Η πιο γιορτινή ημέρα του καλοκαιριού είναι εδώ, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστο, τα άστρα μας χαρίζουν απλόχερα μία γλυκιά ενέργεια και μας προσφέρουν την άνεση να απολαύσουμε στιγμές όμορφες, με ανθρώπους αξίας, τιμώντας τις παραδόσεις και αναθερμαίνοντας σχέσεις! Η Σελήνη από τον Ταύρο σχηματίζει εξάγωνο με την Αφροδίτη και τον Δία στον Καρκίνο, χαρίζοντάς μας τρυφερότητα, συναισθηματική ασφάλεια, ζεστασιά στις ανθρώπινες σχέσεις και οικογενειακές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά. Μια απλή χειρονομία σήμερα μπορεί να έχει τεράστια αξία. Η μέρα είναι ιδιαίτερα συναισθηματική και απολαυστική για Ταύρους, Παρθένους, Αιγόκερους του 2ου δεκαήμερου!

Την ίδια στιγμή, ο Ερμής στον Λέοντα σε εξάγωνο με τον Άρη στον Ζυγό μας παρακινούν για επικοινωνίες, μετακινήσεις και για αυθορμητισμό. Οι κουβέντες μας έχουν δύναμη, μπορούν να ενώσουν, να συμφιλιώσουν, να λειάνουν παλιές εντάσεις. Οι Λέοντες και οι Ζυγοί είναι οι «πρωταγωνιστές» σε κάθε γιορτινό τραπέζι και παρέα!

Διάβασε αναλυτικά τις προβλέψεις για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός – Ηρεμία και συναισθηματικό ξεκαθάρισμα

Μέρα γιορτής σήμερα και για σένα Κριέ μου φέρνει μία γλυκιά αίσθηση σταθερότητας. Η Σελήνη στον Ταύρο ευνοεί τα οικονομικά σου αλλά και τη συναισθηματική σιγουριά που όσο ανεξάρτητος και να είσαι την έχεις ανάγκη. Το εξάγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη και τον Δία στον Καρκίνο δίνει την ευκαιρία να περάσεις ποιοτικό χρόνο με οικογένεια ή να νιώσεις στήριξη από τους δικούς σου ανθρώπους. Ο Ερμής με τον Άρη ανοίγουν δίαυλο επικοινωνίας με πρόσωπο που είχατε απομακρυνθεί ή να πεις κάτι που ήθελες καιρό. Σήμερα δεν χρειάζεται να κάνεις φασαρία – αρκεί να δείξεις την αλήθεια σου.

Τι να προσέξεις: Την τάση να κλείνεσαι όταν υπάρχει τόση αγάπη γύρω σου.

Τι να αξιοποιήσεις: Την ευκαιρία να τα ξαναβρείς με αγαπημένα πρόσωπα με μία κουβέντα.

Ταύρος – Αγκάλιασε την ηρεμία και την αγάπη

Μία ημέρα με τρυφερά μηνύματα και συναντήσεις που αγγίζουν μία ευαίσθητη χορδή στην ψυχή σου Ταύρε μου! Ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, η Σελήνη στο ζώδιό σου, σε εξάγωνο με Αφροδίτη και Δία, σου χαρίζει μία από τις πιο ήρεμες, τρυφερές και προστατευτικές μέρες του καλοκαιριού. Σήμερα δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις – όλα έρχονται πιο φυσικά: οι σχέσεις, η διάθεση, ακόμα και ένα τρυφερό δώρο από κάποιον. Είναι καλή στιγμή για ένα τραπέζι, μια μικρή εξόρμηση ή μια βαθιά κουβέντα με κάποιον που εμπιστεύεσαι. Ο Ερμής σε εξάγωνο με Άρη σου επιτρέπει να τακτοποιήσεις με χαρά και όμορφο τρόπο ένα πρακτικό ή οικογενειακό θέμα. Η μέρα έχει γλύκα – αρκεί να τη ζήσεις, χωρίς έλεγχο.

Τι να προσέξεις: Να μην απορρίψεις ένα όμορφο συναίσθημα από φόβο.

Τι να αξιοποιήσεις: Την αρμονία στις σχέσεις – σήμερα μπορείς να χτίσεις κάτι πολύτιμο.

