Οργισμένη επιστολή της οικογένειας του Παναγιώτη που είχε σκοτωθεί στο δυστύχημα με την Porsche

«Και η ζωή… συνεχίζεται…», με αυτόν το τίτλο, η οικογένεια του Παναγιώτη Καρατζή καταγγέλλει ότι επανήλθαν στην υπηρεσία οι αστυνομικοί που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα μετά το τραγικό δυστύχημα που έκοψε το νήμα της ζωής του νεαρού, στη λεωφόρο Σούδας, στα Χανιά. Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο έγινε στις 11 Ιανουαρίου 2025, όταν οδηγός Porsche υπό την επήρεια μέθης, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο του 22χρονου.



Αναλυτικά η ανακοίνωση της οικογένειας του Παναγιώτη Καρατζή:



«Και η ζωή… συνεχίζεται…



Πέρασαν 220 μέρες από τον χαμό του Παναγιώτη μας. Τα πράγματα αρχίζουν και «τακτοποιούνται». Η ζωή συνεχίζεται σε κανονικούς ρυθμούς και για τα όργανα της τάξης που εκείνο το βράδυ άφησαν τον «οδηγό» του Cayen να φύγει. Είχε προηγηθεί καταγγελία από άλλο οδηγό ότι του επιτέθηκε στον δρόμο κοντά στα δικαστήρια. Έπειτα τον βρήκαν, του κάνανε αλκοοτέστ στο οποίο βρέθηκαν σχεδόν τριπλάσιες τιμές από το 0,60 που είναι το όριο και παρόλα αυτά έδωσαν τα κλειδιά του αυτοκινήτου του σε έναν φίλο του. Έπειτα αυτός πήρε τα κλειδιά από τον φίλο του και προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Σούδας την 11η Ιαναουαρίου του 2025.



Αυτοί λοιπόν που υποτίθεται ότι μας προστατεύουν είπαν ότι αυτό κάναμε τόσο καιρό, αυτό κάναμε και τώρα. Μετά από εξάμηνη διαθεσιμότητα αυτοί οι τρεις άνθρωποι βγαίνουν κανονικά στη δουλειά τους και στους δρόμους των Χανίων. Ποιος ξέρει εφόσον δεν έχει κλείσει η δικογραφία κατά κύριο λόγο επειδή οι εμπειρογνώμονες δεν έχουν ολοκληρώσει την πραγματογνωμοσύνη των αυτοκινήτων, αν περάσουν τα περιθώρια να δούμε και τον οδηγό του Cayen εκτός φυλακής.



Και η ζωή… συνεχίζεται… Εκτός βέβαια για τον Παναγιώτη που έστειλαν στον τάφο και για την οικογένειά του που ποτέ δε θα συνεχίσει κανονικά.»



Η οικογένεια του Παναγιώτη