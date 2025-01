Όσκαρ 2025: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες - Ποια διάσημη ηθοποιός είναι πρώτη φορά υποψήφια

Ύστερα από όλα όσα ακούστηκαν περί ακύρωσης της τελετής απονομής, λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών στο Λος Άντζελες, τα Όσκαρ θα απονεμηθούν κανονικά στις 2 Μαρτίου, με οικοδεσπότη τον κωμικό, Κόναν Ο' Μπράιαν.

Η Ακαδημία ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες

Καλύτερη ταινία

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Perez

I’ m Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked



Α' Ανδρικός ρόλος

Adrien Brody, The Brutalist

Ralph Fiennes, Conclave

Timothee Chalamet, A Complete Unknown

Colman Domingo, Sing Sing

Sebastian Stan, The Apprentice

Α' Γυναικείος ρόλος

Σίνθια Ερίβο ( Wicked )

Κάρλα Σοφία Γκασκόν ( Emilia Perez )

Μάικι Μάντισον ( Anora )

Ντέμι Μουρ ( The Substance )

Φερνάντα Τόρες ( I' m still here )

Β' Ανδρικός ρόλος

Yura Borisov, Anora

Kieran Culkin, A Real Pain

Edward Norton, A Complete Unknown

Guy Pearce, The Brutalist

Jeremy Strong, The Apprentice

Β' Γυναικείος ρόλος

Monica Barbaro, A Complete Unknown

Ariana Grande, Wicked

Felicity Jones, The Brutalist

Isabella Rosselinni, Conclave

Zoe Saldana, Emilia Perez

Σκηνοθεσία

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Emilia Perez

The Substance

Φωτογραφία

The Brutalist

Dune: Part Two

Emilia Perez

Maria

Nosferatu

Διεθνής ταινία

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit

The Wild Robott

Διασκευασμένο σενάριο

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Perez

Nickel Boys

Sing Sing

Πρωτότυπο σενάριο

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

Ταινία μικρού μήκους - Animation

Beautiful Men

In the Shadow of the Cypress

Magic Candies

Wander to Wonders

Yuck

Ταινία μικρού μήκους - Live Action

A Lien

Anuja

I’m Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Would Not Remain Silent

Ταινία Animation

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit

Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους

Death by numbers

I am ready, Warden

Incident

Instruments of a beating heart

The only girl in the orchestra

Ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelean War

Sugar Cane

Πρωτότυπο τραγούδι

El Mal (Emilia Pérez)

Like A Bird (Sing Sing)

The Journey (The Six Triple Eight)

Mi Camino (Emilia Pérez)

Never Too Late (Elton John: Never Too Late)

Πρωτότυπη μουσική

The Brutalist

Conclave

Emilia Perez

Wicked

The Wild Robot

Μακιγιάζ και κομμώσεις

A Different Man

Emilia Perez

Nosferatu

The Substance

Wicked

Καλύτερα κοστούμια

A Complete Unknown

Conclave

Gladiator II

Nosferatu

Wicked

Μοντάζ

Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Perez

Wicked

Ηχητικά εφέ

A Complete Unknown

Dune: Part Two

Emilia Perez

Wicked

The Wild Robot

Οπτικά εφέ

Alien: Romulus

Better Man

Dune: Part Two

Kingdom Planet Apes

Wicked

Σχεδιασμός παραγωγής

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Nosferatu

Wicked