Μια Παρασκευή που τα άστρα μας ωθούν να ξεφύγουμε από τα καθιερωμένα μας. Η Σελήνη περνά στον Υδροχόο – το φεγγάρι γεμίζει για να οδηγηθούμε στην αυριανή πανσέληνο- και ξυπνά η ανάγκη για ελευθερία, αλήθεια, παρέα και νέες εμπειρίες, ενώ το τρίγωνο του Άρη από τον Ζυγό με τον Ουρανό στους Διδύμους ενισχύει τη διάθεση για απρόοπτα σχέδια, αλλαγές πλεύσης και… ευχάριστες ανατροπές. Είναι μια μέρα που δεν ακολουθεί πρόγραμμα, αλλά τα πάντα καταστρώνονται απρόσμενα και καθ’ οδόν.

Τα ζώδια του Αέρα (Δίδυμοι, Ζυγοί, Υδροχόοι) και της Φωτιάς (Κριοί, Λέοντες, Τοξότες) του 1ου δεκαημέρου έχουν την τιμητική τους, αλλά όλοι μπορούμε να νιώσουμε ένα είδος ανανέωσης – εσωτερικής και εξωτερικής. Μια συνάντηση, ένα τηλεφώνημα, μια γνωριμία, μια φρέσκια ιδέα, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Δεν είναι ανάγκη να δώσουμε απαντήσεις σε όλα – αρκεί να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να ζήσει κάτι διαφορετικό. Ακόμα και η πιο μικρή αλλαγή σήμερα μπορεί να φέρει χαρά.

Διάβασε αναλυτικά την ημερήσια πρόβλεψη για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου από την Αθηνά Βαγενά.

Κριός – Δραπέτευση από την Ρουτίνα

Παρασκευή σήμερα και εσύ αγαπητέ μου Κριέ έχει την διάθεση για φευγιό! Θέλεις να νιώσεις ελεύθερος, να ζήσεις την περιπέτεια, να τολμήσεις και να αλλάξεις παραστάσεις είτε ακόμα και εσύ ο ίδιος. Σε όλα αυτά συμβάλει θετικά η Σελήνη που περνά στον Υδροχόο, όπου ενισχύει το ανεξάρτητο πνεύμα σου, αλλά και την κοινωνική σου ζωή. Η μέρα προσφέρει για γνωριμίες, επαφές, νέες δραστηριότητες, αυθόρμητα σχέδια! Επιπλέον, το τρίγωνο του Άρη από το Ζυγό με τον Ουρανό από τους Διδύμους προσφέρει ένα κύμα αυθορμητισμού και απρόβλεπτων εκπλήξεων μέσω ειδήσεων, επαφών, γνωριμιών.

Τι να προσέξεις: Μην λες σε όλα «όχι» απλά και μόνο επειδή δεν τα αποφάσισες εσύ.

Τι να αξιοποιήσεις: Το ρεύμα αλλαγής και τον αυθορμητισμό σου.

Ταύρος – Οικονομικό Ρίσκο & Εσωτερική Αφύπνιση

Μέρα που θες να μείνεις λίγο μόνος, Ταύρε μου, αλλά το μυαλό σου… πετάει και θέτει στόχους. Η Σελήνη στον Υδροχόο ρίχνει φως σε επαγγελματικά και οικονομικά ζητήματα που σε προβληματίζουν, ενώ παράλληλα η όψη Άρη – Ουρανού σε ωθεί να πάρεις ένα ρίσκο. Προκύπτουν ξαφνικά έξοδα ή μια εντελώς απρόβλεπτη ευκαιρία που θέλει γρήγορη απόφαση. Μπορεί να έχεις και ένα τηλεφώνημα από άτομο με το οποίο δεν τα είχατε πει καλά τελευταία και ίσως τώρα μπορεί να λυθεί η παρεξήγηση – βάζοντας και εσύ νερό στο κρασί σου - . Η εσωτερική σου διαύγεια σήμερα είναι το κλειδί.

Τι να προσέξεις: Μην πάρεις αποφάσεις με βάση τον φόβο της αλλαγής.

