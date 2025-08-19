Οργή στην Κύπρο: Ολλανδή μεσίτρια πουλάει κλεμμένη γη στα κατεχόμενα – Εκδρομές σε σπίτια προσφύγων

Παρά τις ξεκάθαρες έννομες συνέπειες, κάποιοι επιμένουν να παίζουν με τον πόνο και την ιστορία ενός ολόκληρου λαού. Ενώ η διεθνής κοινότητα γνωρίζει καλά ότι η αγορά και πώληση ελληνοκυπριακής γης στα κατεχόμενα αποτελεί σφετερισμό περιουσίας και συνεπάγεται βαρύτατες ποινές, μεσίτες εξακολουθούν να στήνουν «πάρτι» στις πλάτες των προσφύγων.



Χαρακτηριστικό το παράδειγμα Ολλανδής μεσίτριας που δραστηριοποιείται στην Ουτρέχτη. Με θράσος και κυνισμό, οργανώνει εκδρομές για ξένους αγοραστές, ξεκινώντας από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου. Εκεί τους παραλαμβάνει, τους τακτοποιεί σε ξενοδοχεία και στη συνέχεια τους περιφέρει σε σπίτια χτισμένα πάνω σε κλεμμένη γη, που άλλοτε ανήκε σε Ελληνοκύπριους, αλλά και σε αξιοθέατα που βρίσκονται σε μια κατεχόμενη πατρίδα.

Οργή για την μεσίτρια

Στην ιστοσελίδα της, η μεσίτρια διαφημίζει υπερπολυτελή ακίνητα στην Κερύνεια, τον Άγιο Αμβρόσιο, το Τρίκωμο και το Μπογάζι. Μάλιστα, υπόσχεται «προνομιακή εμπειρία διαβίωσης» και «επενδυτικές ευκαιρίες» στη… «δημοφιλέστερη τοποθεσία της Μεσογείου». Πουθενά, όμως, δεν αναφέρει ότι πρόκειται για ένα παράνομο μόρφωμα, για ένα ψευδοκράτος που δημιουργήθηκε με τα όπλα και τον ξεριζωμό.

Οι υποψήφιοι αγοραστές καλούνται να καταβάλουν προκαταβολή 35% της αξίας του ακινήτου, ενώ το υπόλοιπο σε δόσεις μέχρι την παράδοση των κλειδιών. Δηλαδή, ένα οργανωμένο σχέδιο «κανονικοποίησης» της κατοχής, μετατρέποντας την αδικία σε μπίζνα.



Η υπόθεση δεν είναι μεμονωμένη. Οι αρχές έχουν ήδη βάλει στο μικροσκόπιο αντίστοιχες περιπτώσεις, όμως το φαινόμενο συνεχίζεται, αποκαλύπτοντας ένα επικίνδυνο δίκτυο εμπορίου ελπίδας και ψεύτικης ευημερίας πάνω σε εδάφη που ποτίστηκαν με αίμα.



Και το ερώτημα παραμένει: μέχρι πότε θα αφήνουμε την ιστορία μας, τη γη μας και τα σπίτια μας να γίνονται αντικείμενο εμπορίου από μεσίτες της ντροπής;

Με πληροφορίες sigmalive.com