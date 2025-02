Ολυμπιακός: «Η 8η Φεβρουαρίου δεν θα είναι ποτέ μία Καλη-μέρα»

Μαύρη μέρα η 8η Φεβρουαρίου για τον Ολυμπιακό και τον ελληνικό αθλητισμό. Σήμερα (8/2) συμπληρώνονται 44 χρόνια από την τραγωδία με τα 21 θύματα της Θύρας 7 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», μετά τη νίκη επί της ΑΕΚ με 6-0.

Ο μπασκετικός Ολυμπιακός έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στα social media τιμώντας τη μνήμη των 21 ανθρώπων που έφυγαν άδικα από τη ζωή. Και όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό δεν υπάρχουν πανηγυρισμοί ή χιουμοριστικές αναρτήσεις για τη μεγάλη νίκη απέναντι στην Μπαρτσελόνα, όπως θα συνέβαινε σε άλλη χρονική στιγμή.

«Η 8η Φεβρουαρίου δεν θα είναι ποτέ μία Καλη-μέρα για την ερυθρόλευκη οικογένεια.... 8.02.1981. Gone But Not Forgotten» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανάρτηση των Πειραιωτών, ενώ συνοδεύεται με μια φωτογραφία που γράφει: «Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε».