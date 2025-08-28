Για σήμερα Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, η Σελήνη κινείται στο ζώδιο του Σκορπιού και από αυτή την θέση βρισκόμαστε σε μία υπέρ-προσπάθεια, να ελέγξουμε τα πάντα γύρω μας, όμως τα συναισθήματα έχουν βάθος, ενώ προσπαθούμε να διεισδύσουμε σε βάθος και να ανακαλύψουμε καλά κρυμμένα μυστικά τόσο του εαυτού μας, όσο και των γύρω μας. Η Σελήνη από το Σκορπιό σχηματίζει τετράγωνο με την Αφροδίτη από το Λέοντα, δεν λείπουν οι εντάσεις στις σχέσεις, εξαιτίας κάποιων ανικανοποίητων επιθυμιών, ή ζήλειας, κτητικότητας ή απόλυτων διαθέσεων.

Παράλληλα τα οικονομικά αποτελούν ένα «βραχνά» γιατί θέλουμε περισσότερα από αυτά που μπορούμε να έχουμε! Καθώς η μέρα προχωρά το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ήλιο μας βοηθά να βρούμε την ισορροπία μας και να συνδυάσουμε με μαεστρία το συναίσθημα με την λογική προκειμένου να διαχειριστούμε ότι νιώθουμε ότι μας είχε μπλοκάρει! Οι Σκορπιοί – Ταύροι – Παρθένοι – Ιχθύες του 1ου δεκαημέρου είναι τα ζώδια που μπορούν αυτή την ημέρα να δώσουν λύσεις σε προβλήματα!

Κριός – Συναίσθημα που σε ταράζει... και σε ξυπνά

Σήμερα Πέμπτη η Σελήνη στον Σκορπιό ανακινεί τα βαθύτερα συναισθήματα σου , τα απωθημένα σου και πιθανόν κάποια σκηνή ζήλιας ή έντονης επιθυμίας. Μπορεί να βρεθείς σε μια στιγμή συναισθηματικής υπερχείλισης, κυρίως αν πρόκειται για ερωτική σχέση ή για κάποιο οικονομικό ζήτημα που θα σε ταράξει. Το τετράγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη προκαλεί ένταση ανάμεσα στην ανάγκη για έλεγχο και την ανάγκη για αποδοχή. Ωστόσο, ο Ήλιος από την Παρθένο βοηθά να μπεις στη ροή και να βρεις ρεαλιστικές λύσεις, ειδικά σε θέματα δουλειάς ή ρουτίνας. Αν διοχετεύσεις σωστά την ενέργεια, μπορείς να προχωρήσεις ένα σχέδιο που είχε «κολλήσει».

Τι να προσέξεις: Παρορμητικές συναισθηματικές αντιδράσεις.

Τι να αξιοποιήσεις: Μια πρακτική ευκαιρία να αλλάξεις ό,τι σε βαραίνει.

Ταύρος – Η σχέση ζητά ειλικρίνεια και όχι πόλεμο

Με τη Σελήνη απέναντί σου, στον Σκορπιό, σήμερα Πέμπτη κάθε σου επαφή αποκτά βάθος, πάθος και… ένταση. Μία συζήτηση με σύντροφο ή συνεργάτη μπορεί να σε φέρει στα άκρα, ειδικά αν προκύψει σύγκρουση ανάμεσα στο εγώ και στην ανάγκη για συναισθηματική σταθερότητα. Το τετράγωνο Σελήνης – Αφροδίτης τεστάρει τις σχέσεις σου, ιδίως όπου υπάρχουν πληγωμένες προσδοκίες ή καταπιεσμένη επιθυμία.

Ωστόσο, το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ήλιο στην Παρθένο σου δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστείς ψύχραιμα την κατάσταση, να κάνεις μια όμορφη συναισθηματική κίνηση ή να δημιουργήσεις κάτι που σε εκφράζει.

Τι να προσέξεις: Τάσεις χειρισμού ή παθητικής επιθετικότητας.

