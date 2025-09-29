Ολυμπιακή Αεροπορία: Σαν σήμερα έπεσε η αυλαία στο φτερωτό σύμβολο της Ελλάδας

Για δεκαετίες, η Ολυμπιακή Αεροπορία δεν ήταν απλώς μια εταιρεία. Ήταν το φτερό που ένωσε τους Έλληνες με τον κόσμο, το εθνικό μας καμάρι στους αιθέρες. Τα έξι δαχτυλίδια στο λογότυπο, εμπνευσμένα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έγιναν σήμα κατατεθέν μιας εποχής που η Ελλάδα ήθελε να δείξει στον κόσμο ότι μπορεί να σταθεί ψηλά.

Η γέννηση του θρύλου

Η ιστορία ξεκινά το 1957, όταν ο Αριστοτέλης Ωνάσης ανέλαβε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις) και την μετέτρεψε σε Ολυμπιακή Αεροπορία. Με πολυτέλεια που θύμιζε υπερωκεάνιο, με στολές σχεδιασμένες από τον Pierre Cardin και με εξυπηρέτηση που θεωρούνταν από τις καλύτερες στον κόσμο, η Ολυμπιακή έγινε γρήγορα σύμβολο κύρους.

Eurokinissi

Χρυσές δεκαετίες

Στη δεκαετία του ’60 και του ’70, η Ολυμπιακή ήταν στην αιχμή. Διασύνδεε την Ελλάδα με κάθε μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, με τη Νέα Υόρκη, με το Σίδνεϊ και το Γιοχάνεσμπουργκ, φέρνοντας κοντά την ελληνική διασπορά. Για τους Έλληνες της μετανάστευσης, η Ολυμπιακή δεν ήταν μια απλή πτήση· ήταν το «φτερωτό ταξίδι στην πατρίδα».

Eurokinissi

Οι εικόνες των Boeing 707 και αργότερα των 747 με το σήμα της Ολυμπιακής κοσμούσαν αεροδρόμια σε όλο τον κόσμο, μεταφέροντας ένα κομμάτι Ελλάδας στους αιθέρες.

Από το όνειρο στην παρακμή

Μετά τον θάνατο του Ωνάση, η εταιρεία πέρασε ξανά στον έλεγχο του κράτους. Η λάμψη συνέχισε για λίγο, όμως σταδιακά άρχισαν τα οικονομικά βάρη, οι συνδικαλιστικές αντιπαραθέσεις και η κρατική κακοδιαχείριση. Η Ολυμπιακή, από σύμβολο κύρους, άρχισε να γίνεται συνώνυμη προβλημάτων και ελλειμμάτων.

Eurokinissi



Παρά τις δυσκολίες, μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του ’90 η Ολυμπιακή κρατούσε ψηλά την ελληνική σημαία, πετώντας σε μακρινούς προορισμούς, ενώ για τους Έλληνες εξακολουθούσε να έχει έναν ξεχωριστό συναισθηματικό δεσμό.

Το τέλος μιας εποχής

Σαν σήμερα 29 Σεπτεμβρίου του 2009, ύστερα από χρόνια προβλημάτων, η Ολυμπιακή Αεροπορία πέρασε οριστικά στην ιστορία. Η Olympic Air, υπό τον όμιλο Aegean, πήρε τη σκυτάλη, διατηρώντας το όνομα και το λογότυπο – μα όχι το ίδιο βάρος μνήμης και νοσταλγίας.

Eurokinissi

Η κληρονομιά της Ολυμπιακής

Σήμερα, η Ολυμπιακή Αεροπορία ζει στη συλλογική μνήμη ως το φτερωτό έμβλημα μιας Ελλάδας που ήθελε να κοιτάξει τον κόσμο στα μάτια. Μιας Ελλάδας που, παρά τις δυσκολίες, πέταξε ψηλά.

Για όσους ταξίδεψαν με αυτήν, ο ήχος του σλόγκαν «Ελλάδα, η χώρα μας, η Ολυμπιακή, η αεροπορική μας εταιρεία» μένει ανεξίτηλος. Για τους νεότερους, η Ολυμπιακή αποτελεί κομμάτι της ιστορίας μας· για τους παλιότερους, ένα κομμάτι της ψυχής τους.