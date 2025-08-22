Σήμερα Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025 ο Ήλιος αφήνει τον λαμπερό Λέοντα και περνά στο ζώδιο της Παρθένου, δίνοντάς μας την ευκαιρία να συντονιστούμε σιγά – σιγά και πάλι με την πραγματικότητα. Μετά από μια περίοδο δημιουργικής εξωστρέφειας, διασκέδασης και ανεμελιάς, περνάμε σε έναν πιο πρακτικό και ουσιαστικό ρυθμό. Η Παρθένος μας παρακινεί το επόμενο διάστημα να βάλουμε σε τάξη και οργάνωση την ζωή μας, να κινηθούμε με λεπτομέρεια για να συντονίσουμε σταδιακά την καθημερινότητα, τις εργασίες και τις υποχρεώσεις μας….

Η σημερινή μέρα είναι ιδανική για να τακτοποιήσουμε εκκρεμότητες, να ξεκινήσουμε ένα νέο πρόγραμμα (φυσικής κατάστασης, διατροφής, δουλειάς), να φροντίσουμε σώμα μας, αλλά και να διορθώσουμε λάθη που είχαμε αφήσει να περάσουν αδιάφορα.

Ας αξιοποιήσουμε αυτή τη μετάβαση για να μπούμε σε μια περίοδο βελτίωσης. Από σήμερα, με μικρά αλλά σταθερά βήματα, μπορούμε να φτιάξουμε αυτό που πραγματικά έχει αξία για εμάς. Οι Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες Ιχθύες μπαίνουν σε μία εποχή σημαντικών εξελίξεων!

Διάβασε την ημερήσια πρόβλεψη για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός – Ώρα να μπεις σε τάξη

Ο Ήλιος περνά σήμερα Παρασκευή στην Παρθένο και στρέφει το ενδιαφέρον σου Κριέ μου σε ό,τι έχει μείνει σε εκκρεμότητα: υποχρεώσεις, προθεσμίες, μικρολεπτομέρειες που απαιτούν την προσοχή σου. Ίσως ξεκινήσεις ένα νέο πρόγραμμα, που αφορά την φυσική σου κατάσταση, την εργασία σου ή κάτι που θέλει πειθαρχία και μέθοδο. Μην υποτιμήσεις μια πρόταση συνεργασίας – μπορεί να είναι πιο χρήσιμη απ’ όσο φαίνεται. Αν νιώσεις άγχος, βρες διέξοδο σε πρακτικά καθήκοντα: η κίνηση σήμερα και η πρωτοβουλία θα σου φέρει ανακούφιση.

Τι να προσέξεις: Να μη χαθείς σε λεπτομέρειες και ξεχάσεις τη μεγάλη εικόνα.

Τι να αξιοποιήσεις: Μια ευκαιρία να διορθώσεις κάτι που είχες αφήσει στην τύχη του.

Ταύρος – Βρίσκεις και πάλι την δημιουργικότητά σου

Η είσοδος του Ήλιου στην Παρθένο ανοίγει σε βάζει από σήμερα Παρασκευή σε μία φάση πιο γλυκιά, πιο δημιουργική, αλλά και πολύ πιο χαρούμενη, ειδικά για θέματα που αφορούν: τον έρωτα, τη σχέση σου με τα παιδιά, την έμπνευση και το "θέλω" της καρδιάς σου. Αν υπήρξε απόσταση ή ασάφεια σε ένα φλερτ ή μια προσωπική σχέση, σήμερα μπορεί να υπάρξει μία αναθέρμανση. Καλό είναι να ασχοληθείς και με κάτι που σε εκφράζει – γράψε, φτιάξε, σχεδίασε, μίλησε. Η χαρά είναι επιλογή, και σήμερα σου δίνεται η ευκαιρία να την ξαναβάλεις στη ρουτίνα σου.

Τι να προσέξεις: Να μην εξιδανικεύσεις πρόσωπα ή καταστάσεις που ακόμη "χτίζονται".

