ΟΙΕΛΕ: Ιδιωτικό σχολείο απαγορεύει αναρτήσεις θρησκευτικού και πολιτικού περιεχόμενου

Κόντρα με την νέα διοίκηση των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων Κωστέα-Γείτονα άνοιξε η ΟΙΕΛΕ, καταγγέλλοντας ότι το ιδιωτικό fund Inspired που πρόσφατα απέκτησε το γνωστό ιδιωτικό σχολείο επιβάλλει κανονισμό συμπεριφοράς στους εκπαιδευτικούς που απασχολεί, εν είδει, προληπτικής λογοκρισίας.

Η ΟΙΕΛΕ υποστηρίζει σε μακροσκελή ανακοίνωσή της ότι η διοίκηση των εκπαιδευτηρίων Κωστέα πρόσφατα έστειλε στους εκπαιδευτικούς επιστολή οδηγιών χρηστής συμπεριφοράς.

«Το fund Inspired απαγορεύει στους εκπαιδευτικούς των σχολείων του αναρτήσεις πολιτικού, θρησκευτικού περιεχομένου, ή θέματα οικονομικών διεκδικήσεων σε social media!» υποστηρίζει η Ομοσπονδία των εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ, ως πρώτο “don’t” για τους εκπαιδευτικούς αναφέρεται η πλήρης απαγόρευση εμπλοκής με ανάρτηση που έχει περιεχόμενο πολιτικού, οικονομικού ή θρησκευτικού χαρακτήρα! Η ρήτρα αναφέρει: “You should not create, post, share or engage with content of a financial, religious, or political nature” (Δεν επιτρέπεται να δημιουργήσετε, μοιραστείτε ή σχολιάστε αναρτήσεις με οικονομικό, θρησκευτικό ή πολιτικό περιεχόμενο).

Η ρήτρα αυτή, όπως υποστηρίζει η ΟΙΕΛΕ, «απαγορεύει κάθετα, όχι μόνο τη δημιουργία, αλλά και την αποστολή, τον διαμοιρασμό και οποιαδήποτε εμπλοκή (ένα like, πχ!!!) σε περιεχόμενο με πολιτικές ή θρησκευτικές δημοσιεύσεις! Μάλιστα, αναφέρεται στο τέλος του κειμένου ότι οι παραβάτες θα έχουν πειθαρχικές συνέπειες».

Κατά την ΟΙΕΛΕ, «πέρα από το ζήτημα του ελέγχου των πολιτικών και θρησκευτικών φρονημάτων των εκπαιδευτικών που επιχειρεί να επιβάλει η Inspired, η απαγόρευση για την ανάρτηση οικονομικών ζητημάτων (αλλά και θεμάτων οικονομικής πολιτικής του σχολείου, όπως αναφέρει άλλη ρήτρα), είναι πολύ πιθανόν να υποκρύπτει όχι μόνο προσπάθεια φίμωσης των συναδέλφων, αλλά ταυτόχρονα παρεμπόδισης της απόλυτα νόμιμης ενέργειάς τους να διεκδικήσουν, πχ, υψηλότερο μισθό μέσω συνδικαλιστικής δράσης την οποία να κοινοποιήσουν στις σελίδες τους».

Πώς ξεκίνησε η υπόθεση

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση των σχολείων Κωστέα-Γείτονα φέρεται να απέστειλε την επιστολή με τους κανόνες χρηστής συμπεριφοράς στους εκπαιδευτικούς, αφότου υπέπεσε στην αντίληψή της ότι στη διάρκεια των μαθημάτων εκπαιδευτικοί έκαναν συζητήσεις με μαθητές για επίκαιρα θέματα δίνοντας μια ιδιαίτερη πολιτική και ιδεολογική φόρτιση στην ανάλυση τους, κάτι που εκτιμάται ότι θα μπορούσε να προκαλέσει δυσλειτουργίες, τόσο στην παράδοση των μαθημάτων ή και στις σχέσεις μαθητών και εκπαιδευτικών.