Η ενέργεια γύρω μας σταδιακά αλλάζει από σήμερα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, όπου ο πλανήτης της δράσης, της ενέργειας και της μαχητικότητας, ο Άρης, κάνει την είσοδό του στο ζώδιο του Σκορπιού, όπου παραδοσιακά είναι και κυβερνήτης! Για τον επόμενο ενάμιση μήνα ανακτάμε το σθένος, την μαχητικότητα, το πάθος να διεκδικήσουμε και την ενέργεια εκείνη που μας παρακινεί να μεταμορφώσουμε την ζωή μας. Εδώ, η ενέργεια του γίνεται βαθιά, διεισδυτική, αφοσιωμένη και συχνά ακραία. Δεν αρκείται σε μισές λύσεις ούτε σε επιφανειακές κινήσεις· ζητά να φτάσει μέχρι τον πυρήνα κάθε κατάστασης, να ελέγξει, να κατακτήσει και – αν χρειαστεί – να μεταμορφώσει. Είναι μια περίοδος όπου οι άνθρωποι νιώθουμε πιο έτοιμοι να δώσουμε με πάθος τον δικό μας αγώνα, να διεκδικήσουμε αυτό που θέλουμε και να κινηθούμε στρατηγικά, μεθοδικά και αθόρυβα, μέχρι να πετύχουμε τον στόχο μας.

Η διέλευση αυτή δεν αφήνει χώρο για αδυναμίες ή αναβλητικότητα. Μπορεί να ξυπνήσει έντονα πάθη, ζήλιες, ανταγωνισμούς, αλλά και μια σπάνια αντοχή που μας επιτρέπει να σταθούμε όρθιοι ακόμα και στις πιο δύσκολες δοκιμασίες. Οι Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι είναι τα τέσσερα ζώδια που μπαίνουν σε περίοδο δράσης και δυναμικών εξελίξεων.

Κριός – «Δράση με στρατηγική»

Σήμερα,Δευτέρα με τον Άρη να περνά στον Σκορπιό, μπαίνεις σε μια περίοδο που κινείσαι πιο αποφασιστικά, δυναμικά και παθιασμένα. Νιώθεις την ανάγκη να πάρεις τα πράγματα στα σοβαρά, ειδικά σε οικονομικά και επαγγελματικά ζητήματα που απαιτούν συγκέντρωση. Θα δεις ότι ανοίγονται δρόμοι για νέες συνεργασίες ή διεκδικήσεις, αλλά και πως κάποιες σχέσεις περνούν από τεστ εμπιστοσύνης. Δεν είναι μέρα για επιπόλαιες κινήσεις· αντίθετα, η σταθερή στάση σου θα δείξει δύναμη. Μπορεί να νιώσεις ένταση, όμως χρησιμοποίησέ τη για να βάλεις τάξη και να δείξεις σε όλους ότι δεν σε φοβίζουν τα δύσκολα.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Κράτησε τη φωτιά σου, αλλά διοχέτευσέ τη με ψυχραιμία. Η στρατηγική θα φέρει νίκες εκεί που η βιασύνη φέρνει ήττες.

Ταύρος – «Οι Σχέσεις στο προσκήνιο»

Η είσοδος του Άρη στον Σκορπιό σήμερα φέρνει δυναμισμό και εξελίξεις στις σχέσεις σου φίλε μου Ταύρο. Αν είσαι σε μία σχέση, μπορεί να ανάψει ξανά η φλόγα αλλά και να δημιουργηθούν μικρές εντάσεις αν υπάρχουν κρυφά παράπονα. Αν είσαι ελεύθερος, ξεκινά ένα διάστημα γεμάτο φλερτ, πάθος και αποφασιστικές κινήσεις. Στον επαγγελματικό τομέα, συνεργασίες ή συνεταιρισμοί έρχονται στο επίκεντρο, αρκετές στιγμές όμως με ένταση. Μπορεί να χρειαστεί να βάλεις όρια, ειδικά αν κάποιος σε πιέζει. Μην αφήσεις τον θυμό να σε καθοδηγήσει, αλλά αξιοποίησε την αποφασιστικότητά σου για να διεκδικήσεις αυτό που σου αξίζει. Ο Άρης θα σε ωθήσει να κοιτάξεις βαθύτερα τι σε δένει ή σε χωρίζει με ανθρώπους γύρω σου.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Δείξε ψυχραιμία στις σχέσεις σου· αν μιλήσεις με ειλικρίνεια, η μέρα μπορεί να γίνει γέφυρα αντί για χάσμα.

