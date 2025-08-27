Η καρδιά σήμερα παραδίνεται στο συναίσθημα, αλλά δεν ξεχνά και το πάθος. Η Αφροδίτη από τον Λέοντα σχηματίζει ένα μαγευτικό τρίγωνο με τον Ποσειδώνα στον Κριό, και εμείς νιώθουμε ότι η αγάπη εξιδανικεύεται, η τέχνη εμπνέει, η τρυφερότητα λυτρώνει. Είναι όμως και η μέρα που ο ίδιος αυτός πλανήτης μπαίνει σε αντίθεση με τον Πλούτωνα στον Υδροχόο, φέρνοντας στην επιφάνεια υπόγειες επιθυμίες, χειριστικές διαθέσεις, ζήλειες, τάσεις ελέγχου και μία ροπή προς τους πειρασμούς! Από την μία λοιπόν κυριαρχεί η επιθυμία, το όνειρο, η τρυφερότητα, από την άλλη η διάθεση «τα θέλω όλα ή τίποτα», η οποία μπορεί να φέρει στα «άκρα» τις ανθρώπινες σχέσεις αλλά και τα οικονομικά μας. Τα ζώδια που είναι οι «πρωταγωνιστές» της ημέρας είναι οι Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι ιδιαίτερα του 1ου δεκαημέρου

Διάβασε την ημερήσια πρόβλεψη για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός – Η καρδιά σου οδηγεί, αλλά ο πόθος επιμένει

Η μέρα σου κινείται σε δύο παράλληλους άξονες Κριέ μου : ρομαντισμός και ένταση. Από τη μία, η Αφροδίτη σε τρίγωνο με τον Ποσειδώνα αγγίζει την πιο τρυφερή πλευρά σου – σου φέρνει έμπνευση, συναίσθημα, καλλιτεχνική έκφραση αλλά και …. έναν μυστικό θαυμαστή. Από την άλλη, η αντίθεσή της με τον Πλούτωνα φωτίζει ένα βαθύτερο πάθος ή ένα υπαρξιακό ερώτημα γύρω από μία σχέση.

Μία συνάντηση ή μια συζήτηση σήμερα μπορεί να σου αποκαλύψει κάτι που σου κρυβόταν, ή να σε αναγκάσει να δεις καθαρά τι θέλεις. Κράτησε την ψυχραιμία σου και επένδυσε σε ό,τι έχει ψυχή, όχι απλώς ένταση.

Τι να προσέξεις: Να μην παρασυρθείς από μια εμμονή ή ζήλεια.

Τι να αξιοποιήσεις: Μία συγκινητική στιγμή που γεννιέται μέσα από την αυθεντικότητα.

Ταύρος – Δίψα για εγγύτητα, φόβος για απώλεια

Η σημερινή μέρα αγγίζει τις βαθύτερες ευαισθησίες σου. Με την Αφροδίτη – κυβερνήτη σου – σε όψεις με Ποσειδώνα και Πλούτωνα, νιώθεις πολύ έντονα την ανάγκη για ασφάλεια, έρωτα, επιθυμείς να ανήκεις κάπου , αλλά μαζί υπάρχει και ο έντονος φόβος πως όλα αυτά είναι εύθραυστα.Ίσως να υπάρξει μια συγκινητική στιγμή στο σπίτι, με οικογένεια ή σύντροφο, ή ακόμα και μία μνήμη που σε ταράζει και σε γυρίζει πίσω. Αν είσαι σε σχέση, είναι μέρα για αγκαλιά – αν είσαι ελεύθερος, κάποια παλιά ιστορία μπορεί να σε ξαναβρεί. Προσοχή όμως σε παιχνίδια ελέγχου και χειρισμού – δικά σου ή των άλλων.

Τι να προσέξεις: Τον συναισθηματικό εκβιασμό ή την εσωτερική σου ανασφάλεια.

Τι να αξιοποιήσεις: Μία γλυκιά έκφραση αγάπης ή επανένωσης με ρίζες.

