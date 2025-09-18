Από σήμερα Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025, οι σκέψεις και οι επικοινωνίες αλλάζουν ρυθμό! Ο Ερμής, ο πλανήτης που στην αστρολογία αντιπροσωπεύει την νόηση και την επικοινωνία, εισέρχεται στο ζώδιο της ισορροπίας, της δικαιοσύνης και της αρμονίας τον Ζυγό όπου και θα παραμείνει έως τις 6 Οκτωβρίου!

Από αυτή την θέση ο Ερμής μας κάνει πιο συγκαταβατικούς και υποχωρητικούς σε συζητήσεις και επαφές, κυριαρχεί η διάθεση για ενότητα – συνεργασία, προσπαθούμε να υπερασπιστούμε το δίκαιο και το σωστό με τα λόγια μας. Ωστόσο είμαστε και σε μία περίοδο, όπου θα κυριαρχεί η αναβλητικότητα στις αποφάσεις, η οποία θα οφείλεται κυρίως στην τάση ότι δεν θα θέλουμε να κακοκαρδίσουμε τους ανθρώπους γύρω μας, ή να κάνουμε μία λάθος επιλογή. Το διάστημα είναι ευεργετικό για συμβιβασμούς, αποκατάσταση σχέσεων συνεργασιών, ενασχόληση με νομικά έγγραφα και έκφραση μέσω της τέχνης. Τα 3 ζώδια που με την διπλωματία θα βρεθούν κερδισμένα αυτό το διάστημα είναι οι Δίδυμοι, Ζυγοί και οι Υδροχόοι.

Διάβασε αναλυτικά την ημερήσια πρόβλεψη για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός – Λύσεις στις σχέσεις σου

Κριέ μου σήμερα Πέμπτη, η είσοδος του Ερμή στον Ζυγό φέρνει σταδιακά σε πρώτο πλάνο των σκέψεων και των επαφών σου τις σχέσεις και τις συνεργασίες σου. Ήρθε η στιγμή να ακούσεις, να διαπραγματευτείς και να καταλάβεις καλύτερα την πλευρά του άλλου. Αν έχει υπάρξει απόσταση ή παρεξήγηση με κάποιο σημαντικό πρόσωπο, μπορείς τώρα να την καλύψεις με ήρεμο διάλογο και αμοιβαίο σεβασμό. Ένα ραντεβού, μια νέα συμφωνία ή ακόμη και μια διάθεση για φλερτ και επικοινωνία μπορεί να προκύψει αυτές τις μέρες. Είσαι έτοιμος να μιλήσεις, αλλά και να ακούσεις. Η διπλωματία σου ανοίγει πόρτες …

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Κράτησε χαμηλούς τόνους στις κουβέντες – σήμερα η ευγένεια γίνεται εργαλείο δύναμης, όχι αδυναμίας.

Ταύρος – Επικοινωνιακή Επανεκκίνηση

Ο Ερμής στον Ζυγό από σήμερα Πέμπτη, σου προσφέρει την ευκαιρία να βάλεις σε τάξη τις σκέψεις και τις εκκρεμότητες σου, κυρίως σε εργασιακό επίπεδο. Αν κάτι σε μπέρδευε, τώρα μπορείς να το οργανώσεις ή να το επικοινωνήσεις καλύτερα. Προκύπτουν συζητήσεις για δουλειά, για πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας, αλλά και ιδέες για να γίνουν τα πράγματα πιο όμορφα και δίκαια στο περιβάλλον σου. Παράλληλα η περίοδος ευνοεί τις αποφάσεις που αφορούν την καθημερινή σου ρουτίνα, την φυσική κατάσταση και την αποκατάσταση της ευεξίας σου! Μην παραμελήσεις μικρές λεπτομέρειες – εκεί κρύβεται η ισορροπία που ψάχνεις. Ένα γραπτό ή μήνυμα σου φέρνει απάντηση που περίμενες.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Απόφυγε τη σύγχυση της υπερ-ανάλυσης∙ ξεκίνα με το πιο απλό και θα χτίσεις πάνω του περισσότερη ισορροπία.

