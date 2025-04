Ομόφυλα ζευγάρια: Τσάμπα τα «φροντιστήρια Σκέρτσου» στους νεοδημοκράτες

Too little, too late που λένε και στην… ευρωπαϊκή περιφέρεια της Ελλάδας, είναι για κάποιους εντός της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, το ρητό μπλόκο που φέρνει η ρύθμιση Φλωρίδη για την παρένθετη μητρότητα για τα ομόφυλα ζευγάρια των ανδρών.

Υπάρχουν γαλάζιοι βουλευτές που ακόμη και σήμερα, στις εκλογικές τους περιφέρειες, τούς ψήνουν το ψάρι στα χείλη για την ισότητα στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Κάποιοι από αυτούς θυμήθηκαν (όχι ότι τα ξέχασαν και ποτέ) τα υποχρεωτικά φροντιστήρια στην Πειραιώς. Όπως λένε, δεν μπορούν να ξεχάσουν τις διαβεβαιώσεις ότι ο περιβόητος νόμος έχει όλες τις δικλείδες ασφαλείας και δεν αφήνει ανοιχτό παράθυρο στην παρένθετη μητρότητα.

«Εμείς τα λέγαμε, αλλά δεν μας άκουγαν», είναι η φράση γαλάζιου βουλευτή που πέρασε, αλλά δεν πείστηκε από τα ταχύρυθμα του περασμένου Ιανουαρίου. «Τελικά οι μαθητές έβαλαν τα γυαλιά στις καθηγήτριες», έλεγε άλλος βουλευτής της πλειοψηφίας στον «Ανιχνευτή», θυμίζοντας την παρουσία στις ενημερωτικές συναντήσεις και των συντακτριών του νομοσχεδίου, της Λίνας Παπαδοπούλου, που είχε γίνει κόκκινο πανί για αρκετούς μέσα και έξω από την Πειραιώς.

Δεν ξέρω αν πρέπει να ποντάρω τα λεφτά μου, αλλά να ξέρετε ότι στη σημερινή συνεδρίαση, όπου θα πάρουν τον λόγο τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν αποκλείεται να ρίξουν, με τρόπο, μια μπαταριά για αυτό το θέμα. Δεν είναι και μικρό το άχτι άλλωστε για τον υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο που τέτοιο αγώνα για άλλο νόμο του Μητσοτάκη δεν έχει δώσει μέχρι σήμερα.