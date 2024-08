Αρκετά «εύφλεκτο» είναι το σημερινό κλίμα αστρολογικά, με το φεγγάρι να γεμίζει για να οδηγηθούμε στην αυριανή Πανσέληνο και τον πλανήτη της επικοινωνίας τον Ερμή σε ανάδρομη πορεία να σχηματίζει μία εκρηκτική και ανατρεπτική όψη τετραγώνου με τον Ουρανό! Για σήμερα Κυριακή 18 Αυγούστου, υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες στην ανθρώπινη επικοινωνία, ξαφνικές διαφωνίες, διάσταση απόψεων, επαναστατική διάθεση, παρεξηγήσεις , παρανοήσεις, καθυστερήσεις και αλλαγές σχεδίων θα είναι οι βασικές αιτίες που θα προκαλέσουν αναστάτωση, ρήξη ή και καβγά!

Οι ανθρώπινες συμπεριφορές γίνονται εκκεντρικές και απρόβλεπτες με αποτέλεσμα να προκύπτουν λάθη που προκαλούν έντονο αναβρασμό! Σημαντικό είναι αυτή την ημέρα είναι να είμαστε προσεχτικοί στις μετακινήσεις μας, στο όχημά μας, να προφυλάσσουμε και να προστατεύουμε τα παιδιά, τα κατοικίδια. Σε μία τόσο «καβγατζίδικη» Κυριακή, υπάρχει και αυτή η θετική εκδοχή που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε! Σήμερα μας δίνεται η ευκαιρία να σκεφτούμε out of the box και να αξιοποιήσουμε την αναλαμπή ή την ιδέα της της στιγμής, ακολουθώντας έναν πιο καινοτόμο και πρωτοποριακό τρόπο σκέψης! Τα 4 ζώδια που σήμερα θα έχουν απρόσμενα νέα, ξαφνικούς καβγάδες και μεγάλες ασυμφωνίες είναι οι Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί, Υδροχόοι του 3ου δεκαημέρου!

Κριός – Οικονομικές και ερωτικές ανατροπές

Φίλε μου Κριέ, για σήμερα Κυριακή το τετράγωνο που σχηματίζουν ο Ανάδρομος Ερμής από το Λέοντα με τον Ουρανό από τον Ταύρο, αναμένεται να προκαλέσει ένταση και ανατροπές στις σχέσεις σου και θα σε απασχολήσουν έντονα ζητήματα που συνδέονται με τα ερωτικά αλλά και τα οικονομικά σου. Η επικοινωνία μπορεί να είναι δυσκολότερη από ότι συνήθως, με αποτέλεσμα να προκύψουν καβγάδες ή παρεξηγήσεις ίσως γιατί και εσύ δεν μπορείς αυτή την ημέρα να βάλεις νερό στο κρασί σου αλλά τα θέλεις όλα δικά σου. Στα οικονομικά, ενδέχεται να υπάρξουν αναπάντεχες εξελίξεις ή αλλαγές που μπορεί να σε αναγκάσουν να αναπροσαρμόσεις τα σχέδιά σου. Η προσεκτική διαχείριση των οικονομικών σου θα σε βοηθήσει να αποφύγεις προβλήματα. Η συμβουλή της ημέρας: Όταν προκύπτουν διαφωνίες ή προβλήματα, δώσε προτεραιότητα στη λύση και όχι στη σύγκρουση.

Ταύρος – Διατήρησε την ψυχραιμία σου

Κλίμα αναταραχής υπάρχει γύρω σου σήμερα φίλε μου Ταύρε και θα διακρίνεις ότι σου είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτή την ημέρα να διατηρηθεί η ισορροπία στις επικοινωνίες σου. Ο Ανάδρομος Ερμής από το Λέοντα σε τετράγωνο με τον Ουρανό θα προκαλέσει τις αναταράξεις του στο οικογενειακό σου περιβάλλον και στο χώρο του σπιτιού. Είναι πιθανό να προκύψουν ξαφνικά προβλήματα, ασυμφωνίες, καβγάδες, ενώ προσοχή σε βλάβες ή τεχνικές δυσλειτουργίες, που μπορεί να αναστατώσουν την καθημερινότητά σου. Αναμένονται επίσης ξαφνικά νέα ή αποκαλύψεις που αφορούν ζητήματα του παρελθόντος. Αυτές οι αποκαλύψεις μπορεί να σε αποδιοργανώσουν ή να φέρουν στο φως πληροφορίες που δεν είχες κατανοήσει πλήρως. Η συμβουλή της ημέρας: Αντιμετώπισε τις εξελίξεις με ανοιχτό μυαλό και προσπάθησε να διαχειριστείς τις καταστάσεις με ρεαλισμό και ψυχραιμία.