Τι να αξιοποιήσεις: Τη σπίθα δημιουργίας και την επανασύνδεση με κάτι που αγαπάς.

Δίδυμοι – Επιστροφή στην βάση σου

Με τον Ήλιο να περνά στην Παρθένο, αρχίζεις σταδιακά και στρέφεις το ενδιαφέρον σου Δίδυμέ μου στην βάση σου: στο σπίτι, στην οικογένεια, στις εσωτερικές ανάγκες και σχεδιάζεις να βάλεις θεμέλια στην ζωή σου. Μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να αποσυρθείς λίγο από το εξωτερικό σκηνικό για να βάλεις τάξη μέσα σου ή στον χώρο που σε περιβάλλει. Είναι ιδανική στιγμή να τακτοποιήσεις γραφειοκρατικά ή πρακτικά ζητήματα σπιτιού, αλλά και να ασχοληθείς με κάποιο οικογενειακό πρόσωπο. Μπορείς επίσης να μιλήσεις ουσιαστικά με τον εαυτό σου – και να του δείξεις λίγη παραπάνω φροντίδα.

Τι να προσέξεις: Να μη μεταφέρεις άγχος από το παρελθόν στο σήμερα.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη δυνατότητα να κάνεις restart στο "μέσα" σου και να οργανωθείς από τη βάση.

Καρκίνος – Μίλησε, άκουσε, διεκδίκησε

Ο Ήλιος περνά σήμερα Παρασκευή στην Παρθένο και από αυτή την θέση ενεργοποιεί τον τομέα των επικοινωνιών σου αγαπητέ μου Καρκίνε, φέρνοντας κινητικότητα σε ιδέες, επαφές, γραπτά, μετακινήσεις και… απαντήσεις. Σήμερα μπορεί να κάνεις ένα σημαντικό τηλεφώνημα, να λάβεις μία είδηση για κάτι που σε είχε προβληματίσει ή να βρεθείς με πρόσωπο-κλειδί για μία κουβέντα ουσίας. Ευνοείσαι σε συμφωνίες, σε επαγγελματικά ραντεβού και στην προώθηση σκέψεων και έργων. Αρκεί να έχεις καθαρό λόγο, σταθερότητα και υπομονή στο διάλογο – αποφεύγοντας τα καυστικά σχόλια-

Τι να προσέξεις: Να μη διασκορπίσεις την ενέργειά σου σε ανούσιες επαφές.

Τι να αξιοποιήσεις: Μια συζήτηση που αποσαφηνίζει σχέσεις, συνεργασίες ή μια πρόταση.

Λέων – Η πράξη αντικαθιστά την πρόθεση

Ύστερα από τον λαμπερό σου μήνα, ο Ήλιος περνά σήμερα Παρασκευή στην Παρθένο και σου ζητά να ασχοληθείς με τα πρακτικά: οικονομικά, προτεραιότητες, ασφάλεια. Ξεκινά περίοδος όπου μπορείς να σταθεροποιήσεις εισοδήματα ή να διορθώσεις λάθη διαχείρισης. Σήμερα μπορεί να σου γίνει μία πρόταση για δουλειά, συνεργασία ή οικονομικό διακανονισμό που αξίζει να εξετάσεις σοβαρά. Η αυτοπεποίθησή σου λειτουργεί όταν στηρίζεται σε πράξεις, όχι μόνο σε εντυπώσεις.

Τι να προσέξεις: Μην κάνεις έξοδα ενθουσιασμού – ζύγισε τα πάντα.

Τι να αξιοποιήσεις: Την ευκαιρία να μπεις σε τάξη και να νιώσεις πιο σίγουρος για το αύριο.