Δίδυμοι – Δημιουργικές ιδέες και διάθεση για φλερτ

Ο κυβερνήτης σου, ο Ερμής, περνά σήμερα στον φιλικό για σένα Ζυγό και σε βάζει σε φουλ δημιουργική και επικοινωνιακή διάθεση αγαπητέ μου Δίδυμε. Η σκέψη σου γίνεται πιο ρομαντική, πιο καλλιτεχνική, και οι ιδέες σου γίνονται πιο αποδεκτές από τους άλλους. Μιλάς, φλερτάρεις, γράφεις, εκφράζεσαι με στιλ και χάρη ενώ έχεις τις ιδέες και τις προτάσεις για να περάσεις καλά. Είναι η στιγμή να αναδείξεις τα ταλέντα σου, να παίξεις με τις λέξεις και να προσεγγίσεις σχέσεις που είχαν απομακρυνθεί. Ένα δημιουργικό project ή μια επικοινωνία με άτομο που σε ενδιαφέρει αισθηματικά σου δίνει χαρά.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μίλησε όπως αισθάνεσαι, αλλά με φινέτσα – σήμερα το μυαλό και η καρδιά σου χορεύουν σε αρμονία.

Καρκίνος – Συζητήσεις που φέρνουν αποκατάσταση

Ο Ερμής περνά στον Ζυγό σήμερα Πέμπτη Καρκίνε μου και ρίχνει φως στις οικογενειακές και προσωπικές σου σχέσεις. Είναι η στιγμή να συζητήσεις πιο ήρεμα με τα κοντινά σου πρόσωπα, να ξεκαθαρίσεις παρεξηγήσεις και να χτίσεις έναν πιο όμορφο και ειρηνικό χώρο γύρω σου. Μπορεί να θελήσεις να αλλάξεις κάτι στο σπίτι σου, ή να κάνεις μια συζήτηση για θέματα συγκατοίκησης, σπιτιού ή ακινήτων. Επίσης, ένα νέο οικογενειακό νέο μπορεί να σε αγγίξει. Η συναισθηματική σου ασφάλεια γίνεται προτεραιότητα και τώρα την επιδιώκεις περισσότερο από ποτέ!

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μην κρατάς μέσα σου αυτά που σε βαραίνουν – σήμερα είναι ιδανική μέρα για να τα εκφράσεις με σεβασμό και τρυφερότητα.

Λέων – Όταν τα λόγια έχουν χάρη

Με τον Ερμή να περνά σήμερα στον Ζυγό, η σκέψη σου Λιοντάρι μου γίνεται πιο κομψή, οι κουβέντες σου πιο γοητευτικές, και η παρουσία σου ακόμα πιο επικοινωνιακή. Έχεις την ευκολία να βρεις τις κατάλληλες λέξεις, να συμφιλιώσεις καταστάσεις ή και να πείσεις για τη δική σου θέση, χωρίς να φανείς πιεστικός. Η μέρα είναι ιδανική για διαπραγματεύσεις, συμφωνίες, αλλά και για δημόσιες επαφές ή συναντήσεις. Επίσης, ευνοεί κάθε είδους κοντινό ταξίδι, σπουδή, γραπτή εργασία ή δημιουργικό project. Έφτασε λοιπόν η ώρα να εκφραστείς και να παρουσιάσεις τις ιδέες σου!

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μίλησε με καρδιά αλλά και με ευγένεια – σήμερα ο τρόπος που λες κάτι είναι πιο σημαντικός από το ίδιο το μήνυμα.