Δίδυμοι – «Ο ρυθμός της καθημερινότητας»

Φίλε μου Δίδυμε ο Άρης στον Σκορπιό μετακινεί την ενέργειά σου στον τομέα της δουλειάς και της καθημερινότητας. Μπαίνεις σε ένα διάστημα που θα χρειαστείς συγκρότηση και προγραμματισμό, καθώς οι απαιτήσεις αυξάνονται. Μπορεί να αισθανθείς ότι κάποιοι γύρω σου σε δοκιμάζουν, αλλά αυτό θα σε ωθήσει να αποδείξεις την αξία σου. Στην προσωπική ζωή, πρόσεξε τη διάθεση να γίνεσαι επικριτικός ή ανυπόμονος με τους άλλους· χρησιμοποίησε την ενέργεια αυτή για να οργανώσεις τον χρόνο σου. Σημαντικό είναι και το κομμάτι της φυσικής κατάστασης – ξεκίνα νέες συνήθειες, άσκηση ή διατροφή που θα σου δώσουν δύναμη. Ο Άρης σου ζητά δράση με μέτρο και αποτελεσματικότητα.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Απόφυγε να σπαταλάς ενέργεια σε άσκοπες αντιπαραθέσεις· εστίασε σε όσα χτίζουν την ισορροπία σου και θα δεις άμεσα πρόοδο.

Καρκίνος – «Η φλόγα της δημιουργίας»

Καρκίνε μου στον Σκορπιό σε γεμίζει με πάθος, δημιουργικότητα και διάθεση για να απολαύσεις τη ζωή. Έρχεται μια περίοδος που οι σχέσεις με τα παιδιά, τα αισθηματικά σου ή οι δημιουργικές σου ιδέες αποκτούν ένταση και δυναμισμό. Σήμερα μπορεί να λάβεις έμπνευση για κάτι καινούργιο ή να μπεις σε μια συζήτηση που θα ανάψει φλόγες στον έρωτα. Αν είσαι ελεύθερος, οι γνωριμίες θα έχουν μυστήριο και έντονη χημεία. Στη δουλειά, είναι καλή στιγμή να προωθήσεις ιδέες με θάρρος. Πρόσεξε μόνο τις υπερβολές ή την παρορμητικότητα που μπορεί να φέρει συγκρούσεις.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Δες τη μέρα σαν ευκαιρία για δημιουργία και χαρά· το πάθος σου μπορεί να γίνει κινητήριος δύναμη και όχι παγίδα.

Λέων – «Εστία και Ισχυρά Συναισθήματα»

Λιοντάρι μου ο Άρης από σήμερα Δευτέρα θα κινείται στον Σκορπιό στρέφοντας την ενέργειά σου στο σπίτι, στην οικογένεια και στις προσωπικές σου βάσεις. Σήμερα μπορεί να νιώσεις έντονα συναισθήματα ή να θελήσεις να βάλεις τάξη σε οικογενειακά θέματα που εκκρεμούν. Ίσως υπάρξουν αντιπαραθέσεις, αλλά έχεις τη δύναμη να δείξεις αποφασιστικότητα χωρίς να ανάψεις φωτιές. Η ενέργεια αυτή μπορεί να σε ωθήσει να προχωρήσεις και σε αλλαγές στον χώρο σου ή να πάρεις σημαντικές αποφάσεις για την προσωπική σου ζωή. Στον επαγγελματικό τομέα, η σταθερότητα που χτίζεις τώρα θα φανεί αργότερα.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Κράτησε την ψυχραιμία σου στις οικογενειακές συζητήσεις· οι αποφάσεις που παίρνονται με ηρεμία έχουν διάρκεια.

