Η Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου φέρνει έναν ιδιαίτερο συνδυασμό πλανητικών δονήσεων που μας σπρώχνει σε σημαντικές αλλαγές και ταυτόχρονα μας δοκιμάζει. Ο Ήλιος από το ζώδιο του Ζυγού σχηματίζει δύο δυνατά τρίγωνα: με τον Ουρανό στους Διδύμους και τον Πλούτωνα στον Υδροχόο. Αυτή η τριπλή σύνδεση σε ζώδια του αέρα ενισχύει την ανάγκη για ανανέωση, φρεσκάδα και ελευθερία. Είναι μια όψη που μπορεί να φέρει απροσδόκητες ευκαιρίες σε σχέσεις, συνεργασίες αλλά και σε συλλογικό επίπεδο, ανοίγοντας δρόμους για πρόοδο και θετικές ανατροπές. Νέες ιδέες, ξαφνικές συμμαχίες ή πρωτοποριακές αποφάσεις μπορεί να φέρουν αέρα αισιοδοξίας. Οι Δίδυμοι, Ζυγοί και Υδροχόοι του 1ου δεκαημέρου είναι τα ζώδια που δέχονται μεγάλη εύνοια!

Την ίδια στιγμή, όμως, ο Άρης από τον Σκορπιό συγκρούεται με τον Πλούτωνα στον Υδροχόο μέσα από τετράγωνο. Πρόκειται για μια όψη έντονης δύναμης, που μπορεί να πυροδοτήσει ανταγωνισμούς, συγκρούσεις εξουσίας, πάθη και εμμονές. Σε προσωπικό επίπεδο, απαιτεί να διαχειριστούμε προσεκτικά τα ένστικτα και την ορμή μας, ώστε η ενέργεια να διοχετευτεί σε δημιουργική δράση και όχι σε καταστροφικές αντιπαραθέσεις. Οι Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι των πρώτων ημερών χρειάζεται προσοχή και αυτοσυγκράτηση στο θυμό!

Δες αναλυτικά τις ημερήσιες προβλέψεις για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός – «Ξεκίνησε με δύναμη, πρόσεξε την ένταση»

Αγαπητέ μου Κριέ, η Τετάρτη είναι μία μέρα που σου δίνει πνοή και ενέργεια, καθώς ο Ήλιος σε τρίγωνο με τον Ουρανό και τον Πλούτωνα σε ωθούν να δράσεις δυναμικά, με νέες ιδέες και πρωτοβουλίες που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα γύρω σου. Μπορεί να εμφανιστούν ευκαιρίες μέσα από φίλους ή απρόσμενες συμμαχίες, η μέρα είναι ευνοϊκή για το άνοιγμα ή την προοπτική νέων γνωριμιών, νέων σχέσεων και συνεργασιών. Ωστόσο, το τετράγωνο Άρη–Πλούτωνα σε προειδοποιεί για σκληρούς ανταγωνισμούς και πιέσεις στα οικονομικά! Σήμερα θα χρειαστεί να ξεχωρίσεις ποια μάχη αξίζει να δώσεις και ποια να αφήσεις.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Δράσε με θάρρος αλλά χωρίς επίδειξη δύναμης· η ισχύς φαίνεται στην ικανότητα να κρατάς ισορροπία.

Ταύρος – «Αλλαγές με βάθος και προοπτική»

Οι όψεις της ημέρας σε παρακινούν να δεις διαφορετικά το μέλλον σου αγαπητέ μου Ταύρε. Ο Ήλιος σε τρίγωνο με Ουρανό και Πλούτωνα φέρνει ευκαιρίες σε σπουδές, ταξίδια ή επαγγελματικές συνεργασίες που ανοίγουν νέους δρόμους. Σήμερα μπορεί να λάβεις ξαφνικές ειδήσεις που θα σε εμπνεύσουν να βγεις από τη ρουτίνα. Όμως, το τετράγωνο Άρη–Πλούτωνα προειδοποιεί για έντονες αντιπαραθέσεις σε σχέσεις ή συνεργασίες· η επιμονή σου είναι ακλόνητη και αμετακίνητη και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συγκρούσεις με το περιβάλλον σου! Μία σχέση ή συνεργασία δοκιμάζεται ιδιαίτερα αν έχεις γεννηθεί 22-24 Απριλίου!