Δίδυμος – Ονειρεύεσαι, αλλά ξέρεις και πού πατάς

Έχεις την ανάγκη σήμερα να μιλήσεις, να έρθεις σε επαφή, να νιώσεις πως κάποιος “σε βλέπει” με ψυχή και όχι μόνο με λογική. Η Αφροδίτη από τον Λέοντα ενισχύει τη γοητεία σου, το βλέμμα σου μαγνητίζει, ο λόγος σου γλυκαίνει, ενώ το τρίγωνό της με τον Ποσειδώνα φέρνει μία ιδιαίτερη συνομιλία ή ένα μήνυμα με συναίσθημα.

Παράλληλα, η αντίθεση με τον Πλούτωνα φέρνει παλιές πληγές, λέξεις που δεν ειπώθηκαν, ή σχέσεις που έκρυβαν σκιές. Αν κάποιος επιμένει να επανεμφανιστεί, σκέψου τι ζητάει – και τι είσαι διατεθειμένος να δώσεις. Σήμερα έχεις τη δύναμη να διαλέξεις με επίγνωση.

Τι να προσέξεις: Σχέσεις εξάρτησης ή λόγια που πληγώνουν.

Τι να αξιοποιήσεις: Έμπνευση, συγγραφή, ένα ουσιαστικό τηλεφώνημα ή φλερτ με προοπτική.

Καρκίνος – Μια λέξη, κι όλος ο κόσμος αλλάζει

Η μέρα έχει μεγάλη ένταση για σένα Καρκίνε μου , καθώς φέρνει στην επιφάνεια επιθυμίες, φόβους, προσδοκίες και όνειρα γύρω από τις σχέσεις. Μπορεί να νιώσεις ότι ένα πρόσωπο σε προσεγγίζει με τρυφερότητα, αλλά λίγο αργότερα σε βάζει και σε δοκιμασία.

Η αλήθεια είναι ότι τίποτα δεν είναι επιφανειακό σήμερα: ό,τι ειπωθεί, έχει βάθος και ουσία. Αν υπάρχει κάποιος που σε είχε πληγώσει, μπορεί να ζητήσει εξηγήσεις – ή εσύ να θελήσεις να ξεκαθαρίσεις τι νιώθεις. Επίσης, οικονομικά ή σε κληρονομικά θέματα, προσοχή σε εξαρτήσεις. Μην αφήσεις τον φόβο να σε οδηγήσει.

Τι να προσέξεις: Παιχνίδια εξουσίας ή συναισθηματική εκμετάλλευση.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη ρομαντική, συγκινητική πλευρά της μέρας για να κλείσεις μια πληγή.

Λέων – Ρομαντική ένταση με φόντο το “όλα ή τίποτα”

Είσαι ο πρωταγωνιστής της ημέρας, αφού η Αφροδίτη από το ζώδιό σου, δίνει τον ρυθμό για μία μέρα έντονη με πάθος και τρυφερότητα. Το τρίγωνο με τον Ποσειδώνα σου φέρνει συγκίνηση, έμπνευση, έρωτα, ενώ η αντίθεση με τον Πλούτωνα σε φέρνει αντιμέτωπο με την πιο έντονη πλευρά των σχέσεων.

Μπορεί να σε πλησιάσει κάποιο άτομο με βαθύ συναισθηματικό υπόβαθρο, ή να υπάρξει μια φλογερή στιγμή που σε αναστατώνει. Από την άλλη, ανασφάλειες ή ζήλιες μπορεί να ξεσπάσουν από το πουθενά. Αν νιώσεις πως το παλιό σε τραβάει πίσω, μην παραδοθείς χωρίς να αναρωτηθείς αν σου κάνει καλό.

Τι να προσέξεις: Παρορμητικές ερωτικές αποφάσεις ή ανάγκη για έλεγχο.

Τι να αξιοποιήσεις: Ένα συναίσθημα που αξίζει να εκφραστεί – αρκεί να είναι αληθινό.