Παρθένος – «Η Δύναμη του λόγου»

Αγαπητέ Παρθένε με τον Άρη να περνά από σήμερα στον Σκορπιό, η επικοινωνία σου αποκτά δύναμη και βαρύτητα. Σήμερα είναι καλή μέρα για να εκφράσεις απόψεις, να διεκδικήσεις μέσα από τον λόγο αυτό που θες και να προχωρήσεις σε συζητήσεις ή και σε συμφωνίες που μπορεί να αλλάξουν τις ισορροπίες. Το μυαλό σου είναι κοφτερό, αλλά χρειάζεται να αποφύγεις την ειρωνεία ή την επιθετικότητα στις κουβέντες – δύσκολα θα αλλάζεις άποψη και θα εκνευρίζεσαι εύκολα - . Ένα τηλεφώνημα, μια συνάντηση ή μια είδηση μπορεί να παίξει ρόλο και να σε κινητοποιήσει. Συχνές μετακινήσεις προβλέπονται το επόμενο διάστημα, ίσως νιώσεις πίεση στο πρόγραμμά σου, αλλά έχεις την ενέργεια να τα προλάβεις όλα.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μίλησε ξεκαθαρά και χωρίς φόβο, αλλά κράτα την ευγένεια· η αλήθεια σου θα ακουστεί πιο δυνατά έτσι.

Ζυγός – «Η Δύναμη της Αξίας»

Ζυγέ μου, σήμερα Δευτέρα με τον Άρη να περνά στον Σκορπιό, η ενέργειά σου στρέφεται σε οικονομικά θέματα και σε ό,τι σου δίνει ασφάλεια. Σήμερα μπορεί να θελήσεις να πάρεις πιο δυναμικές αποφάσεις γύρω από χρήματα ή να προχωρήσεις σε αγορές που έχεις στο μυαλό σου. Η ημέρα φέρνει διάθεση για δράση, αλλά χρειάζεται μέτρο για να αποφύγεις περιττά έξοδα. Στις προσωπικές σχέσεις, ίσως νιώσεις ζήλια ή την ανάγκη να επιβεβαιωθείς. Καλύτερα να δείξεις εμπιστοσύνη, γιατί έτσι θα δυναμώσεις τους δεσμούς σου.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Διεκδίκησε αυτά που πραγματικά αξίζεις, αλλά απόφυγε τις υπερβολές· η σταθερότητα είναι το μεγάλο κέρδος της ημέρας.

Σκορπιός – «Η Στιγμή σου Έφτασε»

Ο Άρης μπαίνει στο ζώδιό σου σήμερα Δευτέρα και ξεκινά μια περίοδος γεμάτη ενέργεια, δράση και αποφασιστικότητα. Σήμερα νιώθεις ότι τίποτα δεν μπορεί να σε σταματήσει. Έχεις τη δύναμη να πάρεις πρωτοβουλίες, να διεκδικήσεις αυτά που θέλεις και να κάνεις ξεκινήματα με σιγουριά. Πρόσεξε μόνο την υπερβολική παρορμητικότητα που μπορεί να φέρει συγκρούσεις. Στα προσωπικά σου, ο έρωτας αποκτά πάθος, αλλά και η τάση να θέλεις τον έλεγχο είναι ισχυρή. Χρησιμοποίησε αυτή τη νέα δύναμη για να εξελιχθείς και να ανοίξεις δρόμους που μέχρι τώρα έμεναν κλειστοί.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Η μέρα σου ανήκει· βάλε στόχους και ξεκίνα με τόλμη, αλλά φρόντισε να δίνεις χώρο και στους άλλους.

