένα δικό σου άτομο. Αν είσαι σε διακοπές, θα νιώσεις ευγνωμοσύνη για τα απλά, σταθερά πράγματα που σε γεμίζουν.

Τι να προσέξεις: Την ανάγκη σου να τα ελέγχεις όλα για να νιώθεις ασφαλής.

Τι να αξιοποιήσεις: Την τρυφερότητα και τη διπλωματία σου σε σχέση, οικογένεια ή συνεργασία.

Λέων – Είσαι στο επίκεντρο των εξελίξεων

Με τον Ερμή στο ζώδιό σου και σε εξάγωνο με τον Άρη, η μέρα είναι δική σου Λιοντάρι μου! Είσαι εξωστρεφής, επικοινωνιακός, γεμάτος πρωτοβουλίες και έχεις τον τρόπο σου να φέρεις με το μέρος σου τους ανθρώπους. Ιδανική μέρα για να πεις αυτό που έχεις στο μυαλό σου, να κλείσεις ένα ραντεβού, να προχωρήσεις μια ιδέα ή και να διεκδικήσεις με στυλ και αυτοπεποίθηση. Και στα αισθηματικά, κάτι μπορεί να αναθερμανθεί ή να αναζωπυρωθεί… με δική σου πρωτοβουλία.

Τι να προσέξεις: Μην υπερεκτιμήσεις την ανταπόκριση των άλλων – δεν έχουν όλοι τη δική σου ενέργεια.

Τι να αξιοποιήσεις: Την πειθώ, το χιούμορ, και την ικανότητά σου να γοητεύεις με λόγια και πράξεις.

Παρθένος – Δουλειές που κλείνουν όμορφα

Η Δευτέρα ξεκινάει οργανωμένα, με ηρεμία και πρακτική ματιά για το ζώδιο σου Παρθένε μου. Έχεις τη δυνατότητα να βάλεις σε τάξη πράγματα που είχαν μείνει πίσω, να επικοινωνήσεις με ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, αλλά και να πάρεις ικανοποίηση μέσα από μικρές καθημερινές επιτυχίες. Κάποιο οικονομικό νέο ή απόφαση ίσως σε κάνει να νιώσεις πιο ασφαλής. Επίσης, μια κουβέντα με άτομο του στενού περιβάλλοντος μπορεί να σου δώσει πληροφορία-κλειδί για επόμενο βήμα σου.

Τι να προσέξεις: Μην υποτιμήσεις τη δύναμη των λεπτομερειών – μπορεί να κρύβεται εκεί η ουσία.

Τι να αξιοποιήσεις: Την καθαρή κρίση, τη σταθερή λογική και τη διακριτική σου διπλωματία.

Ζυγός – Πρωτοβουλία και Κοινωνική Ευκολία

Ο Άρης στο ζώδιό σου σε βοηθά να νιώσεις πιο δυναμικός και δραστήριος, ενώ το εξάγωνο του με τον Ερμή σε φέρνει στο επίκεντρο κάθε επικοινωνίας αυτή τη Δευτέρα Ζυγέ μου. Σήμερα βρίσκεις λύσεις σε συζητήσεις, μπορείς να συνεννοηθείς με συνεργάτες ή να κάνεις ένα άνοιγμα που αποδίδει. Μην αφήσεις για αύριο ό,τι μπορείς να προτείνεις σήμερα. Αν έχεις σχέδια για διακοπές ή μια μετακίνηση, βγάζεις άκρη χωρίς κόπο. Μια συζήτηση σε πιο προσωπικό επίπεδο φέρνει χαμόγελο.

Τι να προσέξεις: Μην αγνοήσεις τις λεπτομέρειες σε οικονομικά ή γραφειοκρατικά.

Τι να αξιοποιήσεις: Την πειθώ σου, τη φινέτσα σου και τη ματιά σου που βλέπει τη «μέση λύση».

Σκορπιός – Ροή και Επιτυχία σε Πρακτικά

Η Δευτέρα σου φέρνει περισσότερη ηρεμία και συγκέντρωση Σκορπιέ μου. Είναι μέρα για να κάνεις πρακτικά βήματα που έχουν ουσία, είτε σε δουλειά είτε σε προσωπικές σου εκκρεμότητες. Αν είχες μία ένταση ή παρεξήγηση, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να συζητήσεις και να επαναφέρεις την ισορροπία. Ένα πρόσωπο μπορεί να παίξει ρόλο-κλειδί σε κάποια σου απόφαση. Αν βρίσκεσαι σε φάση προετοιμασίας ή νέας αρχής, σήμερα μπαίνει ένα πρώτο λιθαράκι.

