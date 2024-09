Ένα εύφλεκτο Σάββατο γεμάτο εντάσεις, καβγαδάκια, αποκαλύψεις και ξαφνικά νέα ανοίγεται μπροστά μας! Ο Ερμής από τον Λέοντα σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό στον Ταύρο, δημιουργώντας εντάσεις, ανατροπές και ξαφνικά νέα που μπορεί να αιφνιδιάσουν. Σήμερα θα χρειαστεί να δείξουμε προσοχή στις μετακινήσεις μας, στο όχημά μας, στην χρήση ηλεκτρολογικών / τεχνολογικών συστημάτων, ενώ να διατηρούμε κατά νου ότι θα ανατραπούν κάποια σχέδια ενώ γύρω μας θα κυριαρχούν οι επαναστατικές διαθέσεις!Το θετικό νέο της ημέρας είναι ότι η όψη αυτή μας παρακινεί να ξεφύγουμε από ταμπού, προκαταλήψεις και να σκεφτούμε πιο ανοιχτά κάποια πράγματα, ενώ κάποιες αλήθειες που βγαίνουν στο φως μπορεί να σοκάρουν αλλά μας βοηθούν να κάνουμε νέα βήματα εξέλιξης.

Μία ταραχώδη ημέρα έχουν μπροστά τους οι Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί, Υδροχόοι του 3ου δεκαημέρου!

Διάβασε την ημερήσια πρόβλεψή σου για σήμερα Σάββατο!

Κριός – Εκρηκτικά νέα για τα οικονομικά

Αρκετά εκρηκτικό είναι το κλίμα αυτού του Σαββάτου για όλους αγαπητέ μου Ταύρε, εσύ όμως είναι σκόπιμο να προσέξεις περισσότερο στον οικονομικό τομέα!

Σήμερα, το τετράγωνο του Ερμή με τον Ουρανό φέρνει κάποια ξαφνικά νέα για μια δαπάνη ή μια οικονομική υποχρέωση που δεν είχες υπολογίσει. Είναι σημαντικό να παραμείνεις ψύχραιμος και να αποφύγεις τις παρορμητικές αποφάσεις. Πρόσεξε ιδιαίτερα τις αγορές σου και μην ρισκάρεις με επενδύσεις ή δάνεια. Επίσης, να είσαι προσεκτικός στις συζητήσεις που αφορούν αισθηματικά αλλά και οικονομικά, καθώς μπορεί να υπάρξουν διαφωνίες ή παρεξηγήσεις με τους γύρω σου. Μείνε ανοιχτός σε λύσεις που δεν είχες σκεφτεί πριν και μην φοβηθείς να προσαρμοστείς στις νέες συνθήκες.

Ταύρος – Ξαφνικά καβγαδάκια

Το τετράγωνο του Ερμή με τον Ουρανό στον ζώδιό σου κορυφώνεται σήμερα και η μέρα θυμίζει λίγο εκρηκτικό κοκτέιλ για σένα φίλε μου Ταύρε! Αναμένονται ανατροπές στην προσωπική σου ζωή και στις σχέσεις σου, επομένως να είσαι προετοιμασμένος για καβγαδάκια και εντάσεις . Μπορεί να λάβεις ξαφνικά νέα που θα σε αιφνιδιάσουν ή να αντιμετωπίσεις απρόβλεπτες συμπεριφορές από κοντινά σου άτομα. Είναι σημαντικό να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου και να μην αντιδράσεις παρορμητικά. Πρόσεξε τις αντιδράσεις σου και προσπάθησε να δεις τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική γωνία. Αυτή η όψη μπορεί να φέρει εντάσεις, αλλά επίσης μπορεί να αποκαλύψει αλήθειες που θα σε βοηθήσουν να αναπροσαρμόσεις τις σχέσεις σου.

Δίδυμοι – Αλλαγές στις συνήθειες σου

Σήμερα Σάββατο αγαπητέ μου Δίδυμε, ο κυβερνήτης πλανήτης του ζωδίου σου ο Ερμής σχηματίζει τετράγωνο του Ερμή με τον Ουρανό επηρεάζοντας άμεσα τον ψυχισμό σου και την καθημερινότητά σου. Μπορεί να λάβεις απρόσμενες ειδήσεις που θα επηρεάσουν την ηρεμία σου ή να αντιμετωπίσεις ξαφνικές αλλαγές στις συνήθειες ή τις υποχρεώσεις σου. Είναι σημαντικό αυτή την ημέρα να αποφύγεις στρεσογόνες καταστάσεις αλλά να μην υπεραναλύεις το κάθε τι. Προσπάθησε να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου και να δεις τις καταστάσεις με καθαρό μυαλό. Η μέρα ωστόσο ενδείκνυται για να ανακαλύψεις πληροφορίες κρυφές ή ζητήματα που αγνοούσες!