Τι να αξιοποιήσεις: Την ευκαιρία να φέρεις ισορροπία σε σχέση ή συνεργασία.

Δίδυμος – Όταν η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά

Σήμερα Πέμπτη μπαίνεις σε λειτουργική διάθεση Δίδυμέ μου και η μέρα σου είναι γεμάτη από κινητικότητα. Η Σελήνη στον Σκορπιό σε ωθεί να εστιάσεις σε λεπτομέρειες, σε εργασιακά ή θέματα φυσικής κατάστασης , αλλά και να δεις τι πραγματικά σε πιέζει ψυχολογικά στην καθημερινότητα σου.

Η δυσαρμονία με την Αφροδίτη μπορεί να φέρει ένταση με κάποιον συνεργάτη ή πρόσωπο από το οικογενειακό σου περιβάλλον, ειδικά αν νιώθεις πως δεν σε κατανοούν ή δεν εκτιμούν ότι προσφέρεις. Ο Ήλιος από την Παρθένο όμως σε βοηθά να βρεις πρακτικές λύσεις, να οργανώσεις τον χώρο σου ή να προωθήσεις μια δουλειά με επιτυχία.

Τι να προσέξεις: Την υπερανάλυση και τη συναισθηματική εξάντληση.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη δυνατότητα να τακτοποιήσεις πρακτικά και συναισθηματικά εκκρεμότητες.

Καρκίνος – Ό,τι αγαπάς, σήμερα το διεκδικείς

Η Σελήνη στον φιλικό σου Σκορπιό αγγίζει την καρδιά σου και ξυπνά βαθιά, ίσως και ξεχασμένα, συναισθήματα αυτή την Πέμπτη Καρκίνε μου. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, μπορείς να διεκδικήσεις όσα σου λείπουν – αρκεί να μην το κάνεις με πίεση ή παράπονο. Αν είσαι μόνος, η μέρα φέρνει νοσταλγία αλλά και έμπνευση για να δημιουργήσεις κάτι όμορφο.

Το τετράγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη ίσως φέρει ένταση για οικονομικά ή να παρασυρθείς σε κάποια υπερβολική σπατάλη, όμως το εξάγωνο της με τον Ήλιο σου δείχνει πώς να επικοινωνήσεις πιο απλά και ουσιαστικά. Η αγάπη σήμερα δεν θέλει δράματα – θέλει αλήθεια.

Τι να προσέξεις: Τη συναισθηματική υπερευαισθησία και το “κλείσιμο στο καβούκι”.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη δύναμη του λόγου και της δημιουργικής έκφρασης.

Λέων – Πρώτα η καρδιά σου, μετά το εγώ σου

Η Σελήνη στον Σκορπιό σήμερα Πέμπτη σε φέρνει σε επαφή με οικογενειακά ή προσωπικά θέματα που έχεις κρύψει κάτω από το χαλί, ενώ το τετράγωνό της με την Αφροδίτη στο ζώδιό σου δείχνει ότι κάπου το "εγώ" συγκρούεται με τις βαθύτερες ανάγκες σου. Μπορεί να υπάρξει ένταση στο σπίτι, με συγγενή ή με σύντροφο, αλλά ο Ήλιος από την Παρθένο σε βοηθά να δεις την ουσία και να πράξεις με λογική.

Μην πιέζεις να γίνουν όλα με τον τρόπο σου – απόδειξε με πράξεις ότι ξέρεις να αγαπάς σταθερά.

Τι να προσέξεις: Υπερηφάνεια ή άκαμπτη στάση στις διαπροσωπικές σχέσεις.

Τι να αξιοποιήσεις: Ένα πρακτικό βήμα στα οικονομικά ή στην προσωπική σου σταθερότητα.