Δίδυμοι – Εσωτερική ισορροπία και έξυπνες πρωτοβουλίες

Μπορεί η μέρα σου φίλε μου Δίδυμε να μην έχει κάποια μεγάλη ή συνταρακτική εξέλιξη , όμως μέσα σου σήμερα γαληνεύεις. Η Σελήνη στον Ταύρο ευνοεί την επαφή με τη φύση, την ανάπαυση και τη φροντίδα του εαυτού. Το εξάγωνό της με την Αφροδίτη και τον Δία δείχνει πως κάποιος σε σκέφτεται – ίσως σου στείλει κάτι, σε καλέσει ή σε ευχαριστήσει, παράλληλα δίνεις έμφαση σε ότι έχει ποιότητα, αξία και σπουδαιότητα στην ζωή σου. Ο Ερμής με τον Άρη φέρνουν δημιουργικές ιδέες, ευχάριστες επικοινωνίες και φλερτ με προοπτική. Είναι από τις μέρες που σου υπενθυμίζουν ότι το να είσαι ήρεμος δεν είναι αδυναμία – είναι πολυτέλεια.

Τι να προσέξεις: Την τάση να τα σκέφτεσαι όλα υπερβολικά.

Τι να αξιοποιήσεις: Μια είδηση, επαφή ή νέα γνωριμία που μπορεί να εξελιχθεί υπέροχα.

Καρκίνος – Αληθινές Αγκαλιές

Με την Αφροδίτη και τον Δία στο ζώδιό σου να δέχονται εξάγωνο από τη Σελήνη στον Ταύρο, ο Δεκαπενταύγουστος για το ζώδιο σου είναι μία μέρα γεμάτη συγκίνηση, χαρά και συναισθηματικές ανταμοιβές. Νιώθεις ότι οι σχέσεις σου βρίσκουν τη θέση τους στην καρδιά σου – ένα πρόσωπο σού δείχνει την εκτίμηση, την τρυφερότητα ή τη στήριξή του. Ο Ερμής σε εξάγωνο με Άρη βοηθά να μιλήσεις καθαρά για κάτι που σε απασχολεί ή να λύσεις ένα πρακτικό θέμα με ηρεμία. Η ημέρα σε βοηθά να νιώσεις πιο πλήρης. Και το αξίζεις – έχεις δώσει πολλά.

Τι να προσέξεις: Να μην απορρίψεις ένα δώρο επειδή νιώθεις ότι δεν το αξίζεις.

Τι να αξιοποιήσεις: Την ουσιαστική επαφή που προσφέρουν σήμερα οι άλλοι χωρίς όρους.

Λέων – Ό,τι ζητάς, μπορείς να το έχεις… αν το ζητήσεις με την καρδιά

Λιονταράκι μου, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστο, είσαι επικεντρωμένος στα κοινωνικά πρέπει, παράλληλα όμως θέτεις και στόχους για το αύριο! Τα εξάγωνά της Σελήνης με Αφροδίτη και Δία σε ευνοούν ιδιαίτερα: μπορεί σήμερα να δεχθείς μία σημαντική στήριξη, ένα καλό νέο, ή μια ενίσχυση από πρόσωπα που σε σέβονται και σε εκτιμούν . Ταυτόχρονα, ο Ερμής στο ζώδιό σου σε εξάγωνο με τον Άρη στον Ζυγό σε βοηθά να βρεις τις σωστές λέξεις, να πεις κάτι που σκεφτόσουν καιρό, να κλείσεις ειρηνικά μία εκκρεμότητα ή και να κάνεις μία κοντινή μαετακίνηση. Η μέρα σου δείχνει πως όταν είσαι αυθεντικός, ο κόσμος ανταποκρίνεται.

Τι να προσέξεις: Να μην υπεραναλύσεις τη στήριξη που δέχεσαι – είναι αληθινή.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη λάμψη και τη σοφία σου – μίλα, διεκδίκησε, συγχώρεσε.

