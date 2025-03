Όσκαρ 2025: Οι νικητές και οι χαμένοι - Η ταινία Anora σάρωσε τα βραβεία

Σε μια τελετή πάνω από 3μιση ώρες, το μόνο που θα θυμόμαστε είναι η θριαμβευτική πορεία της ταινίας Anora, η οποία κέρδισε 5 από τα 6 βραβεία στα οποία ήταν υποψήφια!







Πρόκειται για το βραβείο Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσία, Α’ Γυναικείου Ρόλου (στη μεγαλύτερη έκπληξη της βραδιάς), Πρωτότυπου Σεναρίου και Μοντάζ.



Μεγάλος νικητής της βραδιάς ο σκηνοθέτης Σον Μπέικερ, ο οποίος έκανε κάτι που έχει καταφέρει μέχρι στιγμής μόνο ο Γουόλτ Ντίσνεϊ. Έγινε ο δεύτερος άνθρωπος στην ιστορία των Όσκαρ που κερδίζει 4 προσωπικά αγαλματίδια σε μια βραδιά (Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Πρωτότυπου Σεναρίου και Μοντάζ)!



Ως εκ τούτου, το Anora κλείνει μια θριαμβευτική χρονιά που ξεκίνησε με Χρυσό Φοίνικα και έκλεισε με 5 Όσκαρ.









Από την άλλη πλευρά, ως «απογοητευτική» θεωρείται η πορεία της ταινίας «Emilia Pérez», η οποία ενώ είχε συγκεντρώσει 13 υποψηφιότητες και θεωρούνταν το μεγάλο φαβορί, έχασε σημαντικό έδαφος μετά τον σάλο που προκλήθηκε από τις ρατσιστικές απόψεις της πρωταγωνίστριάς του.



Η ταινία τελικά κέρδισε μόλις δύο βραβεία, αυτό του Β’ Γυναικείου Ρόλου και του Καλύτερου Τραγουδιού, απογοητεύοντας τους υποστηρικτές της.

Με χαμόγελα θα ολοκληρωθεί η βραδιά και για τον Άντριεν Μπρόντι, ο οποίος απέσπασε το δεύτερο Όσκαρ της καριέρας του για την ερμηνεία του στο «The Brutalist».



Ο Μπρόντι είχε κερδίσει το αγαλματίδιο το 2003, σε ηλικία 29 ετών, για τον ρόλο του στην ταινία The Pianist, στην οποία υποδύθηκε επίσης έναν Εβραίο καλλιτέχνη που αγωνίζεται να επιβιώσει από το Ολοκαύτωμα.



Απόψε, σε ηλικία 51 ετών, το ξανάκανε!



Η μεγάλη ανατροπή ήρθε στο Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου με μεγάλη νικήτρια τη Μάικι Μάντισον για την ερμηνεία της στο Anora, αφήνοντας πίσω το απόλυτο φαβορί της βραδιάς την Ντέμι Μουρ.



Ωστόσο, η ερμηνεία 25χρονης πρωταγωνίστριας κρίθηκε το ίδιο εξαιρετική και ανταμείφθηκε!







Η Ζόε Σαλντάνα αναδείχθηκε νικήτρια στην κατηγορία Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο μιούζικαλ-θρίλερ «Emilia Pérez», το οποίο αφηγείται την ιστορία ενός Μεξικανού βαρόνου ναρκωτικών που αλλάζει φύλο.



Η 46χρονη ηθοποιός έγινε η πρώτη με καταγωγή από τη Δομινικανή Δημοκρατία που κερδίζει Όσκαρ, έχοντας προηγουμένως διακριθεί με Χρυσή Σφαίρα, BAFTA και το βραβείο του Αμερικανικού Σωματείου Ηθοποιών (SAG) για τον ίδιο ρόλο.



Στην κατηγορία Β’ Ανδρικού Ρόλου, ο Κίραν Κάλκιν απέσπασε το Όσκαρ για την ερμηνεία του στην ταινία «A Real Pain», όπου υποδύεται έναν ευαίσθητο Αμερικανοεβραίο που ταξιδεύει στην Πολωνία με τον ξάδερφό του για να τιμήσουν τη μνήμη της γιαγιάς τους.



Ο 42χρονος ηθοποιός ήταν το μεγάλο φαβορί στην κατηγορία του και το Όσκαρ του απονεμήθηκε στην πρώτη μεγάλη απονομή της βραδιάς.







Όσον αφορά στην… ηλεκτρική καρέκλα του παρουσιαστή, σε αυτή… κάθισε για πρώτη φορά, ο βραβευμένος με Emmy κωμικός, σεναριογράφος και πρώην παρουσιαστής late-night εκπομπών, Κόναν Ο’ Μπράιεν.

Η επιλογή του Ο’ Μπράιεν έφερε μια ανανεωμένη αίσθηση χιούμορ και σαρκασμού στη σκηνή των Όσκαρ, χωρίς ωστόσο να αποτελέσει κάτι το ιδιαίτερο!



Αναλυτικά όλοι οι νικητές της βραδιάς

Καλύτερη ταινία

Anora

Α’ Ανδρικός ρόλος

Έιντριεν Μπρόντι (The Brutalist)

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Μάικι Μάντισον (Anora)

Β’ Ανδρικός ρόλος

Κίραν Κάλκιν (A Real Pain)

Β’ Γυναικείος ρόλος

Ζόι Σαλντάνια (Emilia Perez)

Σκηνοθεσία

Σον Μπέικερ (Wicked)

Φωτογραφία

The Brutalist

Διεθνής ταινία

I’m Still Here

Πρωτότυπο σενάριο

Anora

Διασκευασμένο Σενάριο

Conclave

Ταινία Μικρού Μήκους

I’m Not a Robot

Ταινία Animation

Flow

Μικρού Μήκους Ταινία – Animation

In the Shadow of the Cypress

Μουσική

The Brutalist

Κοστούμια

Wicked

Μοντάζ

Anora

Καλύτερο Τραγούδι

El Mal, Emilia Perez

Σκηνογραφία

Wicked

Ντοκιμαντέρ – Μεγάλου Μήκους

No Other Land

Ντοκιμαντέρ – Μικρού Μήκους

The Only Girl in the Orchestra

Οπτικά Εφέ

Dune: Part Two

Ήχος

Dune: Part Two

Κομμώσεις και Μακιγιάζ

The Substance