Παρθένος – Πρακτικά αλλά και... ελκυστικά

Ο Ερμής, κυβερνήτης πλανήτης του ζωδίου σου, αποχωρεί από το ζώδιό σου και περνά στον Ζυγό, και από αυτή την θέση οι σκέψεις, οι επικοινωνίες και οι συζητήσεις περιστρέφονται αυτό το διάστημα στα οικονομικά και σε ότι έχει σπουδαιότητα και αξία. Η επικοινωνία τώρα γίνεται εργαλείο για να βάλεις τάξη στα οικονομικά, να οργανώσεις προϋπολογισμούς ή να συζητήσεις γύρω από συμφωνίες και οφέλη. Θα έχεις την ευκαιρία να σκεφτείς πιο ισορροπημένα, να ακούσεις και να ζυγίσεις τις ανάγκες σου με ωριμότητα ή και να προχωρήσεις σε μία νέα οικονομική συνεργασία. Είναι κατάλληλη περίοδος για να υπερασπιστείς αυτά που αξίζεις, αλλά με ήρεμο τρόπο.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Σήμερα μπορείς να βάλεις γερά θεμέλια, με ήπιο τόνο αλλά σαφή στόχο.

Ζυγός – Η στιγμή σου έφτασε

Ο Ερμής περνά σήμερα στο δικό σου ζώδιο και το επόμενο διάστημα σκέψεις και επικοινωνίες ενεργοποιούνται έντονα. Το μυαλό σου τρέχει, η ανάγκη σου να μιλήσεις, να διαπραγματευτείς, να πεις «την αλήθεια σου» με κομψό τρόπο γίνεται οδηγός. Αν σχεδιάζεις κάτι σημαντικό, τώρα μπορείς να το επικοινωνήσεις με επιτυχία. Είσαι στο επίκεντρο – στις συζητήσεις, στις διαπραγματεύσεις, ακόμα και στα βλέμματα. Έχεις άποψη, φινέτσα, και έναν τρόπο να τα λες που κανείς δεν αντιστέκεται. Αν αναζητάς επανασύνδεση, συμφιλίωση ή νέα γνωριμία, είσαι πιο πειστικός από ποτέ. Αν ο στόχος σου είναι να πραγματοποιήσεις ένα επαγγελματικό ραντεβού, να διευθετήσεις έγγραφα, να προχωρήσεις μία συμφωνία ή και να κάνεις ένα ταξίδι, τα άστρα είναι με το μέρος σου!

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Χρησιμοποίησε τη δύναμη του λόγου σου για να διαμορφώσεις τις εξελίξεις όπως τις θες!

Σκορπιός – Ψιθυριστές Αλήθειες

Σκορπιέ μου, σήμερα Πέμπτη ο Ερμής κάνει το πέρασμά του στον Ζυγό και από αυτή την θέση σε βυθίζει προσωρινά σε μία περίοδο παρατήρησης και καχυποψίας! Βρίσκεσαι σε εσωτερική επεξεργασία, συγκρατείς τα λόγια σου είτε επειδή δεν θέλεις να αποκαλύψεις πληροφορίες, είτε προτιμάς να κινηθείς παρασκηνιακά, ενώ προετοιμάζεις το έδαφος για εκκινήσεις που θα ακολουθήσουν λίγο αργότερα! Η διαίσθησή σου δυναμώνει και μπορείς να "διαβάσεις" τις προθέσεις και τις διαθέσεις με σχεδόν μαγικό τρόπο. Αν ετοιμάζεις ένα μυστικό σχέδιο, τώρα είναι η ώρα για να το επεξεργαστείς νοητικά και στρατηγικά.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Σήμερα δεν χρειάζεται να πεις τα πάντα – συχνά, η αλήθεια κρύβεται στα όσα αφήνεις να εννοηθούν με κομψότητα.