Τι να προσέξεις: Την εσωστρέφειά σου που σε κάνει να κρατάς μέσα σου πράγματα που πρέπει να ειπωθούν.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη διαίσθησή σου και την ικανότητά σου να βλέπεις πίσω από τα φαινόμενα.

Τοξότης – Δράση, ιδέες και καλοπέραση

Η σημερινή μέρα είναι κομμένη και ραμμένη για το ζώδιό σου Τοξότη μου. Με σύμμαχο τον Ερμή στον Λέοντα και τον Άρη στον Ζυγό, έχεις τον λόγο, την έμπνευση και τη διάθεση να βγεις έξω, να πάρεις πρωτοβουλίες και να περάσεις καλά. Αν βρίσκεσαι σε διακοπές, είναι ιδανική στιγμή για νέες γνωριμίες ή και για να ξαναέρθεις κοντά με κάποιον άνθρωπο από το παρελθόν. Μια πρόταση που ακούς σήμερα, δεν είναι απλά φιλοφρόνηση – αξίζει να τη σκεφτείς σοβαρά.

Τι να προσέξεις: Να μην υποσχεθείς περισσότερα απ’ όσα προλαβαίνεις να κάνεις.

Τι να αξιοποιήσεις: Την εξωστρέφεια και τον αυθορμητισμό σου – έχουν απήχηση σήμερα!

Αιγόκερως – Πλάνο με Σκοπό

Η μέρα σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα το χρόνο σου και να χτίσεις τις επόμενες κινήσεις σου με στρατηγική αγαπητέ μου Αιγόκερε. Ο συνδυασμός Ερμή και Άρη ενισχύει τη σκέψη σου, σε κάνει πιο εύστροφο και πιο διπλωμάτη στις συναλλαγές ή στις συνομιλίες σου. Αν βρίσκεσαι σε διακοπές, ίσως πάρεις μια σημαντική απόφαση για τα επαγγελματικά ή για μία νέα συμφωνία. Σήμερα μπορείς να βάλεις μπρος ιδέες που είχαν καθυστερήσει ή να επανενώσεις δυνάμεις με ένα άτομο-κλειδί.

Τι να προσέξεις: Την εμμονή στο «σωστό» σου – άκου και τους άλλους.

Τι να αξιοποιήσεις: Την πειθαρχία σου και τη διορατικότητα που έχεις όταν δεν αγχώνεσαι.

Υδροχόος – Ευκαιρία να εμπνεύσεις

Η Δευτέρα σου φέρνει έμπνευση, δράση, φρέσκιες επαφές και νέα που σε ενθουσιάζουν Υδροχόε μου. Η Σελήνη ολοκληρώνει την πορεία της στους Διδύμους, είναι σύμμαχος του ζωδίου σου, ενισχύει την περιέργεια και τη διάθεσή σου να βγεις έξω, να μιλήσεις, να πεις αυτά που σκέφτεσαι, να οργανώσεις κάτι όμορφο. Ο Ερμής σε εξάγωνο με τον Άρη φέρνει καλά νέα σε σχέσεις, συνεργασίες, ταξίδια ή δημιουργικά σχέδια. Έχεις την ικανότητα να παρακινήσεις και άλλους γύρω σου. Και αυτό είναι σπουδαίο.

Τι να προσέξεις: Να μην πετάς ιδέες χωρίς να εξετάσεις το πώς θα υλοποιηθούν.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη μοναδική σου ικανότητα να εμπνέεις χωρίς να πιέζεις.

Ιχθύες – Υποστήριξη και συναισθηματική ώθηση

Αν νιώθεις ότι χρειάζεσαι ένα «χέρι βοηθείας», σήμερα θα το βρεις Ιχθύ μου. Ένα τηλεφώνημα, μια κουβέντα ή μία πράξη μικρής σημασίας από κάποιον δικό σου μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση ή να σε ξεμπλοκάρει ψυχολογικά. Είναι μια μέρα ήπια, τρυφερή αλλά και πρακτική, όπου μπορείς να βάλεις σε μια σειρά κάτι στα οικονομικά, σε οικογενειακά ή σε θέματα που σχετίζονται με τη φροντίδα των άλλων. Μην κρατάς μέσα σου τα παράπονα, πες τα γλυκά.

Τι να προσέξεις: Τη σύγχυση ανάμεσα σε αυτό που νιώθεις και αυτό που φαντάζεσαι.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη δύναμη της ενσυναίσθησης και μια απλή, ανθρώπινη κουβέντα.