Καρκίνος – Τεταμένο το κλίμα στις φιλίες σου

Φίλε μου Καρκίνε, σήμερα Σάββατο κορυφώνεται το τετράγωνο του Ερμή με τον Ουρανό φέρνει απρόσμενες εξελίξεις στις φιλικές σου σχέσεις και στα μελλοντικά σου σχέδια. Μπορεί να λάβεις νέα που θα ανατρέψουν τα πλάνα σου ή να αντιμετωπίσεις ξαφνικές αλλαγές στη συμπεριφορά φίλων ή συνεργατών. Επιπλέον αυτή την ημέρα μπορεί να προκύψουν κόντρες και διαφωνίες για χρήματα είτε και εσύ ο ίδιος να πάρεις μία ξαφνική απόφαση αγοράς που θα κριθεί επιπόλαιη, διατήρησε αυτοσυγκράτηση λοιπόν. Μην φοβηθείς να αναθεωρήσεις τα σχέδιά σου αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Λέων - Μέρα αντιπαραθέσεων

Η σημερινή όψη του τετραγώνου του Ερμή από το ζώδιό σου με τον Ουρανό από τον Ταύρο σε κάνει να βρίσκεσαι σε αρκετή νευρικότητα, ίσως γιατί ανατρέπονται κάποιοι στόχοι ή γίνονται κάποιες επικοινωνίες που σε θίγουν και σε προσβάλουν. Προσωρινά θα αντιμετωπίσεις αλλαγές ή ανατροπές που θα σε αιφνιδιάσουν, ενώ χαρακτηριστική αυτή την ημέρα είναι και η τάση σου να θέλεις να εκφράσεις ανοιχτά, εκρηκτικά και αυθόρμητα τις επικείμενες αλλαγές που σκεφτόσουν εδώ και καιρό! Οι αντιπαραθέσεις και οι παρεξηγήσεις με το περιβάλλον σου δεν θα λείψουν αυτή την ημέρα. Είναι σημαντικό να παραμείνεις ευέλικτος και να μην επιτρέψεις σε ξαφνικές εξελίξεις να σε αποσταθεροποιήσουν. Δες τις ανατροπές ως ευκαιρίες για να προσαρμοστείς και να αναδείξεις τις ικανότητές σου.

Παρθένος – Αλλαγές σχεδίων

Σήμερα Σάββατο το τετράγωνο του Ερμή με τον Ουρανό επηρεάζει την επικοινωνία και τα ταξίδια σου. Μπορεί να λάβεις ξαφνικά νέα που θα αλλάξουν τα σχέδιά σου ή να αντιμετωπίσεις απρόβλεπτες καταστάσεις σε μια μετακίνηση ή ταξίδι. Πρόσεξε ιδιαίτερα τις συζητήσεις και τις συμφωνίες που κάνεις σήμερα, καθώς υπάρχει κίνδυνος παρεξηγήσεων ή παρανοήσεων. Επίσης, αν σχεδιάζεις κάποιο ταξίδι ή μετακίνηση, φρόντισε να έχεις εναλλακτικά σχέδια, καθώς μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις ή ανατροπές. Μην αφήσεις τις απρόβλεπτες εξελίξεις να σε αποσυντονίσουν και προσπάθησε να παραμείνεις προσαρμοστικός.

Ζυγός – Εκνευρισμοί στα οικονομικά

Η σημερινή αστρολογική όψη του τετραγώνου ανάμεσα στον Ερμή και τον Ουρανό φέρνει απρόσμενες εξελίξεις στα οικονομικά σου, ειδικά σε θέματα που αφορούν τρίτους, όπως δάνεια, επενδύσεις ή κοινά οικονομικά. Μπορεί να λάβεις ξαφνικά νέα που θα σε προβληματίσουν ή να χρειαστεί να αναθεωρήσεις τα οικονομικά σου πλάνα. Είναι σημαντικό να παραμείνεις ψύχραιμος και να μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις. Πρόσεξε τις οικονομικές σου συναλλαγές και τις συζητήσεις που αφορούν χρήματα, καθώς μπορεί να υπάρξουν διαφωνίες ή παρεξηγήσεις. Επιπλέον κάποιο πρόσωπο του φιλικού σου περιβάλλοντος θα σε εκνευρίσει με τα λόγια του!

Σκορπιός – Ρήξεις σε σχέσεις και συνεργασίες

Το σημερινό τετράγωνο του Ερμή με τον Ουρανό φέρνει εντάσεις και ξαφνικά νέα στις προσωπικές σου σχέσεις, τόσο στις ερωτικές όσο και στις επαγγελματικές. Μπορεί να λάβεις ειδήσεις που θα σε αιφνιδιάσουν ή να αντιμετωπίσεις απρόβλεπτες συμπεριφορές από το ταίρι σου ή από συνεργάτες. Είναι σημαντικό να παραμείνεις ψύχραιμος και να μην αντιδράσεις παρορμητικά, θυμήσου ότι δεν μπορούν όλοι να συμφωνούν μόνιμα μαζί σου! Πρόσεξε ιδιαίτερα την επικοινωνία σου, καθώς μπορεί να προκύψουν διαφωνίες ή παρεξηγήσεις που θα δυσκολέψουν την κατάσταση. Προσπάθησε να δεις τα πράγματα με ψυχραιμία και να αποφύγεις τις ρήξεις.