Τι να αξιοποιήσεις: Την εσωτερική σου διαύγεια – θα καταλάβεις πολύ περισσότερα απ’ όσα νομίζεις.

Δίδυμος – Έκρηξη Δικτύωσης και Σχέσεων

Το κινητό σου δε θα σταματήσει να χτυπάει σήμερα, Δίδυμέ μου. Η Σελήνη στον Υδροχόο σε βάζει σε κίνηση, σου φέρνει νέα πρόσωπα, φίλους, αλλά και προτάσεις που αξίζει να σκεφτείς σοβαρά, ίσως και για ένα ταξίδι που αναμένεται να κάνεις. Ο Άρης από τον Ζυγό σε τρίγωνο με τον Ουρανό στο ζώδιό σου κάνει τα πάντα… πιθανά. Μία απρόσμενη συνάντηση, ένα νέο ειδύλλιο ή ακόμα και μια πρόταση συνεργασίας που θα σε ξεσηκώσει. Εσύ, φυσικά, είσαι πανέτοιμος για όλα και έτοιμος να ακολουθήσεις το ρεύμα αλλαγών που ανοίγεται μπροστά σου!

Τι να προσέξεις: Την τάση να ενθουσιαστείς με κάτι και μετά να το βαρεθείς.

Τι να αξιοποιήσεις: Τις επαφές, την επικοινωνία, τις ευκαιρίες που έρχονται χωρίς να τις ψάξεις.

Καρκίνος – Μια λύση μέσα από… την έκπληξη

Η μέρα ξεκινά κάπως βαριά για εσένα, Καρκίνε μου, κυρίως γιατί νιώθεις πως πρέπει να κρατήσεις ισορροπίες σε όλα. Η Σελήνη στον Υδροχόο γεμίζει για να οδηγηθούμε στην αυριανή Αυγουστιάτικη Πανσέληνο και υπάρχει αυτή η συναισθηματική υπερβολή που μπορεί από σήμερα να σε παρακινήσει σε επαναστατικές αντιδράσεις σε συναισθηματικά και οικονομικά ζητήματα. Επίσης, η όψη Άρη – Ουρανού μπορεί να φέρει κάτι ξαφνικό, ένα νέο, μια πρωτοβουλία από τρίτο πρόσωπο ή ακόμα και μια οικονομική ανάσα που δεν περίμενες. Είσαι σε περίοδο που το μέσα σου ζητά αλλαγή – σήμερα θα έχεις ένδειξη από πού να ξεκινήσεις.

Τι να προσέξεις: Τα συναισθήματά σου που παλεύουν να εκφραστούν με τρόπο… παθητικο-επιθετικό.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη διαίσθησή σου σε συνδυασμό με μια απρόσμενη ευκαιρία.

Λέων – Προτάσεις και περιπέτειες στο προσκήνιο

Παρασκευή με Σελήνη απέναντί σου και τα άτομα που έχουν ένα σημαντικό ρόλο στην ζωή σου... πρωταγωνιστούν. Ξαφνικές συναντήσεις, τηλεφωνήματα, ευκαιρίες να γνωρίσεις κόσμο ή και να επαναπροσδιορίσεις μία σχέση που είχε βαλτώσει. Ο Άρης στον Ζυγό σε τρίγωνο με τον Ουρανό ενεργοποιεί θετικά τη ζωή σου και φέρνει απρόσμενες προτάσεις, κοντινές μετακινήσεις έκπληξη - ενώ και επαγγελματικά υπάρχει πρόοδο ιδιαίτερα αν ασχολείσαι με δημιουργικά επαγγέλματα ή το εμπόριο. Η μέρα θέλει τόλμη, αλλά και παρατηρητικότητα.

Τι να προσέξεις: Τη βιασύνη να δεσμευτείς ή να ενθουσιαστείς χωρίς να ξέρεις όλο το πλαίσιο.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη ζωντάνια στις επαφές και την έκπληξη που μπορεί να γίνει ευκαιρία.