Τοξότης – «Στροφή στην εσωτερική δύναμη»

Τοξότη μου από σήμερα Δευτέρα ο Άρης θα κινείται στο ζώδιο του Σκορπιού σε μία θέση που αναμένεται να σε κουράσει το επόμενο διάστημα, είτε με αρκετή δουλειά και θυσίες, είτε και με έντονο παρασκήνιο που θα υπάρχει γύρω σου. Από σήμερα, νιώθεις ότι πρέπει να δουλέψεις με τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου. Η δράση μπορεί να είναι παρασκηνιακή, πίσω από τα φώτα, αλλά θα έχει ουσία. Στη δουλειά, θα νιώσεις την ανάγκη να οργανώσεις σχέδια που δεν θέλεις ακόμα να ανακοινώσεις. Στα προσωπικά, πρόσεξε μυστικά που μπορεί να βγουν στην επιφάνεια. Η μέρα θέλει αυτοέλεγχο, αλλά και αποφασιστικότητα να αφήσεις πίσω σου ό,τι σε βαραίνει.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Δώσε χρόνο στην εσωτερική σου φωνή· η δράση ξεκινά πρώτα από μέσα σου πριν φανεί προς τα έξω.

Αιγόκερως – «Δράση με Συμμαχίες»

Ο Άρης στον Σκορπιό σε ωθεί να στραφείς σε φίλους, ομάδες και συλλογικές δραστηριότητες για το επόμενο διάστημα Αιγόκερέ μου. Σήμερα μπορεί να προκύψουν νέες συνεργασίες ή να βάλεις σε εφαρμογή σχέδια που χρειάζονται την υποστήριξη άλλων. Έχεις τη δύναμη να κινητοποιήσεις ανθρώπους και να λειτουργήσεις σαν ηγέτης. Στις φιλίες, όμως, μπορεί να υπάρξουν και εντάσεις αν νιώσεις πως κάποιος σε πιέζει ή προσπαθεί να σου επιβληθεί. Στην προσωπική ζωή, είναι καλή μέρα για να μοιραστείς όνειρα και στόχους με τον σύντροφο σου.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μην προσπαθήσεις να τα κάνεις όλα μόνος· σήμερα η δύναμη βρίσκεται στη συλλογικότητα και στις σωστές συμμαχίες.

Υδροχόος – «Δυναμική Καριέρα»

Υδροχόε μου η είσοδος του Άρη στον Σκορπιό φέρνει δυναμισμό στην καριέρα και βρίσκεσαι ετοιμοπόλεμος για να διεκδικήσεις τους στόχους σου. Σήμερα μπορεί να νιώσεις πίεση αλλά και κίνητρο να δείξεις ποιος είσαι. Μια νέα επαγγελματική πρόκληση ή μια ευκαιρία να προβληθείς θα σε ενεργοποιήσει. Πρόσεξε μόνο να μην έρθεις σε σύγκρουση με πρόσωπα εξουσίας. Η ενέργεια αυτή είναι πολύτιμη για να κάνεις τολμηρά βήματα και να χτίσεις τη φήμη σου. Στα προσωπικά, η μέρα ζητά ισορροπία ανάμεσα στην καριέρα και τις σχέσεις.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Δείξε αποφασιστικότητα χωρίς να συγκρουστείς· η δύναμη σου σήμερα φαίνεται καλύτερα μέσα από τα αποτελέσματα.

Ιχθύς – «Ορίζοντας που ανοίγει»

Με τον Άρη φίλε μου Ιχθύ να περνά σήμερα στον Σκορπιό, η ενέργεια σου κατευθύνεται σε σπουδές, ταξίδια και νέες εμπειρίες. Σήμερα μπορεί να σχεδιάσεις κάτι που διευρύνει τους ορίζοντές σου, είτε πρόκειται για την συμμετοχή σου σε ένα σεμινάριο, μια νέα συνεργασία είτε για ένα ταξίδι που σε εμπνέει. Παράλληλα λειτουργείς πιο τολμηρά και κινητοποιείσαι προκειμένου να αποκτήσεις νέες εμπειρίες! Ειδικά σήμερα γεμίζεις με αποφασιστικότητα να ξεφύγεις από τη ρουτίνα και να ανοίξεις δρόμους προς το μέλλον. Στον έρωτα, μπορεί να υπάρξει μια γνωριμία ή εξέλιξη που σου δείχνει νέες προοπτικές.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Τόλμησε να βγεις από τη ζώνη βολής· σήμερα κάθε σου βήμα προς το άγνωστο σε φέρνει πιο κοντά σε όνειρα που κρύβεις μέσα σου.