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μην αντιστέκεσαι στις αλλαγές· η ανοιχτή σκέψη σήμερα θα σε πάει πιο μακριά από όσο φαντάζεσαι.

Δίδυμοι – «Απρόσμενες Ανατροπές και Δύναμη»

Το μεγάλο τρίγωνο Ήλιου – Ουρανού – Πλούτωνα φέρνει για σένα Δίδυμε μου σήμερα Τετάρτη εκπλήξεις και ευκαιρίες που μπορεί να αλλάξουν ριζικά την πορεία σου. Η επικοινωνία σου είναι δυνατή, οι ιδέες σου βρίσκουν απήχηση και μπορεί να λάβεις υποστήριξη από πρόσωπα που δεν περίμενες. Βρίσκεις την δύναμη μέσα σου και προχωράς σε σημαντικές αλλαγές. Ωστόσο, το τετράγωνο Άρη–Πλούτωνα δείχνει ότι στο εργασιακό περιβάλλον υπάρχει ένταση· πρόσεξε να μη μπεις σε μάχες εξουσίας.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Κράτησε τον έλεγχο της ενέργειάς σου· οι ιδέες σου μπορούν να σε πάνε μπροστά, αρκεί να μη χαθείς σε αντιπαραθέσεις.

Καρκίνος – «Σήμερα οι σχέσεις σου μεταμορφώνονται»

Απελευθερώση από προβλήματα που σε ταλάνιζαν προσωπικά – οικογενειακά ή και επαγγελματικά θα φέρει αυτή η Τετάρτη για το ζώδιο σου Καρκίνε μου! Το μεγάλο τρίγωνο Ήλιου – Ουρανού – Πλούτωνα σε παρακινεί να κάνεις τις αλλαγές εκείνες που θα μεταμορφώσουν την ζωή σου, προπάντων όμως βρίσκεις το ψυχικό κουράγιο και την εσωτερική δύναμη – ανακτάς τις ισορροπίες μέσα σου! Επιπλέον ο έρωτας αποκτά ένταση και βάθος, δεν λείπει όμως η ζήλεια, ο φόβος, αλλά και η επιμονή να γίνουν όλα όπως τα θέλεις! Προσπάθησε σήμερα το τετράγωνο του Άρη με τον Πλούτωνα να το διαχειριστείς ψύχραιμα αποφεύγοντας την επιβολή στον ερωτικό σου σύντροφο!

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Εστίασε στις σχέσεις που σου δίνουν δύναμη· απέφυγε να αναλώνεσαι σε διαμάχες που δεν οδηγούν πουθενά.

Λέων – «Μέρα με ακρότητες»

Λιονταράκι μου ο Ήλιος από το Ζυγό προσφέρει φρεσκάδα στις επικοινωνίες σου, ανανέωση στις σκέψεις σου, ενδιαφέροντα μηνύματα και πολλές ιδέες … Το τρίγωνό του με τον Ουρανό σε αιφνιδιάζει με όμορφο τρόπο, είτε μέσω μίας ξαφνικής γνωριμίες, μίας έκπληξης που θα δεχθείς, είτε ακόμα και με μία νέα πρωτοποριακή ιδέα που μπαίνει τώρα σε εφαρμογή. Το τρίγωνο Ήλιου – Πλούτωνα είναι επιβοηθητικό για σχέσεις και συνεργασίες! Σήμερα ωστόσο κορυφώνεται και μία σκληρή όψη ανάμεσα στον Άρη και τον Πλούτωνα, που επηρεάζει εσένα που έχεις γεννηθεί 23-25 Ιουλίου … Τα απωθημένα του χτες, μπορεί να γίνουν η κόντρα του σήμερα!