Δίδυμοι – Επικοινωνιακοί αιφνιδιασμοί

Επικοινωνιακά ευτράπελα φέρνει η σημερινή Κυριακή για το ζώδιο σου Δίδυμέ μου, αφού ο κυβερνήτης πλανήτης σου ο Ερμής, κινείται φαινομενικά ανάδρομος σχηματίζοντας τετράγωνο με τον Ουρανό από τον Ταύρο! Τι πρέπει να προσέξεις; Τις μετακινήσεις, την οδήγηση, το όχημα, τις απότομες αλλαγές σχεδίων, τις ξαφνικές παρεξηγήσεις αλλά και τους καβγάδες που θα σκάνε από εκεί που δεν το περιμένεις σαν «δυναμιτάκια»! Επιπλέον θα υπάρξουν και κάποια ξαφνικά αποκαλυπτικά νέα ή ειδήσεις που θα προκαλέσουν εκνευρισμό και αναστάτωση. Από την άλλη πλευρά, η θετική χροιά αυτής της όψης είναι ότι ενισχύεται ακόμα περισσότερο η ικανότητά σου να σκέφτεσαι πρωτότυπα και έξω από τα συνηθισμένα πρότυπα! Η συμβουλή της ημέρας: Αξιοποιείσαι την αναλαμπή της στιγμής και τις ευρηματικές σου ιδέες για να βρεις λύσεις σε προβλήματα ή να αξιοποιήσεις νέες ιδέες!

Καρκίνος – Οικονομικές και κοινωνικές αναταραχές

Φίλε μου Καρκίνε, έλλειψη ισορροπίας και αρμονίας φέρνει στο πέρασμά της αυτή η Κυριακή! Οι επιπτώσεις του τετραγώνου ανάμεσα στον Ανάδρομο Ερμή από το Λέοντα με τον Ουρανό από τον Ταύρο, θα είναι εμφανείς στα οικονομικά σου και στις κοινωνικές σου σχέσεις. Θα προκύψουν πειρασμοί για σπατάλες ή θα χρειαστεί να αντιμετωπίσεις απρόβλεπτα έξοδα, προσοχή σε καβγάδες για χρήματα! Κάποια σχέδια με πρόσωπα του φιλικού περιβάλλοντος θα ανατραπούν, προκαλώντας απογοήτευση ή συγκρούσεις. Είναι πιθανό να προκύψουν εντάσεις ή να αισθανθείς εκνευρισμό λόγω συμπεριφορών από άτομα του κύκλου σου! Η συμβουλή της ημέρας: Η σημερινή μέρα είναι ιδανική για επαναξιολόγηση καταστάσεων, ανθρώπων και σχεδίων.

Λέων – Ξαφνικές ανατροπές στο προσκήνιο

Φίλε μου Λέοντα μέρα SOS για το ζώδιο σου είναι η σημερινή Κυριακή, η οποία και φέρνει μαζί της τα δυσάρεστα και ξαφνικά επακόλουθα του τετραγώνου ανάμεσα στον ανάδρομο Ερμή στο ζώδιό σου που σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό. Ανατροπές και εντάσεις θα υπάρξουν αυτή την ημέρα σε λόγια, συζητήσεις, σε σχέσεις και σε συνεργασίες. Μην εκτίθεσαι σε συζητήσεις με ανθρώπους που η σχέση σου μαζί τους είναι εκρηκτική! Σήμερα είναι πολύ πιθανό να νιώσεις ότι σε προσβάλουν, σε εκθέτουν ή δεν σε εκτιμούν! Σημαντικό όμως είναι αυτή την ημέρα να μην βιαστείς σε αποφάσεις ή και δεσμεύσεις που θα μετανιώσεις αργότερα. Η παρορμητικότητα και η ανυπομονησία σου μπορεί να σε οδηγήσουν σε επιπόλαιες αποφάσεις ! Η Συμβουλή Ημέρας: Άνοιξε το μυαλό σου σε νέες ιδέες και προοπτικές. Η σημερινή μέρα είναι κατάλληλη για να αναθεωρήσεις τις συνήθεις απόψεις σου και να δεις τις καταστάσεις γύρω σου από μία πιο ευρεία οπτική γωνία!