Παρθένος – Το φως στραμμένο πάνω σου

Ο Ήλιος περνά στο ζώδιό σου και σηματοδοτεί την έναρξη της προσωπικής σου νέας χρονιάς Παρθένε μου. Από σήμερα και για έναν μήνα, έχεις την ευκαιρία να βγεις μπροστά, να πάρεις αποφάσεις για τον εαυτό σου και να δρομολογήσεις νέα σχέδια. Σήμερα ήδη μπορεί να νιώσεις το κάλεσμα για ένα νέο ξεκίνημα ή για μια σημαντική κίνηση που αφορά εσένα και μόνο εσένα. Μην φοβηθείς να πεις αυτό που σκέφτεσαι ή να δείξεις αυτό που θέλεις. Η ανανέωση αρχίζει τώρα – εσωτερικά και εξωτερικά.

Τι να προσέξεις: Να μην αναβάλεις αυτό που ξέρεις ότι ήρθε η ώρα να κάνεις.

Τι να αξιοποιήσεις: Την αισιόδοξη ενέργεια – πες «ναι» σε κάτι που σε αντιπροσωπεύει.

Ζυγός – Προετοιμασία για κάτι μεγάλο

Ο Ήλιος περνά σήμερα Παρασκευή στην Παρθένο και σε καλεί να κάνεις ένα βήμα πίσω για να παρατηρήσεις τα γεγονότα ψύχραιμα και με διορατικότητα φίλε μου Ζυγέ. Σήμερα μπορεί να μάθεις κάτι σημαντικό παρασκηνιακά ή να λάβεις ένα μήνυμα που σε ωθεί να σκεφτείς πιο βαθιά. Κλείσε υποθέσεις που εκκρεμούν και μην πιέζεις καταστάσεις. Αν σου γίνει πρόταση για δουλειά που χρειάζεται εχεμύθεια ή παρασκήνιο, άκουσέ την με σοβαρότητα. Βρες χρόνο να ηρεμήσεις και να οργανώσεις μέσα σου αυτά που έρχονται.

Τι να προσέξεις: Μην εμπιστευτείς εύκολα πρόσωπα που δεν έχουν αποδείξει σταθερότητα.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη σιωπή, την ενδοσκόπηση και μια εσωτερική διαύγεια που αναδύεται.

Σκορπιός – Κάνοντας σχέδια για το αύριο

Ο Ήλιος περνά σήμερα στην Παρθένο και η κοινωνική σου ζωή έρχεται στο προσκήνιο φίλε μου Σκορπιέ! Επεξεργάζεσαι τους στόχους και τα όνειρά σου και κάνεις σχέδια μεγάλα. Είναι ώρα να ξανασυνδεθείς με ανθρώπους, ομάδες ή συλλογικά πρότζεκτ που σου δίνουν έμπνευση. Σήμερα μπορεί να λάβεις μια πρόσκληση για κάτι που έχει προοπτική – μην την αγνοήσεις. Είτε κοινωνικά, είτε επαγγελματικά, έχεις λόγο να κοιτάς μπροστά. Δείξε ποιος είσαι, όχι με πάθος αλλά και με συνέπεια. Το όραμά σου χρειάζεται ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, και τώρα μπορείς να το χτίσεις σιγά-σιγά.

Τι να προσέξεις: Τη δυσπιστία απέναντι σε πρόσωπα που θέλουν να σε υποστηρίξουν.

Τι να αξιοποιήσεις: Ένα συλλογικό εγχείρημα ή μια πρόταση από άτομο που σέβεσαι.

Τοξότης– Στόχος, προσπάθεια, αποτέλεσμα

Η είσοδος του Ήλιου στην Παρθένο στρέφει σιγά – σιγά την προσοχή σου από σήμερα Παρασκευή στην καριέρα, τη φήμη, το “πώς σε βλέπουν” και στην εξέλιξή σου. Αν το καλοκαίρι ήταν πιο ανάλαφρο, τώρα ξεκινά μια φάση να κοιτάζεις περισσότερο το μέλλον και τα επαγγελματικά. Σήμερα μπορεί να γίνει μια συζήτηση επαγγελματικής φύσεως ή να λάβεις πρόταση για κάτι που έχει διάρκεια. Κάποιος σε εκτιμά στα επαγγελματικά – και είναι στο χέρι σου να αποδείξεις την αξία σου. Μην υποτιμήσεις μικρές υποχρεώσεις: από εκεί θα κριθεί η επόμενη σου άνοδος.