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μην αφήσεις μικροκαβγάδες να χαλάσουν τη μέρα· η δύναμή σου είναι η ικανότητα να δίνεις έμπνευση στους γύρω σου.

Παρθένος – «Δημιουργικές Ανατροπές»

Το τρίγωνο Ήλιου–Ουρανού–Πλούτωνα που κορυφώνεται σήμερα σε βοηθά να κάνεις τις αναπροσαρμογές εκείνες που θα σε βοηθήσουν να εξελιχθείς επαγγελματικά και οικονομικά αγαπητέ μου Παρθένε. Είναι μία ημέρα που μπορεί να κάνεις ένα νέο επαγγελματικό βήμα, να εμπλουτίσεις τις γνώσεις και τις υπηρεσίες σου στον κλάδο που δραστηριοποιείσαι, είτε προχωράς σε μία επένδυση που θα σταθεί σημαντική για την πορεία σου! Το τετράγωνο Άρη / Πλούτωνα διεγείρει την ένταση, το στρες και την κτητικότητα επομένως προσπάθησε σήμερα να συγκρατήσεις τα λόγια σου, γιατί άθελά σου μπορεί να πικράνεις τους γύρω σου!

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Συγκρότησε τους πρακτικούς τομείς της ζωής σου, τώρα μπορείς, αλλά μην αφήσεις τα πάθη να σε βγάλουν εκτός πορείας.

Ζυγός – «Ανατροπές που Ανοίγουν Δρόμους»

Με τον Ήλιο στο ζώδιό σου σε τρίγωνο με Ουρανό και Πλούτωνα, σου προσφέρει αισιοδοξία, ανανέωση, όμορφες εκπλήξεις αλλά και την δυναμική εκείνη για να κάνεις μεταμορφωτικές αλλαγές στην ζωή σου. Είτε αυτό αφορά τα ερωτικά, είτε τα δημιουργικά σχέδια, είτε ενίσχυση γνώσεων και εμπειριών, σε όλα αυτά κερδίζεις αυτή την ημέρα! Το δύσκολο τετράγωνο Άρη – Πλούτωνα διεγείρει το φόβο αλλά και τις απαιτήσεις στα οικονομικά! Χρειάζεται να κάνεις λεπτούς χειρισμούς!

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Κράτησε ανοιχτή την πόρτα στις αλλαγές· είναι η στιγμή να δεις ότι η δύναμή σου βρίσκεται στην ευελιξία.

Σκορπιός – «Μεταμορφωτική Εσωτερική Δύναμη»

Αγαπητέ μου Σκορπιέ σήμερα Τετάρτη, κορυφώνεται το τετράγωνο του Άρη από το Σκορπιό με τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο, μία όψη που σε επηρεάζει στενά και διεγείρει το φόβο, την ένταση, την ανάγκη να ελέγξεις μία κατάσταση και να επιβληθείς στους γύρω σου! Μετρίασε όσο μπορείς τα αρνητικά ένστικτα! Το μεγάλο τρίγωνο Ήλιου – Ουρανού – Πλούτωνα, σε βοηθά να βρεις έξυπνες λύσεις για να βελτιώσεις ή και να αναβαθμίσεις τις συνθήκες στην εργασία και στην καθημερινότητά σου!

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Η πραγματική δύναμη έρχεται όταν ελέγχεις την ορμή σου· άφησε τη μέρα να σε οδηγήσει σε εσωτερική ισορροπία.

