Πάει να «τιναχτεί» στον αέρα η επένδυση της Ατλέτικο Μσδρίτης για τον Ζοάο Φέλιξ

Η επένδυση της Ατλέτικο Μαδρίτης που ακούει στο όνομα Ζοάο Φέλιξ πάει να «τιναχτεί» οριστικά στον αέρα, μετά και τις δηλωμένες προθέσεις του παίκτη.

Ο έγκριτος δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δημοσιεύοντας τις πιο πρόσφατες δηλώσεις του 24χρονου Πορτογάλου ο οποίος τόνισε την επιθυμία του να παραμείνει στην Μπαρτσελόνα με το πέρας και του δανεισμού του από την Ατλέτικο Μαδρίτης, όμως επισήμανε ότι δεν εξαρτάται από αυτόν.

🔵🔴 João Félix on his future: “I’m on loan, it doesn’t depend on me. My plan is clear, I love Barcelona and I want to stay”.



“It depends on several factors, so let’s see what’s gonna happen”, told The Nude Project. pic.twitter.com/ilvMjDB7iA