Τι να προσέξεις: Να μην αμελήσεις μια επαγγελματική υποχρέωση επειδή είναι “μικρή”.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη θετική εντύπωση που προκαλείς όταν μιλάς με σύνεση και καθαρό στόχο.

Αιγόκερως – Ανοίγεται μπροστά σου νέος ορίζοντας

Ο Ήλιος περνά σε γήινο και συμβατό ζώδιο με το δικό σου φίλε μου Παρθένε, και από αυτή τη θέση σε βοηθά να επεκταθείς. Είτε πρόκειται για σπουδές, ταξίδι, επιμόρφωση ή νέα επαγγελματική προοπτική, σήμερα μπορεί να γίνει μια συζήτηση που σε ενθαρρύνει να διεκδικήσεις κάτι μεγαλύτερο. Κάποιος σε εμπιστεύεται, σου ανοίγει δρόμο ή σου δείχνει τον τρόπο. Κράτησε αυτή την ενέργεια και αξιοποίησέ τη για να χτίσεις το επόμενο βήμα σου με πειθαρχία και φιλοδοξία.

Τι να προσέξεις: Μην κλείσεις την πόρτα σε κάτι καινούριο επειδή δεν το γνωρίζεις καλά.

Τι να αξιοποιήσεις: Ένα άνοιγμα που σε φέρνει πιο κοντά σε έναν μακροπρόθεσμο στόχο.

Υδροχόος – Ώρα για ουσιαστικές κινήσεις

Η νέα θέση του Ήλιου από το ζώδιο της Παρθένου, σιγά – σιγά σου υπενθυμίζει ότι ήρθε η στιγμή να αφήσεις στην άκρη ό,τι επιφανειακό και να στραφείς στην ουσία των πραγμάτων: στα οικονομικά σου, στις σημαντικές σχέσεις, στα βαθύτερα συναισθήματα σου. Σήμερα μπορεί να έχεις μια συζήτηση που σε φέρνει πιο κοντά με ένα πρόσωπο ή να λάβεις πληροφορία που σε οδηγεί να πάρεις απόφαση. Αν έχεις πρακτικά ζητήματα (τράπεζες, κοινά οικονομικά, εκκρεμότητες), είναι μέρα δράσης και διευθέτησης.

Τι να προσέξεις: Να μη φανείς ψυχρός ή απόμακρος σε μια ευαίσθητη κουβέντα.

Τι να αξιοποιήσεις: Την ευκαιρία να ξεκαθαρίσεις κάτι βαθύ, χρήσιμο και μεταμορφωτικό.

Ιχθύες – Οι σχέσεις σου μπαίνουν στο επίκεντρο

Ο Ήλιος απέναντί σου, στην Παρθένο, σε καλεί από σήμερα να δεις καθαρά κάποια πράγματα που αφορούν τις σχέσεις σου. Όχι μόνο τις αισθηματικές – αλλά και τις επαγγελματικές, κοινωνικές, τις πιο σταθερές. Αν υπήρξε ένταση ή απόσταση, σήμερα είναι κατάλληλη μέρα για να μιλήσεις με ειλικρίνεια και να δεις αν υπάρχει κοινή πορεία. Επίσης, μπορεί να εμφανιστεί ένα νέο πρόσωπο με προοπτική, ή να γίνει πρόταση για μία καινούργια συνεργασία. Κράτησε τα μάτια και την καρδιά ανοιχτά: η ισορροπία είναι εφικτή, αρκεί να τη χτίσεις από κοινού.

Τι να προσέξεις: Να μην παραβλέψεις την ανάγκη του άλλου να νιώσει ότι ακούγεται.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη δυναμική που έχει η συμμαχία – είτε στον έρωτα είτε στη δουλειά.