Παρθένος – Το ασυνείδητο μιλάει δυνατά

Η σημερινή Τετάρτη ξεκινά με ένα έντονο προαίσθημα ή με κάποια έντονα όνειρα, συναισθηματική φόρτιση και μία ανάγκη να δραπετεύσεις από την ένταση. Η Αφροδίτη από τον 12ο ηλιακό σου οίκο σχηματίζει τρίγωνο με τον Ποσειδώνα, και μπορεί να εμφανίσει ξαφνικά μια κρυφή σχέση ή έναν πειρασμό, αλλά και μια εσωτερική συνειδητοποίηση για το τι πραγματικά θέλεις στη ζωή σου.

Η αντίθεσή της με τον Πλούτωνα απαιτεί να αφήσεις πίσω τοξικές συνήθειες, αδιέξοδες ιστορίες, αλλά και τύψεις που σε βαραίνουν χωρίς λόγο. Σήμερα, μέσα από μια φαινομενικά “μικρή” συναισθηματική στιγμή, μπορεί να γίνει ένα εσωτερικό ξεκαθάρισμα μεγάλης σημασίας.

Τι να προσέξεις: Παλιούς πειρασμούς ή σχέσεις που σε ρίχνουν.

Τι να αξιοποιήσεις: Την ευκαιρία να γιατρέψεις μέσα σου κάτι που έκρυβες.

Ζυγός – Ρομαντική ανανέωση ή συναισθηματικό ρήγμα;

Σήμερα καλείσαι να επιλέξεις ανάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα, καθώς η καρδιά σου χτυπά για κάτι όμορφο, αλλά το ένστικτο σου ψιθυρίζει “πρόσεχε”. Η Αφροδίτη, κυβερνήτης σου, από τον Λέοντα φωτίζει τον κύκλο των φίλων σου, των ερωτικών γνωριμιών και της δημιουργικής σου έμπνευσης, αλλά ταυτόχρονα φέρνει και εντάσεις από το παρελθόν ή χειριστικές συμπεριφορές.

Μπορεί ένα πρόσωπο να σε συγκινήσει ή να σε διεκδικήσει με πάθος – όμως η ουσία είναι στο κατά πόσο σε στηρίζει και σε εξελίσσει. Η μέρα φέρνει και επαφή με φίλο ή φλερτ από το παρελθόν.

Τι να προσέξεις: Σχέσεις που κρύβουν ελέγχους ή εξαρτήσεις.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη δύναμη που σου δίνει η καρδιά σου όταν είσαι αυθεντικός.

Σκορπιός – Το φως και η σκιά ενώνονται

Οι σημερινές αστρολογικές όψεις σε φέρνουν στο προσκήνιο φίλε μου Σκορπιέ – είτε επαγγελματικά είτε συναισθηματικά. Η Αφροδίτη από το Λέοντα φωτίζει τη δημόσια εικόνα σου, την καριέρα σου, αλλά και έναν κρυφό πόθο που σε καίει. Μπορεί σήμερα να λάβεις μια πρόταση, έναν έπαινο, ή να βρεθείς μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα: να συνεχίσεις με κάτι σταθερό αλλά άψυχο, ή να τολμήσεις το βαθιά ερωτικό αλλά ασταθές;

Ο Ποσειδώνας σε γλυκαίνει, αλλά ο Πλούτωνας σε αναγκάζει να δεις τις σκιές πίσω από κάθε επιλογή. Ό,τι κι αν γίνει, σήμερα γράφεται μια σημαντική γραμμή στην προσωπική σου ιστορία.

Τι να προσέξεις: Τοξικές σχέσεις που σε φθείρουν

Τι να αξιοποιήσεις: Μια προσφορά ή συνάντηση που σε βάζει στη σωστή τροχιά.

Τοξότης – Όνειρο, ταξίδι, πρόκληση ψυχής

Αυτή η Τετάρτη σε εμπνέει, σε γοητεύει και σε παρασύρει, Τοξότη μου. Η Αφροδίτη σε τρίγωνο με τον Ποσειδώνα σου χαρίζει φτερά στην καρδιά και ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, μέσα από μια κουβέντα, μία συνάντηση ή ένα δημιουργικό σχέδιο. Αν όμως εθελοτυφλείς μπροστά σε μια προβληματική κατάσταση, η αντίθεση με τον Πλούτωνα θα σου δείξει ξεκάθαρα την αλήθεια – και θα σε πιέσει να πάρεις απόφαση.

