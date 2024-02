Tα πέντε υποψήφια για Όσκαρ τραγούδια θα παρουσιαστούν στη σκηνή του «Dolby Theatre» κατά τη διάρκεια της 96ης τελετής των διάσημων βραβείων.

Ο Τζον Μπατίστ (Jon Batiste) θα ερμηνεύσει το «It Never Went Away» από την ταινία «American Symphony»

Η Becky G θα ανέβει επίσης στη σκηνή για να τραγουδήσει το «The Fire Inside» από το «Flamin' Hot».

Η Μπίλι Αϊλις (Billie Eilish) και ο Φίνεας (Finneas) διεκδικούν επίσης ένα βραβείο και μαζί θα παρουσιάσουν το «What Was I Made For?» από την ταινία «Barbie» καθώς και οι Ράιαν Γκόσλινγκ (Ryan Gosling) και Μαρκ Ρόνσον (Mark Ronson) το «I'm Just Ken» όπως είχε αναφέρει το Variety.

Τέλος το τραγούδι της ταινίας «Killers of the Flower Moon», «Wahzhazhe (A Song For My People)» θα ερμηνεύσουν ο Σκοτ Τζορτζ (Scott George) και οι Osage Tribe.

Ποιοι θα απονείμουν βραβεία

Επίσης ανακοινώθηκε ότι οι συμπρωταγωνιστές του «Σημαδεμένου», Μισέλ Φάιφερ (Michelle Pfeiffer) και Αλ Πατσίνο (Al Pacino) θα είναι μεταξύ των καλλιτεχνών που θα ανέβουν στη σκηνή για να απονείμουν τα χρυσά αγαλματίδια στους νικητές.

Όπως και η Τζέσικα Λανγκ (Jessica Lange), η Λουπίτα Νιόνγκο (Luptia Nyong'o), η Zendaya και οι Μάθιου ΜακΚόναχι (Matthew McConaughey), Νίκολας Κέιτζ (Nicolas Cage), Μαχερσάλα Αλι (Mahershala Ali) και Σαμ Ρόκγουελ (Sam Rockwell). Επίσης πολλοί από τους παρουσιαστές θα είναι οι περσινοί νικητές, ανάμεσα στους οποίους οι Μισέλ Γιο (Michelle Yeoh), Τζόναθαν Κι Κουάν (Ke Huy Quan), Τζέιμι Λι Κέρτις (Jamie Lee Curtis) και Μπρένταν Φρέιζερ (Brendan Fraser).

Ο βραβευμένος με Emmy Τζίμι Κίμελ (Jimmy Kimmel) θα είναι για τέταρτη φορά ο οικοδεσπότης της τελετής η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10 Μαρτίου στο Λος 'Αντζελες και θα μεταδοθεί ζωντανά για την Αμερική από το ABC.