Παρθένος – Ξαφνικές αποκαλύψεις

Καθώς ο κυβερνήτης πλανήτης του ζωδίου σου ο Ερμής κινείται φαινομενικά ανάδρομος στο ζώδιο του Λέοντα, σχηματίζοντας τετράγωνο με τον Ουρανό από τον Ταύρο, βρίσκεσαι σε ένα στάδιο αναλογισμού του παρελθόντος και παρακινείσαι να αλλάξεις την κοσμοθεωρία σου! Σήμερα όμως χρειάζεται να αποφύγεις και κάποιες προβληματικές καταστάσεις που πιθανότατα θα προκύψουν: Βγαίνουν στο φως μυστικά ή πληροφορίες που θα προκαλέσουν ταραχή και αλλαγή τρόπου σκέψης, κάποιες ειδήσεις θα δημιουργήσουν αναστάτωση, ενώ θα προκληθούν κάποιες καθυστερήσεις ή και αναγκαστικές αλλαγές σε μετακινήσεις ή ταξίδια! Η Συμβουλή Ημέρας: Πρόσεξε με ποιον μοιράζεσαι τα μυστικά σου. Αποδέξου την αλήθεια, η αποδοχή της πραγματικότητας θα σε βοηθήσει να προχωρήσεις παρακάτω απόλυτα ξεκάθαρα.

Ζυγός – Αλλαγές σχεδίων και παρεξηγήσεις με φίλους

Για σήμερα Κυριακή το τετράγωνο του Ανάδρομου Ερμή με τον Ουρανό, σε κάνει να βρίσκεσαι φίλε μου Ζυγέ σε ψυχολογικό αναβρασμό, ενώ δεν λείπουν οι ξαφνικές διαφωνίες και τα απρόσμενα νέα! Τι πρέπει να προσέξεις; Τις παρεξηγήσεις με Φιλικά Πρόσωπα, διατήρησε εναλλακτικές λύσεις στα σχέδια σου γιατί κάποια από αυτά θα τροποποιηθούν γεγονός που θα απογοητεύσει. Συγκράτησε την επιπολαιότητα στα οικονομικά γιατί θα οδηγηθείς σε λανθασμένες και ζημιογόνες επιλογές στα οικονομικά! Η Συμβουλή Ημέρας: Πολλές από τις επιθυμίες σου μπορεί να αλλάξουν μορφή σήμερα, και αυτό που αρχικά σε αναστατώνει εντέλει όμως θα σε οδηγήσει σε καλύτερες κατευθύνσεις.

Σκορπιός – Ρήξεις στις σχέσεις

Δυνατά ρίχτερ ανατροπών έρχονται σήμερα Κυριακή στις σχέσεις σου αγαπητέ μου Σκορπιέ! Η μέρα είναι γεμάτη απρόσμενες προκλήσεις εξαιτίας του τετραγώνου ανάμεσα στον Ανάδρομο Ερμή από το Λέοντα με τον Ουρανό από τον Ταύρο, τι πρέπει να προσέξεις; Οι σχέσεις σου βρίσκονται σε περίοδο ρήξης και ξαφνικής αλλαγής, λόγω έλλειψης επικοινωνίας ή απρόσμενων καβγάδων. Η εκρηκτική και αλλόκοτη συμπεριφορά του συντρόφου ή των ατόμων που συνδέεσαι στενά, γίνεται η αιτία να αλλάξεις τρόπο σκέψης ή και να τροποποιήσεις τα σχέδια που έκανες για το αύριο, δεν παύει όμως να νιώθεις κάπως μετέωρος και εξαιρετικά εκνευρισμένος! Η Συμβουλή Ημέρας: Μην στηρίζεσαι τόσο εξαρτημένα απέναντι στους άλλους και προσπάθησε να διατηρήσεις την αυτονομία σου.

Τοξότης - Εύφλεκτες επικοινωνίες

Το σημερινό εύφλεκτο τετράγωνο του ανάδρομου Ερμή με τον Ουρανού, προμηνύει για σένα φίλε μου Τοξότη, ότι η Κυριακή είναι ιδιαίτερα νευρική ημέρα στις επικοινωνίες σου! Είναι πολύ πιθανό να προκύψουν κάποιες αλλαγές ή και καθυστερήσεις σε σχέδια για κάποιο ταξίδι σου, μία άλλη εκδοχή αυτής της όψης είναι ότι θα λάβεις κάποια απρόσμενα νέα για έγγραφα ή υποθέσεις του παρελθόντος, όπου θα έρθουν στο φως κάποιες παλιές υποχρεώσεις που αγνοούσες! Ξαφνικές αναπροσαρμογές όμως μπορεί να προκύψουν και στο εργασιακό σου πρόγραμμα! Η μέρα δεν είναι κατάλληλη για σοβαρές συζητήσεις γιατί θα διακρίνεις ότι με κάποιους ανθρώπους υπάρχει διαφορετική θεωρία και φιλοσοφία ή στάση ζωής! Η Συμβουλή Ημέρας: Είναι η κατάλληλη στιγμή για να βρεις καινοτόμες λύσεις και ιδέες που θα βοηθήσουν στη βελτίωση των συνθηκών της ζωής σου ή της εργασίας σου.