Παρθένος – Όταν το συναίσθημα γίνεται λόγος

Η σημερινή Σελήνη από τον Σκορπιό σου χαρίζει έντονη διαίσθηση, βαθιά αντίληψη και έντονη ανάγκη να πεις επιτέλους κάτι που κρατάς μέσα σου. Το τετράγωνο της με την Αφροδίτη φέρνει εσωτερικές συγκρούσεις ανάμεσα στο "θέλω" και στο "δεν πρέπει", ενώ το εξάγωνο με τον Ήλιο στο ζώδιό σου σε βοηθά να ισορροπήσεις και να εκφραστείς ξεκάθαρα. Η μέρα ευνοεί μικρές μετακινήσεις, γραφή, συζητήσεις που ξεμπλοκάρουν, αλλά και επαφές με άτομα που ξέρουν την ψυχή σου καλά. Μην αγνοήσεις ένα ένστικτο που σε οδηγεί σωστά.

Τι να προσέξεις: Εσωτερικά μπλοκαρίσματα ή συναισθηματική αναστολή.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη δύναμη του λόγου και την ευκαιρία για ουσιαστική επικοινωνία.

Ζυγός – Οικονομικές σκέψεις και συναισθηματικές διακυμάνσεις

Σήμερα Πέμπτη έρχεσαι αντιμέτωπος με πρακτικά ζητήματα που συνδέονται με την ασφάλειά σου, είτε οικονομική είτε συναισθηματική. Η Σελήνη στον Σκορπιό ενισχύει την ανάγκη σου να νιώσεις σταθερότητα, όμως το τετράγωνό της με την Αφροδίτη προκαλεί ένταση ανάμεσα στο τι θέλεις και τι μπορείς αυτή τη στιγμή να έχεις.

Ένα ζήτημα χρημάτων, ή συναισθηματικού "πάρε-δώσε" μπορεί να σε φέρει σε δίλημμα. Ωστόσο, ο Ήλιος σε βοηθά να βάλεις μία τάξη στο χάος, ειδικά αν λειτουργήσεις με πρόγραμμα και όχι με παρόρμηση.

Τι να προσέξεις: Υπερβολικά έξοδα για να καλύψεις εσωτερικά κενά.

Τι να αξιοποιήσεις: Μια πρακτική ευκαιρία να βελτιώσεις τα έσοδά σου ή την ψυχολογία σου.

Σκορπιός – Το βλέμμα σου καίει… αλλά και γιατρεύει

Η Σελήνη στο ζώδιό σου σήμερα Πέμπτη, σε φέρνει στο επίκεντρο των εξελίξεων αγαπητέ μου Σκορπιέ. Η διάθεσή σου έχει διακυμάνσεις , και σήμερα μπορεί να αντιδράσεις πιο έντονα σε λόγια ή συμπεριφορές που υπό άλλες συνθήκες θα προσπερνούσες. Το τετράγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη δείχνει εσωτερική μάχη ανάμεσα στο τι σε ελκύει και τι σε πληγώνει, αλλά το εξάγωνο με τον Ήλιο σε βοηθά να δεις καθαρά ποιοι άνθρωποι σου κάνουν καλό.

Αν διοχετεύσεις τη συναισθηματική σου ένταση σε κάτι δημιουργικό ή χρήσιμο, θα νιώσεις μεγάλη ανακούφιση.

Τι να προσέξεις: Έντονες εναλλαγές διάθεσης ή συναισθηματικές προβολές.

Τι να αξιοποιήσεις: Μια φιλική επαφή ή πρακτική ιδέα που σε βοηθά να πατήσεις γερά.

Τοξότης – Όταν δεν μιλάς, το σώμα σου μιλάει για σένα

Τοξότη μου, σήμερα Πέμπτη η Σελήνη στον Σκορπιό ενεργοποιεί τον πιο εσωτερικό και υποσυνείδητο τομέα του ωροσκοπίου σου, φέρνοντας στην επιφάνεια ανασφάλειες, παλιά βιώματα, κουρασμένα σημεία του εαυτού σου. Το τετράγωνο με την Αφροδίτη δείχνει ένα είδος σύγκρουσης ανάμεσα στο τι σε γεμίζει και τι σε κουράζει, ενώ το εξάγωνο της με τον Ήλιο σε ενθαρρύνει να τακτοποιήσεις εργασιακά ή πρακτικά ζητήματα. Αν σήμερα επιλέξεις να αποτραβηχτείς λίγο ή να χαλαρώσεις, θα κάνεις καλό στον εαυτό σου. Άκουσε το σώμα και το ένστικτό σου.