Παρθένος – Έμπνευση, πίστη και ένα καλό νέο από μακριά

Η Σελήνη στον Ταύρο σε ευνοεί ιδιαίτερα σήμερα, καθώς σε γεμίζει με ανάγκη για ελευθερία, εξερεύνηση και βαθύτερο νόημα φίλε μου Παρθένε. Τα εξάγωνά της με Αφροδίτη και Δία από τον Καρκίνο σε βοηθούν να έρθεις πιο κοντά με άτομα που μοιράζεστε κοινές αξίες – ίσως προκύψει μια πρόσκληση, ένα ταξίδι, ή ένα τηλεφώνημα που σου φτιάχνει τη μέρα. Παράλληλα, ο Ερμής σε εξάγωνο με Άρη σε βοηθά να λύσεις κάτι στα ψιλά γράμματα – να διευθετήσεις μία υποχρέωση ή να έχεις σημαντικό διάλογο για τα επόμενα βήματά σου. Όλα κινούνται υπέρ σου.

Τι να προσέξεις: Μην υποτιμήσεις μια νέα πρόταση ή πρόσκληση – αξίζει.

Τι να αξιοποιήσεις: Την έμπνευση, το θάρρος και τις επαφές σου – η ημέρα έχει ανοίγματα.

Ζυγός – Σου ανοίγουν την καρδιά τους… και νιώθεις πιο δυνατός

Ζυγέ μου, σε αυτή την γιορτινή ημέρα, η Σελήνη στον Ταύρο φέρνει γαλήνη στον ψυχισμό σου και σου δίνει την ευκαιρία να έρθεις πιο κοντά με έναν άνθρωπο που αγαπάς ή εμπιστεύεσαι βαθιά. Τα εξάγωνα με την Αφροδίτη και τον Δία σου χαρίζουν τρυφερότητα, συναισθηματικό βάθος και μια αίσθηση ασφάλειας. Ο Ερμής σε εξάγωνο με τον Άρη στο ζώδιό σου σε βοηθά να πεις κάτι με σθένος και διπλωματία – να στηρίξεις κάποιον ή να πάρεις μία πρωτοβουλία για να κάνεις πράξη κάτι που το θέλεις πολύ! Είναι μια ημέρα συμφιλίωσης και ανακούφισης. Κάτι ανοίγει – ψυχικά, πρακτικά ή… στην καρδιά σου.

Τι να προσέξεις: Την τάση να υπεραναλύεις ό,τι πάει καλά.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη δύναμη του λόγου σου – σήμερα έχεις πραγματική επιρροή.

Σκορπιός – Μια σχέση, ένα βλέμμα, μια αλήθεια

Η Σελήνη στον Ταύρο φωτίζει τον τομέα των σχέσεων σου και τα εξάγωνα με την Αφροδίτη και τον Δία στον Καρκίνο προσφέρουν γλυκύτητα, ουσιαστική αγάπη, και συναισθηματική θεραπεία αυτή την Παρασκευή. Ανήμερα του Δεκαπενταύγουστο, είναι η ιδανική μέρα για να έρθεις κοντά με το ταίρι σου, να δεις έναν φίλο που εκτιμάς, ή ακόμα και να δεχτείς μία πρόταση που θα σου δώσει χαρά. Παράλληλα, ο Ερμής με τον Άρη φέρνουν ψυχική διαύγεια και τη δύναμη να διαχειριστείς πιο ώριμα μια παλιά πληγή. Η μέρα προσφέρεται για συμφιλίωση – με άλλους και με τον εαυτό σου.

Τι να προσέξεις: Μην κρατάς μέσα σου κάτι που μπορεί να ειπωθεί με αγάπη.

Τι να αξιοποιήσεις: Την ευκαιρία να χτίσεις ή να ξαναχτίσεις μια σχέση με σταθερά θεμέλια.

Τοξότης – Ένα καλό νέο σε κάνει να χαμογελάσεις ξανά

Η Σελήνη στον Ταύρο σε φέρνει πιο κοντά με τα απλά, καθημερινά πράγματα που όμως έχουν αξία: ένα τραπέζι με αγαπημένους, μια πράξη ευγένειας, μια ήσυχη στιγμή χαλάρωσης. Τα εξάγωνα της Σελήνης με την Αφροδίτη και τον Δία στον Καρκίνο προσφέρουν λύσεις σε οικονομικά ή συναισθηματικά θέματα που σε απασχόλησαν, ενώ ο Ερμής με τον Άρη φέρνουν έναν φίλο ή μία ομάδα στο πλευρό σου. Αν είσαι σε αναμονή για απάντηση ή έγκριση, μπορεί να έρθει σήμερα ή να μπει σε τροχιά υλοποίησης. Έχεις κάτι να περιμένεις με ελπίδα.