Παρθένος – Απρόσμενες λύσεις σε πρακτικά θέματα

Σήμερα ξυπνάς με τη διάθεση να τακτοποιήσεις υποχρεώσεις και να βάλεις σε σειρά όλα όσα τρέχουν ή έχουν μείνει πίσω Παρθένε μου . Η Σελήνη στον Υδροχόο σε βοηθά να δεις πρακτικά μια κατάσταση, αλλά δεν λείπουν και οι αιφνίδιες ανατροπές στην εργασία ή στην καθημερινότητα και στο πρόγραμμά σου. Το τρίγωνο Άρη – Ουρανού σού φέρνει απρόσμενη βοήθεια ή ιδέα για να λύσεις κάτι που σε βασάνιζε (επαγγελματικό ή οικονομικό). Ειδήσεις ή νέα από άτομο που ζει μακριά, σε ταρακουνούν ευχάριστα.

Τι να προσέξεις: Την τάση σου να θέλεις να ελέγξεις τα πάντα απόλυτα.

Τι να αξιοποιήσεις: Το γρήγορο ένστικτο και την ευστροφία που σε οδηγεί σε λύσεις εκεί που νόμιζες πως δεν υπάρχουν.

Ζυγός – Ο Άρης στο ζώδιό σου σε ξυπνά!

Ξεκινά μια περίοδος δράσης και ενέργειας για σένα, Ζυγέ μου! Ο Άρης πλέον στο ζώδιό σου σε ωθεί να πάρεις αποφάσεις, να κυνηγήσεις αυτό που θέλεις και να διεκδικήσεις περισσότερο χώρο για τον εαυτό σου. Ειδικά για σήμερα Παρασκευή η Σελήνη στον Υδροχόο και το τρίγωνο Άρη – Ουρανού φέρνουν ανανέωση στην ερωτική σου ζωή, ένα απρόσμενο μήνυμα ή μια συνάντηση που θα σε αναστατώσει γλυκά. Σήμερα είσαι πιο γοητευτικός, πιο πρόθυμος να κάνεις κάτι αυθόρμητο – και θα σου βγει σε καλό.

Τι να προσέξεις: Μην υποσχεθείς κάτι που δεν έχεις σκεφτεί καλά – ειδικά σε σχέση.

Τι να αξιοποιήσεις: Την ενέργεια που σε ξυπνά και την ερωτική χροιά που έχει η μέρα.

Σκορπιός – Μικρή ένταση στον χώρο του σπιτιού

Η Σελήνη στον Υδροχόο φέρνει εσωτερική ένταση αλλά και κάποιες απρόσμενες εξελίξεις στον χώρο του σπιτιού ή με ένα κοντινό σου πρόσωπο φίλε μου Σκορπιέ. Ο Άρης από τον Ζυγό σε τρίγωνο με τον Ουρανό αναμοχλεύει συναισθήματα και ίσως νιώσεις την ανάγκη να αποσυρθείς λίγο για να βρεις τον εσωτερικό σου ρυθμό. Μια συζήτηση από το πουθενά μπορεί να σε ξαφνιάσει, ειδικά αν αφορά παρελθοντικές καταστάσεις. Πρόσεξε μόνο την αίσθηση ελέγχου – σήμερα δεν κρατάς εσύ τα νήματα.

Τι να προσέξεις: Να μη δημιουργήσεις ένταση μέσα από σιωπή ή απόμακρη στάση.

Τι να αξιοποιήσεις: Τις απαντήσεις που έρχονται… χωρίς να τις ζητήσεις.

Τοξότης – Βρίσκεσαι εκεί που ανήκεις

Παρασκευή γεμάτη ευκαιρίες για μετακίνηση, επαφή και… μικρές αποδράσεις για το ζώδιο σου Τοξότη μου! Η Σελήνη στον Υδροχόο σε κάνει πιο εξωστρεφή και ανοιχτό, ενώ το τρίγωνο Άρη – Ουρανού φέρνει μία πρόσκληση, μία γνωριμία ή ακόμα και μία συνεργασία που αλλάζει το πρόγραμμά σου – ευχάριστα! Μπορεί να οργανώσεις κάτι τελευταία στιγμή ή να βγεις έξω και να συναντήσεις ανθρώπους που θα σου δώσουν χαρά. Σήμερα απολαμβάνεις και το δείχνεις. Έχεις ανάγκη να είσαι με αυτούς που νιώθεις ο εαυτός σου και αυτό είναι κάτι που το πετυχαίνεις.

