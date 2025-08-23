Από σήμερα Σάββατο 23 Αυγούστου 2025, μπαίνουμε στην αρχή ενός νέου μηνιαίου κύκλου. Η Νέα Σελήνη που σχηματίζεται στην 1η μοίρα της Παρθένου, με την συμμετοχή του Ουρανού από τους Διδύμους, εγκαινιάζει μία περίοδο όπου το ενδιαφέρον μας στρέφεται ολοκληρωτικά σε θέματα εργασίας, ρουτίνας, υποχρεώσεων, καθημερινότητας, όμως …. η επάνοδος από τις καλοκαιρινές διακοπές θα είναι γεμάτη αιφνιδιαστικές ειδήσεις, απότομες αλλαγές και καβγαδάκια! Οι Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες, Ιχθύες, ανοίγουν ένα νέο κύκλο στην ζωή τους το επόμενο διάστημα, πιο ταραχώδη, ανατρεπτικό και αναγκάζονται να κάνουν αλλαγές ίσως και πιο τολμηρές!

Ας δούμε όμως ποια τολμηρή αλλαγή καλείται να κάνει το κάθε ζώδιο με αυτό το φεγγάρι. Γιατί με αυτή τη Νέα Σελήνη, το καλοκαίρι γυρίζει σελίδα – και μαζί του, κι εμείς.

Κριός – Ανασχεδιάζεις τη ρουτίνα σου

Σήμερα Σάββατο Κριέ μου, σχηματίζεται η Νέα Σελήνη του μήνα , στο ζώδιο της Παρθένου και σε καλεί να βάλεις σε τάξη την καθημερινότητά σου – αλλά όχι όπως παλιά. Το τετράγωνο της με τον Ουρανό σε ωθεί να ανατρέψεις και να αλλάξεις τις συνήθειες που δεν λειτουργούν πια. Μπορεί να πάρεις απόφαση για νέα εργασία, αλλαγή ωραρίου, ή και ριζική μετατόπιση στη διαχείριση του χρόνου σου. Το νέο αυτό φεγγάρι σε παρακινεί να αλλάξεις τρόπο σκέψης ή και συνήθειες στην διατροφή σου, στην άσκησή σου, στο πρόγραμμά σου. Αν κάτι σε πιέζει υπερβολικά, ήρθε η ώρα να το αλλάξεις με σύστημα και θάρρος.

Τολμηρή αλλαγή: Νέα ρουτίνα ζωής – όχι από υποχρέωση, αλλά από επιλογή.

Ταύρος – Ξαναγράφεις το σενάριο του έρωτα

Σήμερα Σάββατο η Νέα Σελήνη στην Παρθένο αγγίζει την καρδιά σου – κυριολεκτικά και μεταφορικά. Είσαι έτοιμος να κάνεις μια νέα αρχή στα αισθηματικά Ταύρε μου , να εκφραστείς δημιουργικά, να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό. Ο Ουρανός από τους Διδύμους συμμετέχοντας στο φαινόμενο σε σπρώχνει έξω από τα σίγουρα μονοπάτια σου και πολύ πιθανό να χρειαστεί να πάρεις και κάποιο ρίσκο! Αν βρίσκεσαι σε σχέση, έρχεται αλλαγή δυναμική. Αν είσαι μόνος, δεν αποκλείεται να ερωτευτείς ξαφνικά. Μην ακολουθείς τον ίδιο δρόμο – τόλμησε να παίξεις αλλιώς, διατηρώντας τις ισορροπίες στα οικονομικά σου!

Τολμηρή αλλαγή: Αλλάζεις κανόνες στον έρωτα και στα δημιουργικά σχέδια– πιο ελεύθερα, πιο αυθεντικά.

Δίδυμοι – Η αλλαγή ξεκινά από το σπίτι

Η Νέα Σελήνη που σχηματίζει σήμερα στην Παρθένο, αγγίζει τον άξονα των σταθερών βάσεων της ζωής σου: σπίτι, οικογένεια, εσωτερική και συναισθηματική ασφάλεια. Το τετράγωνο της με τον Ουρανό από το ζώδιό σου δείχνει ότι κάτι αλλάζει απότομα ή ξαφνικά – ίσως μια μετακόμιση, μια οικογενειακή εξέλιξη ή μια απόφαση που σε απελευθερώνει από βάρη του παρελθόντος. Ήρθε η ώρα να σπάσεις τα δεσμά ενός ρόλου που δεν σε αντιπροσωπεύει πια. Δημιούργησε χώρο – κυριολεκτικά ή συμβολικά – για να γεννηθεί κάτι νέο.

Τολμηρή αλλαγή: Αλλάζεις ρίζες, στάση ή κατεύθυνση – από ανάγκη για προσωπική ελευθερία.