Τι να προσέξεις: Την τάση να βιάζεσαι όταν όλα στρώνουν από μόνα τους.

Τι να αξιοποιήσεις: Την απλότητα και τις ζεστές, ανθρώπινες στιγμές – εκεί είναι το νόημα.

Αιγόκερως – Αγάπη, δημιουργία και λόγια που συγκινούν

Αγαπητέ μου Αιγόκερε, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, η Σελήνη στον Ταύρο φωτίζει την ανάγκη σου για έρωτα, έμπνευση, δημιουργία και χαρά. Σήμερα μπορεί να νιώσεις μια εσωτερική γαλήνη που είχες καιρό να βιώσεις. Τα εξάγωνα με Αφροδίτη και Δία φέρνουν τρυφερότητα, στήριξη από αγαπημένα πρόσωπα και όμορφα νέα από το παιδί, τη σχέση ή κάτι που φροντίζεις με την ψυχή σου. Ο Ερμής με τον Άρη βοηθούν να ξεκαθαρίσεις ήρεμα μια οικονομική ή επαγγελματική υπόθεση. Μπορεί να λάβεις ένα δώρο, μια πρόταση ή έναν λόγο να πεις «ναι» με όλο σου το είναι.

Τι να προσέξεις: Την ανάγκη να έχεις τον έλεγχο ακόμα και σε ό,τι ρέει όμορφα.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη ζεστασιά και τη θετική ενέργεια που σου χαρίζονται χωρίς όρους.

Υδροχόος – Ζεστασιά στο σπίτι, αρμονία μέσα σου

Υδροχόε μου, σήμερα Παρασκευή η Σελήνη στον Ταύρο σήμερα σε καλεί να μείνεις κοντά στους δικούς σου ανθρώπους ή ακόμα και να αφιερώσεις χρόνο σε εσένα, στο σπίτι, στην εσωτερική σου βάση. Τα εξάγωνά της με την Αφροδίτη και τον Δία χαρίζουν θαλπωρή, ενίσχυση, ίσως κι ένα χαρμόσυνο νέο για την οικογένεια. Ο Ερμής και ο Άρης σου προσφέρουν καθαρή σκέψη για να μιλήσεις με αγαπημένα πρόσωπα και να πάρεις πρωτοβουλία για μια εκκρεμότητα που λύνεται εύκολα. Η μέρα είναι γλυκιά και ήσυχη – κι αυτό είναι αρκετό.

Τι να προσέξεις: Μην προσπεράσεις μικρές στιγμές – εκεί κρύβεται η ουσία σήμερα.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη δυνατότητα να νιώσεις δεμένος με τις ρίζες σου και να γεμίσεις δύναμη.

Ιχθύες – Όταν ακούς με την καρδιά, τα λόγια γίνονται ευλογία

Ιχθύ μου, η Σελήνη στον Ταύρο σου φέρνει ένα γλυκό μήνυμα, μια συνάντηση ή ένα τρυφερό τηλεφώνημα που λειτουργεί σαν βάλσαμο. Τα εξάγωνά της με την Αφροδίτη και τον Δία δίνουν ποιότητα στις επαφές σου – ένα φλερτ μπορεί να γίνει πιο ουσιαστικό. Ο Ερμής με τον Άρη φέρνουν μία ρεαλιστική λύση σε θέμα ή μια συζήτηση που βοηθά να λυθεί μια παρεξήγηση. Η μέρα αυτή σε φέρνει κοντά στην τρυφερότητα των ανθρώπων – μην τη φοβηθείς. Απλώς δέξου την.

Τι να προσέξεις: Την εσωτερική ανασφάλεια που μπορεί να σου πει «δεν το αξίζεις».

Τι να αξιοποιήσεις: Την ομορφιά της απλής επαφής – μια κουβέντα σήμερα έχει τη δύναμη να σε γαληνέψει.