Φαντάζομαι λίγοι είναι εκείνοι που δεν γνωρίζουν (έστω κάτι λίγο) για τη δημοφιλή σειρά ταινιών Star Wars, ένα «φαινόμενο» που καθόρισε τις ταινίες επιστημονικής φαντασίας σε όλο τον κόσμο. Ξέρατε όμως πως υπάρχει και η Παγκόσμια Ημέρα Star Wars;

Κι όμως, σαν σήμερα 4 Μαΐου, οι λάτρεις του «Πολέμου των Άστρων» ξεκίνησαν να γιορτάζουν το... υπεργαλαξιακό σύμπαν του Τζορτζ Λούκας, σε μία ημέρα που δημιουργήθηκε λόγω ενός… λογοπαίγνιου.

Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της πρώτης ταινίας Star Wars «Μία νέα ελπίδα» (A New Hope), η οποία βγήκε στους κινηματογράφους το μακρινό 1977, πριν δηλαδή 47 ολόκληρα χρόνια.

Η εν λόγω ταινία έκανε, εντελώς απρόσμενα, έναν πρωτοφανή πάταγο στους λάτρες του κινηματογράφου, κάτι που στάθηκε η απαρχή για να δημιουργηθεί ένα από τα κορυφαία επιτεύγματα της μεγάλης οθόνης, το οποίο και αναδείχτηκε σε φαινόμενο της ποπ κουλτούρας.

Φωτ.: Unsplash

«May the fourth be with you»

Έναν χρόνο αργότερα, το 1978, ο αμερικανικός Τύπος θα παραφράσει την ατάκα που πρώτος είπε ο Όμπι Ουάν Κενόμπι «may the force be with you» («Είθε η Δύναμη να είναι μαζί σου») για να αναφερθεί στην Ημέρα Ανεξαρτησίας της Αμερικής, την 4η Ιουλίου, γράφοντας: «May the fourth be with you», δηλαδή, «Είθε η 4η (εν. Ιουλίου) να είναι μαζί σου».

Για την ιστορία πρέπει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη ατάκα του αγαπημένου μας τζεντάι βρίσκεται στη θέση 8 της λίστας με τις 100 πιο εμβληματικές κινηματογραφικές ατάκες του Αμερικανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου.

Τα επόμενα χρόνια οι ταινίες που προβλήθηκαν στις κινηματογραφικές αίθουσες συνέχισαν να είναι τεράστιες εισπρακτικές επιτυχίες και να καθιερώνονται στη συνείδηση των θεατών. Το Star Wars απέκτησε φανατικό κοινό και η επίδρασή του επεκτάθηκε στον χώρο των κόμικ, των βιβλίων, των video games... Ο Τζορτζ Λούκας κατάφερε να δημιουργήσει ένα νέο σύμπαν, με αποτέλεσμα το brand «Star Wars» να αποκτήσει φανατικούς φίλους.

Φωτ.: Unsplash

Παγκόσμια Ημέρα Star Wars λόγω της... Θάτσερ

Φυσικά, από κάθε ταινία του δεν θα μπορούσε να λείπει η ατάκα - ευχή «may the force be with you», με το αντίστοιχο λογοπαίγνιο «may the 4th be with you» να ξεπερνά γρήγορα τα σύνορα της Αμερικής. Στις 4 Μαΐου του 1979, η φράση «may the 4th be with you» χρησιμοποιήθηκε από τον βρετανικό Τύπο, καθώς ήταν η ημέρα που η Μάργκαρετ Θάτσερ αναλάμβανε καθήκοντα ως πρωθυπουργός.

Οι εφημερίδες έγραφαν: «May the 4th be with you Maggie. Congratulations!». ( «Είθε η 4η Μαΐου να είναι μαζί του Μάργκαρετ. Συγχαρητήρια!»), με τη συγκεκριμένη ατάκα να αρχίζει να αποκτά διαστάσεις… trend πολύ πριν τα social media μπουν στη ζωή μας.

Φωτ.: Wikimedia Commons

Πάντως, η πρώτη επίσημη γιορτή για την ημέρα του Star Wars έμελλε τελικά να πραγματοποιηθεί στο Τορόντο αρκετά χρόνια μετά, σαν σήμερα το 2001. Τότε, οι πιστοί θαυμαστές του «Πολέμου των Άστρων» είχαν συναντηθεί στο Underground Cinema για μία ημέρα με μαραθώνιο ταινιών, θεματικές δραστηριότητες, αλλά και διαγωνισμούς κοστουμιών.

Πλέον βέβαια το Star Wars έχει αποκτήσει διαστάσεις μύθου για τον παγκόσμιο κινηματογράφο (και όχι μόνο), με το σύμπαν που δημιούργησε ο Τζορτζ Λούκας να έχει ένα τεράστιο εύρος που αποτελείται από τις γνωστές ταινίες, τηλεοπτικές σειρές κινουμένων σχεδίων, βιβλία, παιχνίδια, video games, φιγούρες και πλήθος άλλων προϊόντων που γεμίζουν –πλέον- τα ταμεία της Disney με… υπεργαλαξιακή ταχύτητα.

Δεν αποτελεί, λοιπόν, έκπληξη που το Star Wars απέκτησε και την ολοδική του Παγκόσμια Ημέρα, όπου διοργανώνονται εκδηλώσεις και βραδιές αφιερωμένες στον «Πόλεμο των Άστρων», γίνονται ειδικές προσφορές από την Disney ή απλά κάποιος επιλέγει να δει σε μαραθώνιο την... παλιά, ορθόδοξη τριλογία με την Κάρι Φίσερ, τον Μαρκ Χάμιλ και τον Χάρισον Φορντ να πολεμούν τον Αυτοκράτορα.