Τοξότης – Ιδέες για αλλαγές και έντονη κοινωνικοποίηση

Ο Ερμής περνά στον Ζυγό και εσύ νιώθεις πως αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν οι στόχοι σου για το μέλλον Τοξότη μου . Η επικοινωνία σου με φίλους, ομάδες και δίκτυα γίνεται πιο ουσιαστική και μπορεί να προκύψουν σημαντικές προτάσεις, γνωριμίες ή και συμφωνίες. Αν δουλεύεις πάνω σε κάτι συλλογικό, θα υπάρξει πρόοδος μέσα από ωραίο διάλογο και διπλωματική στάση. Είναι η ιδανική περίοδος για να κάνεις δημόσιες εμφανίσεις, να κερδίσεις συμμαχίες , να προβάλλεις τα σχέδιά σου και να αναζητήσεις υποστήριξη. Έχεις τον λόγο, έχεις και την αποδοχή.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μην κρατήσεις για σένα μια ιδέα που μπορεί να εμπνεύσει – σήμερα η ανταλλαγή σκέψεων φέρνει αμοιβαίο όφελος και εξέλιξη.

Αιγόκερως – Επαφές που σε βοηθούν να κερδίσεις έδαφος

Η είσοδος του Ερμή στον Ζυγό ενεργοποιεί τον τομέα της καριέρας και της κοινωνικής σου εικόνας. Είναι η στιγμή να πεις αυτό που πρέπει, με τον τρόπο που πρέπει, και να αφήσεις εντύπωση. Ευνοούνται συνεντεύξεις για δουλειά, παρουσιάσεις, επαγγελματικά meetings ή συζητήσεις για εξέλιξη συνεργασιών και συμβολαίων. Μπορεί να σου προταθεί νέος ρόλος ή να δώσεις εσύ το στίγμα για την επόμενη σου επαγγελματική κίνηση. Η ευγένεια και η σωστή στρατηγική επικοινωνίας φέρνουν επιτυχία. Κέρδισε τους άλλους χωρίς πίεση – με στάση που εμπνέει εμπιστοσύνη.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Πες λίγα και ουσιαστικά – σήμερα, κάθε σου λέξη μπορεί να λειτουργήσει σαν βήμα προς κάτι μεγαλύτερο.

Υδροχόος – Οι ιδέες σου απογειώνονται

Με τον Ερμή στον Ζυγό από σήμερα Πέμπτη, η σκέψη σου απελευθερώνεται. Ψάχνεις νέες προοπτικές, εμπλουτίζεις τις απόψεις σου και νιώθεις πως είσαι έτοιμος να μοιραστείς ό,τι έχει νόημα. Αν ασχολείσαι με σπουδές, συγγραφή, νομικά ή διδασκαλία, είναι μια εξαιρετική στιγμή για πρόοδο. Επίσης, αν σχεδιάζεις ένα ταξίδι, επαφή με το εξωτερικό, τώρα βρίσκεις τις σωστές λέξεις για να το προχωρήσεις. Έχεις έμπνευση, στιλ και πειθώ. Μια νέα γνωριμία ή μια κουβέντα-αποκάλυψη μπορεί να αλλάξει το πώς βλέπεις μια προσωπική κατάσταση.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Σκέψου έξω από τα καθιερωμένα – σήμερα, το μυαλό σου σε οδηγεί πιο μακριά από όσο φαντάζεσαι, με τη δύναμη του λόγου.

Ιχθύς – Απαντήσεις που έρχονται ήσυχα

Η μετακίνηση του Ερμή στον Ζυγό στρέφει την σκέψη και τις επαφές σου στα οικονομικά, στην διαχείριση υποχρεώσεων ή των κοινών πόρων. Μπορεί να έχεις μια συζήτηση για δάνειο, επίδομα, επένδυση ή να μπεις σε διαδικασία επαναξιολόγησης μίας προσωπικής σχέσης. Η ανάγκη σου να καταλάβεις βαθύτερα το “γιατί” των καταστάσεων βρίσκει σήμερα έδαφος. Επίσης, μπορεί να προκύψει μια εξομολόγηση, μια συγκινητική συνομιλία ή μια συμφωνία που σε κάνει να νιώσεις πιο ασφαλής. Μίλησε με ηρεμία για όσα σε βαραίνουν – θα σε καταλάβουν.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Δεν χρειάζεται να λύσεις τα πάντα με μία κουβέντα – σήμερα όμως μπορείς να αγγίξεις τη ρίζα ενός θέματος και να βρεις ηρεμία.