Τοξότης – «Δημιουργικές Συνεργασίες»

Το τρίγωνο Ήλιου–Ουρανού–Πλούτωνα σε ευνοεί ιδιαίτερα, δίνοντάς σου ώθηση να επενδύσεις σε φιλίες, ομάδες και νέες συνεργασίες. Σήμερα μπορεί να δεχθείς μια ξαφνική πρόταση ή να δεις μια σχέση να παίρνει άλλη διάσταση. Η δημιουργικότητα και οι ιδέες σου βρίσκουν υποστηρικτές. Όμως, το τετράγωνο Άρη–Πλούτωνα σε προειδοποιεί για εντάσεις σε επαγγελματικές ή οικονομικές δοσοληψίες· κράτησε αποστάσεις από συγκρούσεις για συμφέροντα.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Επένδυσε σε συνεργασίες που έχουν όραμα· οι μάχες για εξουσία θα σου πάρουν ενέργεια χωρίς αποτέλεσμα.

Αιγόκερως – «Η Καριέρα σε σταυροδρόμι»

Το τρίγωνο Ήλιου–Ουρανού–Πλούτωνα σε βοηθά να κάνεις σημαντικά βήματα στην καριέρα. Σήμερα μπορεί να λάβεις αναγνώριση ή μια πρόταση που ανοίγει νέες προοπτικές. Είσαι σε θέση να δείξεις τη δύναμή σου με τον πιο θετικό τρόπο. Ωστόσο, το τετράγωνο Άρη–Πλούτωνα σε φέρνει σε κόντρα με συνεργάτες ή πρόσωπα του κοινωνικού περιβάλλοντος. Παράλληλα δίνεις τον δικό σου αγώνα αυτό το διάστημα προκειμένου να βελτιώσεις την κατάσταση των οικονομικών σου – δεν λείπουν οι φόβοι και οι ανασφάλειες -! Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Η φιλοδοξία σου έχει δύναμη· φρόντισε μόνο να μη γυρίσει σε πείσμα που φθείρει σχέσεις.

Υδροχόος – «Έμπνευση και δράση»

Η ενέργεια του τριγώνου Ήλιου–Ουρανού–Πλούτωνα σε γεμίζει με νέες ιδέες, έμπνευση και διάθεση για να τολμήσεις σε κάτι διαφορετικό φίλε μου Υδροχόε. Μπορεί να δεχθείς μια ξαφνική πρόταση για ταξίδι, σπουδές ή συνεργασία που διευρύνει τους ορίζοντές σου. Σήμερα έχεις τη δύναμη να προχωρήσεις με θάρρος. Παράλληλα, το τετράγωνο Άρη–Πλούτωνα δείχνει παρασκήνιο ή ένταση που σε αγγίζει έμμεσα κυρίως στα επαγγελματικά - πρόσεξε τις βιαστικές αντιδράσεις.



Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Άκουσε την έμπνευσή σου και τόλμησε το καινούργιο· οι ευκαιρίες ανοίγουν δρόμους αν μείνεις ψύχραιμος.

Ιχθύς – «Εσωτερική Δύναμη και Μεταμόρφωση»

Βρίσκεσαι σε ένα σημαντικό μήνα (προηγήθηκαν οι Εκλείψεις στον Άξονά σου), όπου πολλά αλλάζουν στην ζωή σου! Το μεγάλο τρίγωνο Ήλιου – Ουρανού – Πλούτωνα σε βοηθά να διαμορφώσεις ένα νέο πλαίσιο στην ζωή σου, στις συνήθειες σου, στην εργασία σου, στο σπίτι και στην οικογένεια! Αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να κάνεις προοδευτικά βήματα και αυτό γίνεται! Το σημερινό τετράγωνο Άρη – Πλούτωνα διεγείρει τους φόβους σου, ίσως γιατί επιμένεις αυτή την ημέρα σε αρνητικές σκέψεις, ή διακρίνεις ότι υπάρχει έντονο παρασκήνιο γύρω σου!

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Η μέρα σου ζητά να μεταμορφώσεις φόβους σε δύναμη· δείξε εμπιστοσύνη και θα δεις πόσα μπορείς να κερδίσεις.