Όταν η Mazda και η Haribo δημιούργησαν το Mazda 121 Goldy

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η Mazda δημιούργησε μια ξεχωριστή συνεργασία με την Haribo που θα έφερνε στη ζωή κάτι μοναδικό - την περιορισμένη έκδοση Mazda 121 «Goldy».



Η Mazda είναι ευρέως δημοφιλής ως δημιουργός αξιόπιστων και απολαυστικών στην οδήγηση αυτοκινήτων. Λίγοι, όμως, γνωρίζουν, τη συνεργασία μεταξύ της ιαπωνικής κατασκευάστριας και της γερμανικής εταιρείας ζαχαρωτών Haribo, παγκοσμίως γνωστή για τα gummy bears της, που οδήγησε στη δημιουργία της Mazda 121 «Goldy» στις αρχές της δεκαετίας του ‘90.

Η περιορισμένη έκδοση «Goldy»

Η περιορισμένη έκδοση Mazda 121 «Goldy», δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη Haribo και προσέφερε μόλις 1.000 μονάδες. Σχεδιασμένα αποκλειστικά για τις γερμανικές, αυστριακές και ελβετικές αγορές, τα αυτοκίνητα είχαν θέμα τα διάσημα ζελεδάκια Haribo Gold Bears και έτσι πήραν το φωτεινό "χρυσαφί" χρώμα της συσκευασίας τους.

Σχεδιασμένο από τη Hofele Design - μια εταιρεία γνωστή για τη βελτίωση πολυτελών γερμανικών αυτοκινήτων - το «Goldy» είχε ειδικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου ενός τιμονιού Momo με ένα χρυσό αρκουδάκι Haribo στο κέντρο, σκίαστρο πίσω παρμπρίζ με πολύχρωμο σχέδιο gummy bear και ένα σετ τάσια με αρκουδάκια Haribo. Αξίζει να αναφερθεί πως κάθε «Goldy» περιλάμβανε 100 σακούλες ζελεδάκια Haribo Gold Bears και ένα μεγάλο, μαλακό αρκουδάκι παιχνίδι.



Για την καλύτερη επικοινωνία του αυτοκινήτου, το Mazda 121 «Goldy» προωθήθηκε ως έπαθλο σε λαχειοφόρο που διοργανώθηκε από τη Haribo στα πλαίσια του διαγωνισμού, «Win gold with Haribo: Mazda 121. The Haribo Gold Bear goes for the Mazda 121».

Mazda 121: Bubble Car

Η έκδοση «Goldy» ήταν ένα soft-top μοντέλο, που επέτρεπε στους οδηγούς να απολαμβάνουν τον ήλιο τις ζεστές ημέρες. Η βασική έκδοση της Mazda 121 ήταν επίσης διαθέσιμη με σκληρή οροφή. Το μοντέλο παρουσιάστηκε το 1991 και έγινε γνωστό στην ιαπωνική αγορά ως Autozam Revue. Με το μικρό και παράξενο σχεδιασμό του, έλαβε γρήγορα θετικές κριτικές και έγινε επιτυχία. Το μοντέλο απέκτησε γλυκά ψευδώνυμα, με ένα από τα πιο διαδεδομένα να είναι το "bubble car" (αυτοκίνητο φούσκα).



Με τον στρογγυλό και συμπαγή σχεδιασμό του, η Mazda 121 πρόσφερε ένα μοναδικό αίσθημα ευρυχωρίας χάρη στην καμπυλώδης οροφή που ενίσχυε τον ήδη ευάερο χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Η εμπειρία αναβαθμιζόταν περαιτέρω όταν συνδυάζονταν με την αναδιπλούμενη ηλιοροφή που προσέδιδε μια επιπλέον διάσταση ευρυχωρίας για τους επιβάτες.

Το «Goldy» και τα «αδελφάκια» του στην βασική έκδοσή τους, εξοπλίζονταν με τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα χωρητικότητας 1,3 λίτρων, παράγοντας 53 kW / 72 PS, επιτυγχάνοντας μέγιστη ταχύτητα 155 χλμ/ώρα και επιταχύνοντας από 0 σε 100 χλμ/ώρα μέσα σε 11,4 δευτερόλεπτα.



Μπορεί το Mazda 121 «Goldy» να μην είναι το πρώτο αυτοκίνητο που έρχεται στο μυαλό όταν σκεφτόμαστε τα ιστορικά αυτοκίνητα της Mazda, όμως είναι ένα σημαντικό αυτοκίνητο στην ιστορία της.

Σήμερα, η ιαπωνική εταιρεία διατηρεί ένα από τα αυτοκίνητα «Goldy» στο Μουσείο Κλασικών Αυτοκινήτων Mazda Frey στο Augsburg της Γερμανίας. Έτσι, αυτή η γλυκιά συνεργασία ανάμεσα στη Mazda και τον κόσμο των gummy bears θα μείνει για πάντα στις καρδιές μας.