Αιγόκερως – Οικονομικές και αισθηματικές εντάσεις

Η σημερινή Κυριακή θυμίζει σαν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ και για το δικό σου ζώδιο φίλε μου Αιγόκερε και το τετράγωνο του Ανάδρομου Ερμή με τον Ουρανό, είναι γεγονός ότι δεν θα σε αφήσει ανεπηρέαστο! Κάποιες ξαφνικές ανατροπές θα προκύψουν τώρα στα οικονομικά σου, με αποτέλεσμα να κάνεις αλλαγές σχεδίων ή και προτεραιοτήτων. Κάποιες ξαφνικές ρήξεις ή αλλαγές οικονομικών συμφωνητικών θα προκαλέσουν έντονη διαφωνία ή και σύγκρουση! Μία ακόμα πιθανή εκδοχή αυτής της όψης για εσένα είναι ότι θα εμφανιστούν απρόβλεπτα έξοδα που σχετίζονται με τα παιδιά, καβγάδες για χρήματα, ή απρόσμενες εντάσεις και στην αισθηματική σου ζωή! Η Συμβουλή Ημέρας: Το ρίσκο δεν οδηγεί πάντα στην σωστή κατεύθυνση, παρέμεινε ευέλικτος σε αλλαγές που συνδέονται με χρήματα – αισθήματα και συγκράτησε την τόλμη!

Υδροχόος – Επαναστατική και αντιδραστική διάθεση

Αγαπητέ μου Υδροχόε, είσαι ένας από τους πρωταγωνιστές της ημέρας από το τετράγωνο του Ανάδρομου Ερμή με τον Ουρανό σχηματίζεται στον δικό σου σταυρό, φέρνοντας ραγδαίες εξελίξεις και απρόσμενα νέα αυτή την ημέρα! Τι πρέπει να προσέξεις; Υπάρχει η πιθανότητα να προκύψουν ξαφνικοί καβγάδες με το σύντροφό σου ή με μέλη της οικογένειας. Θα ακούσεις λόγια ή σχόλια που θα σου θυμίσουν το παρελθόν. Ξαφνικές ρήξεις θα υπάρξουν τώρα στον τομέα των σχέσεων ενώ τονισμένη θα

είναι η ανάγκη σου για ελευθερία. Η επαναστατική και αντιδραστική συμπεριφορά σου θα προκαλέσει συγκρούσεις και εντάσεις. Η Συμβουλή Ημέρας: Μην είσαι τόσο ευάλωτος στα λόγια των άλλων, καθώς πολλές φορές οι άνθρωποι μιλούν χωρίς πρώτα να σκεφτούν. Η γνώμη των άλλων μπορεί να μην αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα ή να είναι απλά στιγμιαία.

Ιχθύς – Μέρα γεμάτη στρες

Στο τεταμένο κλίμα που κυριαρχεί σήμερα Κυριακή, εσύ αγαπητέ μου Ιχθύ βρίσκεσαι εμφανώς νευρικός και αγχωμένος, με δυσκολία να συντονίσεις τις σκέψεις και τις δραστηριότητές σου! Τι πρέπει να προσέξεις; Θα προκύψουν κάποιες ξαφνικές αλλαγές στο πρόγραμμά σου, που θα προκαλέσουν άγχος και εκνευρισμό για το λόγο ότι αναγκάζεσαι να αναπροσαρμοστείς σε νέες συνθήκες. Πιθανά είναι κάποια νέα ή ειδήσεις που αφορούν την εργασία σου που προκαλούν παρεξηγήσεις ή και ανακατατάξεις που σε φορτίζουν σημαντικά! Το ενδεχόμενο μικρών ατυχημάτων είναι αυξημένο σήμερα, λειτούργησε προσεχτικά στις καθημερινές δραστηριότητες! Η Συμβουλή Ημέρας: Είναι η κατάλληλη στιγμή για να αλλάξεις τον τρόπο σκέψης σας ή να απεμπλακείς από βλαβερές συνήθειες. Σκέψου διαφορετικά και επιδίωξε νέες προσεγγίσεις που θα σε βοηθήσουν να βελτιώσεις τη ζωή σου.