Τι να προσέξεις: Μην υπερεκτιμήσεις τον χρόνο ή τις αντοχές σου.

Τι να αξιοποιήσεις: Το πνεύμα περιπέτειας που σήμερα έχεις και με το παραπάνω!

Αιγόκερως – Μια ιδέα γίνεται ευκαιρία

Η Σελήνη περνά στον Υδροχόο και στρέφει το ενδιαφέρον σου στα πρακτικά, οικονομικά και επαγγελματικά, αλλά νιώθεις κάπως ζόρικα γιατί οι συνθήκες σε αναγκάζουν να κλείσεις κάποιες εκκρεμότητες. Είσαι σε φάση που αναζητάς λύσεις, και σήμερα κάτι απρόσμενο – μία είδηση, μια συζήτηση ή μία μικρή πρόταση – σε κάνει να δεις μια διαφορετική διαδρομή. Ο Άρης από τον Ζυγό σε ευνοεί για νέες επαγγελματικές προτάσεις και νέους στόχους. Προσοχή όμως: Μην αναλάβεις περισσότερα απ’ όσα προλαβαίνεις. Κράτα ισορροπία.

Τι να προσέξεις: Να μην μπεις σε ρόλο σωτήρα για όλους – ειδικά στον χώρο εργασίας.

Τι να αξιοποιήσεις: Μια ιδέα που έρχεται αυθόρμητα – μπορεί να φέρει έσοδο ή αναγνώριση.

Υδροχόος – Μια μέρα στα νερά σου

Η Σελήνη στο ζώδιό σου σε κάνει πιο εκδηλωτικό, πιο συναισθηματικό αλλά και πιο δραστήριο αυτή την Παρασκευή . Σήμερα, μπορείς να διεκδικήσεις την προσοχή, να νιώσεις ότι επιτέλους κάποιος σε καταλαβαίνει ή και να τολμήσεις κάτι που μέχρι χθες σου φαινόταν υπερβολικό. Το τρίγωνο Άρη – Ουρανού φέρνει ευχάριστες εκπλήξεις στην προσωπική σου ζωή και σε βοηθά να κάνεις restart σε σχέσεις ή σχέδια που είχαν παγώσει. Έχεις ρεύμα, έχεις χάρη – απλώς αξιοποίησέ το!

Τι να προσέξεις: Την υπερβολή στον λόγο ή την προσδοκία να αλλάξουν όλα με μία κουβέντα.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη λάμψη και τη φυσική σου ικανότητα να προσελκύεις το διαφορετικό.

Ιχθύες – Έρχεται κάτι από το παρασκήνιο

Τα γεγονότα αυτής της ημέρας είναι περισσότερο υπόγεια για σένα φίλε μου Ιχθύ. Η Σελήνη στον Υδροχόο σε καλεί να ξεκουραστείς, να αποτραβηχτείς λίγο και να δεις από μακριά όσα συμβαίνουν γύρω σου. Όμως το τρίγωνο Άρη – Ουρανού φέρνει ξαφνικά νέα μέσα από επαφές ή και μετακινήσεις που δεν είχες προγραμματίσει. Κάποια ευχάριστη εξέλιξη στα οικονομικά θα σου δώσει ανάσα. Μία παρότρυνση από την οικογένεια θα σε στηρίξει σημαντικά! Παράλληλα η μέρα είναι ιδανική για έμπνευση, καλλιτεχνική ενασχόληση ή να γράψεις κάτι σημαντικό.

Τι να προσέξεις: Μην κλειστείς εντελώς και χάσεις την ευκαιρία να ανοιχτείς λίγο συναισθηματικά.

Τι να αξιοποιήσεις: Την απρόσμενη έμπνευση και την υποστήριξη που έρχεται αθόρυβα.