Τι να προσέξεις: Ψυχοσωματικά συμπτώματα λόγω συναισθηματικής καταπίεσης.

Τι να αξιοποιήσεις: Τον χρόνο για αποφόρτιση, ξεκούραση ή εσωτερική επαναφόρτιση.

Αιγόκερως – Όταν η πίεση φέρνει ειλικρίνεια

Η Σελήνη στον Σκορπιό σε φέρνει πιο κοντά σε φίλους, ομάδες ή επαφές με κοινό στόχο, αλλά ταυτόχρονα σου θυμίζει ότι δεν μπορείς να προσφέρεις σε όλους είναι απαραίτητο να προσφέρεις και στον εαυτό σου. Το τετράγωνό της Σελήνης με την Αφροδίτη φέρνει πιθανές εντάσεις σε οικονομικά ή σε ερωτικά που συνδέονται με προσδοκίες και παλιές πληγές. Ευτυχώς, το εξάγωνο με τον Ήλιο στην Παρθένο ρίχνει φως στη λογική σου, δίνοντάς σου τον κατάλληλο τρόπο να ξεκαθαρίσεις κάτι που σε βαραίνει, αλλά με αξιοπρέπεια και τακτ.

Τι να προσέξεις: Συναισθηματική κόπωση από την υπερπροσφορά στους άλλους.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη δύναμη του “όχι” και τη σαφήνεια στους στόχους σου.

Υδροχόος – Κρατάς πολλά μέσα σου… και αυτό δεν σε βοηθά

Υδροχόε μου, σήμερα Πέμπτη η Σελήνη στον Σκορπιό φωτίζει το κομμάτι της καριέρας, των στόχων και της δημόσιας εικόνας σου, φέρνοντας συναισθηματική φόρτιση είτε μέσω ευθυνών είτε μέσω κάποιας συμπεριφοράς ενός συνεργάτη που σου φαίνεται άδικη. Το τετράγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη δείχνει πιθανές προστριβές με σύντροφο ή συνεργάτη, καθώς το “φαίνεσθαι” έρχεται σε κόντρα με το “είναι”. Ωστόσο, ο Ήλιος στην Παρθένο σού προσφέρει τη δυνατότητα να βάλεις τάξη σε οικονομικά ή νομικά θέματα, και να δεις πιο καθαρά τι είναι ρεαλιστικό.

Τι να προσέξεις: Την πίεση που ασκείς στον εαυτό σου για να δείξεις δυνατός.

Τι να αξιοποιήσεις: Ένα πρακτικό βήμα στα επαγγελματικά ή σε οικονομική συμφωνία.

Ιχθύς – Η καρδιά θέλει να αφεθεί, αλλά ο νους κρατά άμυνες

Ψαράκι μου, σήμερα Πέμπτη, η Σελήνη στον Σκορπιό διεγείρει την επιθυμία σου να ξεφύγεις, να ταξιδέψεις, να νιώσεις έμπνευση ή να σκεφτείς την πορεία σου , αλλά το τετράγωνό της με την Αφροδίτη φέρνει διλήμματα σε σχέσεις ή υποχρεώσεις που σε περιορίζουν. Μπορεί να προκύψει σύγκρουση ανάμεσα σε αυτό που ελπίζεις και σε αυτό που απαιτείται να κάνεις. Ο Ήλιος όμως σε βοηθά: μια συνεργασία, μια επαφή ή μια συζήτηση σήμερα σε γειώνει και σε βοηθά να δεις την ουσία. Έχεις όλα τα φόντα για να συνδυάσεις όνειρο και πράξη.

Τι να προσέξεις: Συναισθηματική σύγχυση ή προσδοκίες χωρίς βάση.

Τι να αξιοποιήσεις: Ένα πρακτικό σχέδιο που θα σε φέρει πιο κοντά σε έναν στόχο.