Τοξότης – Μέρα γεμάτη στρες

Φίλε μου Τοξότη σήμερα Σάββατο το επικοινωνιακό κλίμα της ημέρας είναι ευερέθιστο και νευρικό, σημαντικό είναι να διατηρείς εναλλακτικές λύσεις στο πρόγραμμά σου για να μην μείνουν ακάλυπτες οι τρέχουσες υποχρεώσεις σου! Προσπάθησε να αποφύγεις τις καταστάσεις και τους ανθρώπους που ενισχύουν πολύ παραπάνω το στρες σου, μην καταπιάνεσαι με πολλές δραστηριότητες μαζί ενώ σκόπιμο είναι να είσαι πιο προσεχτικός στις μετακινήσεις σου! Αφιέρωσε περισσότερο χρόνο για σένα, κάνοντας έναν αναλογισμό σε πράγματα που πρέπει να αλλάξεις, σε συνήθειες που πρέπει να κόψεις, αλλά και σε νέους τρόπους που θα βοηθήσουν την αναβάθμιση της καριέρας σου – άλλωστε οι ιδέες σου θα είναι ιδιαίτερα πρωτοποριακές αυτή την ημέρα -!

Αιγόκερως – Καβγαδάκια στα αισθηματικά

Αγαπητέ μου Αιγόκερε, σήμερα Σάββατο σχηματίζεται το τετράγωνο Ερμή/Ουρανού που θα προκαλέσει καβγαδάκια στα αισθηματικά σου ή αν είσαι γονέας με τα παιδιά σου! Μπορεί να λάβεις ξαφνικά νέα που θα σε αιφνιδιάσουν ή να αντιμετωπίσεις αλλαγές στα πλάνα σου. Πρόσεξε τις συζητήσεις με το ταίρι σου, καθώς η όψη αυτή μπορεί να φέρει παρεξηγήσεις ή εντάσεις. Είναι σημαντικό να παραμείνεις ψύχραιμος και να προσπαθήσεις να βρεις δημιουργικές λύσεις για τα προβλήματα που προκύπτουν. Στα οικονομικά θα χρειαστεί να συγκρατήσεις τον εαυτό σου σε αγορές που ασυγκράτητα μπορεί να θελήσεις αυτή την ημέρα να ακολουθήσεις!

Υδροχόος – Οικογενειακές διαφωνίες

Το σημερινό τετράγωνο του Ερμή με τον Ουρανό φέρνει απρόσμενες εξελίξεις στον οικογενειακό σου τομέα. Μπορεί να λάβεις νέα που θα ανατρέψουν την ηρεμία του σπιτιού σου ή να αντιμετωπίσεις ξαφνικές αλλαγές σε θέματα που αφορούν την οικογένειά σου ή την κατοικία σου. Είναι σημαντικό να παραμείνεις ψύχραιμος και να μην επιτρέψεις στις ανατροπές να σε αποσυντονίσουν. Πρόσεξε τις συζητήσεις με τα μέλη της οικογένειάς σου, καθώς η όψη αυτή μπορεί να φέρει παρεξηγήσεις ή εντάσεις κυρίως γιατί εσύ δεν μπορείς αυτή την ημέρα να δεχθείς γνώμες ή υποδείξεις. Προσπάθησε να διαχειριστείς τις καταστάσεις με ψυχραιμία και να βρεις λύσεις που θα αποκαταστήσουν την αρμονία.

Ιχθύες – Σκέψου διαφορετικά από ότι συνηθίζεις!

Φίλε μου Ιχθύ για σήμερα Σάββατο με το τετράγωνο του Ερμή με τον Ουρανό έρχονται κάποιες απρόβλεπτες εξελίξεις στην επικοινωνία και στις μετακινήσεις σου. Μπορεί να λάβεις ξαφνικά νέα που θα ανατρέψουν τα πλάνα σου ή να αντιμετωπίσεις ανατροπές σε συζητήσεις ή συμφωνίες. Πρόσεξε ιδιαίτερα την επικοινωνία σου, καθώς η όψη αυτή μπορεί να φέρει παρεξηγήσεις ή παρανοήσεις. Σήμερα όμως έχεις την ευκαιρία να σκεφτείς out of the box και να βρεις μία νέα ευρηματική πρωτοποριακή λύση που θα σε βοηθήσει να εφαρμόσεις κάποιες αλλαγές στα επαγγελματικά σου, άλλωστε για να πάρεις σημαντικές αποφάσεις πρέπει με κάποιο τρόπο να ταρακουνηθείς… η μέρα αυτή σου δίνει το ταρακούνημα που σου χρειάζεται!