Θέματα σπουδών, νομικών ή ταξιδιών επίσης σήμερα σε απασχολούν – με μία αποκάλυψη ή νέα προοπτική που σε αλλάζει.

Τι να προσέξεις: Να μη βασιστείς σε υποσχέσεις χωρίς ουσία.

Τι να αξιοποιήσεις: Έμπνευση, συγγραφή, εξομολόγηση ή πρόταση με προοπτική.

Αιγόκερως – Η επιθυμία χρειάζεται βάθος, όχι έλεγχο

Αγαπητέ μου Αιγόκερε, αυτή την Τετάρτη όλοι μας καλούμαστε να αναγνωρίσουμε τι πραγματικά θέλουμε, έτσι λοιπόν και εσύ καλείσαι να σταθείς με θάρρος μπροστά σε ό,τι δεν μπορείς να ελέγξεις. Η μέρα φέρει έντονες ψυχολογικές αποκαλύψεις, ερωτικά σκιρτήματα με προϊστορία ή μυστικά που ζητούν αποκάλυψη.

Αν βρίσκεσαι σε σχέση, μία συζήτηση γύρω από οικονομικά ή το μέλλον της σχέσης σου μπορεί να γίνει με πιο βαθιά διάθεση. Αν είσαι μόνος, κάποιος σε πλησιάζει με πάθος – αλλά και με αδιευκρίνιστες προθέσεις. Σήμερα είσαι εσύ που ορίζεις τα όρια και την αλήθεια σου.

Τι να προσέξεις: Ζήλιες, εξαρτήσεις, ή οικονομικές εκκρεμότητες που σε πιέζουν.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη διαίσθηση και την πνευματική σου καθαρότητα.

Υδροχόος – Το βλέμμα του άλλου γίνεται καθρέφτης

Η καρδιά σου σήμερα χτυπά πιο δυνατά όταν είσαι με τους δικούς σου ανθρώπους– όμως ειδικά σήμερα δεν είναι όλα εύκολα. Η Αφροδίτη απέναντί σου από τον Λέοντα φέρνει έντονα ερωτικά vibes, συναντήσεις που μαγνητίζουν και σχέσεις που δείχνουν το αληθινό τους πρόσωπο. Μπορεί να υπάρξει μια επανασύνδεση ή επαναπροσέγγιση, αλλά και μία σκηνή ζήλιας, πάθους ή και σύγκρουσης. Εσύ καλείσαι να διαλέξεις: θα πας με την καρδιά σου ή με τον φόβο σου; Ό,τι κι αν γίνει, είναι μία μέρα που θα θυμάσαι έντονα.

Τι να προσέξεις: Ανθρώπους που θέλουν να σε αλλάξουν ή να σε ελέγξουν.

Τι να αξιοποιήσεις: Την αγάπη που έρχεται με συναίσθημα και όχι χειρισμό.

Ιχθύς – Μικρές πράξεις, μεγάλες συγκινήσεις

Η Αφροδίτη αγγίζει σήμερα την καρδιά σου με τρυφερότητα. Ένα γλυκό μήνυμα, ένα φλερτ στη δουλειά, μία δημιουργική ιδέα ή μια έκφραση ευγνωμοσύνης, είναι ικανά να σε κάνουν να χαμογελάσεις. Το τρίγωνο με τον Ποσειδώνα σε γεμίζει έμπνευση και διαίσθηση, ενώ η αντίθεση με τον Πλούτωνα σε προκαλεί να αντιμετωπίσεις την αλήθεια: ποια πράγματα ή πρόσωπα σε αποδυναμώνουν χωρίς να το καταλαβαίνεις;

Η καθημερινότητά σου σε καλεί να κάνεις συναισθηματικά πιο ελαφρύ το πρόγραμμά σου, να γιατρέψεις το σώμα και την ψυχή σου.

Τι να προσέξεις: Ενοχές, συναισθηματική κούραση, ψυχική αποστράγγιση.

Τι να αξιοποιήσεις: Μια πράξη καλοσύνης, μια δημιουργική ασχολία ή έναν ήσυχο περίπατο.