Καρκίνος – Νέες αποφάσεις που σε απελευθερώνουν

Η Νέα Σελήνη στην Παρθένο που σχηματίζεται σήμερα Καρκίνε μου, ενεργοποιεί τον τομέα των επικοινωνιών σου και σε ωθεί να πεις ξεκάθαρα αυτό που σκεφτόσουν εδώ και καιρό αλλά δεν τολμούσες! Παράλληλα το διάστημα αυτό θα κληθείς να πάρεις νέες αποφάσεις (ίσως και πιο τολμηρές), να κάνεις μία μετακίνηση, ή θα έχεις μία σημαντική πρόταση! Το τετράγωνο του νέου φεγγαριού με τον Ουρανό δείχνει ότι ίσως πάρεις ξαφνικά μια απόφαση, να αλλάξεις πορεία σκέψης, γνώμη, ή και περιβάλλον. Μπορείς να ξεκινήσεις νέο σεμινάριο, επαγγελματική επαφή ή σχέδιο. Οι λέξεις σου έχουν δύναμη – αλλά και συνέπειες. Επίλεξε τις σωστά. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξαναγράψεις τον εσωτερικό σου διάλογο.

Τολμηρή αλλαγή: Μιλάς αλλιώς, σκέφτεσαι αλλιώς – ανοίγεις δρόμο για νέες ιδέες και προοπτικές.

Λέων – Βρίσκεις την αξία σου

Λιοντάρι μου , σήμερα Σάββατο ένα νέο φεγγάρι γεννιέται στον Ουράνιο θόλο στο ζώδιο της Παρθένου και στρέφει το ενδιαφέρον σου στα οικονομικά και στην αυτοεκτίμησή σου. Έχει έρθει η ώρα να αλλάξεις ριζικά στάση απέναντι σε αυτά που θεωρείς πολύτιμα – είτε είναι χρήματα, είτε σχέσεις, είτε χρόνος. Ο Ουρανός από τους Διδύμους φέρνει και κάποιες αιφνιδιαστικές εξελίξεις που θα επηρεάσουν σχέσεις – συνεργασίες αλλά και προσωπικούς στόχους! Μπορεί να χρειαστεί να πάρεις κάποιο ρίσκο, να κάνεις ένα νέο τολμηρό εγχείρημα για να έλξεις κοντά σου περισσότερο χρήμα, ενώ στα προσωπικά μία αιφνιδιαστική αισθηματική εξέλιξη, ταρακουνά τις σταθερές απόψεις που δεν άλλαζες ως τώρα στον έρωτα.

Τολμηρή αλλαγή: Αξιολογείς αλλιώς το «ποιος είσαι» και το «τι αξίζεις» – και το δείχνεις.

Παρθένος – Μια νέα σελίδα στην ζωή σου

Σήμερα Σάββατο Παρθένε μου, σχηματίζεται μία Νέα Σελήνη στο ζώδιο σου, και σε καλεί να ανοίξεις ένα νέο κεφάλαιο ζωής – προσωπικό, επαγγελματικό, υπαρξιακό. Το τετράγωνο της με τον Ουρανό από τους Διδύμους δείχνει ότι η αλλαγή έρχεται απρόβλεπτα, ίσως μέσα από μια επαγγελματική ανατροπή ή μια προσωπική απόφαση που παίρνεις εν θερμώ αλλά αποδεικνύεται απελευθερωτική. Μπορεί να αλλάξεις εμφάνιση, πορεία, ταυτότητα ή ακόμα και τρόπο ζωής. Ένα άτομο ή μια είδηση σε ξυπνά και σε κάνει να πεις: "ήρθε η ώρα να ζήσω αλλιώς".

Τολμηρή αλλαγή: Επαναπροσδιορίζεις ποιος είσαι – και παίρνεις πίσω το τιμόνι της ζωής σου.

Ζυγός – Κλείνεις έναν κύκλο, ανοίγεις ένα νέο δρόμο

Η σημερινή Νέα Σελήνη από το ζώδιο της Παρθένου σε παρακινεί να κοιτάξεις πίσω – αλλά όχι για να μείνεις Ζυγέ μου καθηλωμένος στο παρελθόν. Ο Ουρανός από τους Διδύμους σε ξυπνά και σε ωθεί να φιλοσοφήσεις την ζωή διαφορετικά είτε και να τολμήσεις σε μία νέα τολμηρή αλλαγή. Μπορεί να αφορά μια σχέση που παραμένει στο παρασκήνιο, μια εσωτερική σύγκρουση ή έναν φόβο που κουβαλάς καιρό. Μην αγνοήσεις τα σημάδια: αυτή η νέα αρχή γίνεται μέσα από ένα θάρρος να αποδεσμευτείς. Εμπιστέψου τη διαίσθησή σου – έχει κάτι να σου πει.

Τολμηρή αλλαγή: Βάζεις τέλος σε κάτι παλιό και κάνεις χώρο για το φως που περιμένει να μπει.

Σκορπιός – Η ομάδα αλλάζει, αλλάζει κι ο ρόλος σου

Η Νέα Σελήνη από την Παρθένο που σχηματίζεται σήμερα, φωτίζει τον τομέα των στόχων και του κοινωνικού σου κύκλου. Μπορεί σήμερα να αποφασίσεις ότι δεν ανήκεις πια εκεί που ήσουν, ή να σου έρθει ξαφνικά μια νέα πρόταση που αλλάζει ρότα στη ζωή σου. Κάποιες διενέξεις σε οικονομικές συνεργασίες, συνεταιρισμούς, ή και σε ομάδες-συλλόγους – είναι μέσα στις τάσεις της εποχής για το ζώδιο σου! Ο Ουρανός σε σπρώχνει να κινηθείς πιο ελεύθερα, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ρήξεις με άτομα ή καταστάσεις που σε κρατούν πίσω. Είσαι έτοιμος να κυνηγήσεις ένα όνειρο που είχες παραμελήσει.

Τολμηρή αλλαγή: Αποχωρείς από το γνώριμο και συνδέεσαι με κάτι που σε εμπνέει αληθινά.

Τοξότης – Αλλάζεις πορεία για την κορυφή

Αγαπητέ μου Τοξότη, εξαιρετικά σημαντικό είναι το σημερινό νέο φεγγάρι από το ζώδιο της Παρθένους γιατί σε φέρνει μπροστά σε ένα σταυροδρόμι καριέρας ή κάποιες σημαντικής απόφασης. Ο Ουρανός από τους Διδύμους σε σπρώχνει να δεις πιο καθαρά τι σε κρατά εγκλωβισμένο και να κάνεις μια αιφνιδιαστική επαγγελματική στροφή. Μπορεί να υπάρξει ανατροπή σε μία συνεργασία που σε σοκάρει αλλά αποδεικνύεται σωτήρια. Ή να πάρεις εσύ την απόφαση να τολμήσεις στο δικό σου σχέδιο. Μην μένεις σε ρόλους που δεν σε εκφράζουν πια – είναι η στιγμή να ανέβεις στο δικό σου βάθρο.

Τολμηρή αλλαγή: Νέα επαγγελματική κατεύθυνση – με γνώμονα την αλήθεια σου, όχι τις προσδοκίες των άλλων.

Αιγόκερως – Αλλάζεις κοσμοθεωρία

Αγαπητέ μου Αιγόκερε, σήμερα σχηματίζεται η Νέα Σελήνη στην Παρθένο, εγκαινιάζοντας ένα νέο κύκλο που σταδιακά αλλάζεις την φιλοσοφία και στάση ζωής σου, τις πεποιθήσεις σου, ενώ πολύ πιθανό να δηλώνει την έναρξη σπουδών, ή κάποιο μακρινό ταξίδι. Η συμμετοχή του Ουρανού από το ζώδιο των Διδύμων, δηλώνει ότι ο νέος κύκλος του φεγγαριού μπορεί να φέρει και κάποιες ξαφνικές αλλαγές στο πρόγραμμά σου, στις συνήθειες σου, στην καθημερινότητά σου και στην εργασία σου, όπου ναι μεν θα αγχωθείς, θα αποδειχθεί πως όποια αλλαγή ήταν για το καλό σου!

Τολμηρή αλλαγή: Μεταμορφώνεις το πώς σκέφτεσαι – και ανοίγεις έναν νέο επαγγελματικό ορίζοντα.

Υδροχόος – Ανατροπή σε σχέσεις και οικονομικά

Η Νέα Σελήνη που σχηματίζεται σήμερα στην Παρθένο, σου ζητά αγαπητέ μου Υδροχόε να πατήσεις σταθερά σε ένα έδαφος που αλλάζει. Ο Ουρανός από τους διδύμους ανατρέπει και απελευθερώνει από κάθε τι που σου στερούσε την χαρά, την ικανοποίηση και την δημιουργικότητα! Να αναμένεις ωστόσο, ότι αυτό το διάστημα θα κληθείς να διαπραγματευτείς ένα κοινό οικονομικό ζήτημα, ένα κληρονομικό θέμα ή μια σχέση και είναι πολύ πιθανό να βγει στην επιφάνεια κάποια πληροφορία όπου θα χρειαστεί να κάνεις μία διαφορετική διαχείριση. Ήρθε η στιγμή να σπάσεις δεσμούς με ό,τι σου στερεί δύναμη.

Τολμηρή αλλαγή: Αποδεσμεύεσαι από παλιούς τρόπους ελέγχου και ορίζεις ξανά τι σημαίνει "μοιράζομαι".

Ιχθύες – Η ζωή σου ζητά νέο συμβόλαιο

Η Νέα Σελήνη που γίνεται σήμερα στην Παρθένο απέναντί σου σε αφορά άμεσα και επηρεάζει στενά για τις επόμενες 14 ημέρες, τον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών σου! Το τετράγωνο του νέου φεγγαριού με τον Ουρανό φέρνει ξαφνικές εξελίξεις – είτε σε προσωπικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο. Μπορεί να δεχτείς μια απρόβλεπτη πρόταση, να βγάλεις κάποιον απ’ τη ζωή σου ή να αποφασίσεις πως είναι ώρα για ριζική ανανέωση. Ό,τι κι αν συμβεί, θα σου δείξει πού αξίζει να σταθείς και με ποιους. Η νέα αρχή χτίζεται με ειλικρίνεια, όχι με αυταπάτες.

Τολμηρή αλλαγή: Κλείνεις ένα κεφάλαιο σχέσης – και γράφεις το νέο, με όρους δικής σου επιλογής.