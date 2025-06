Παναθηναϊκός: Τα δεδομένα με Τορουναρίγκα και το «θρίλερ» με Ουναΐ

Στις προτεραιότητες που έχουν θέσει οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού για την άμεση μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας έως το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Αυστρία είναι κι ένας στόπερ που χρησιμοποιεί το αριστερό του πόδι.



Για τη συγκεκριμένη θέση, στο «τριφύλλι» υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι που έχουν κοπεί, ωστόσο μια αξιόλογη περίπτωση που κοιτάζουν οι «πράσινοι» είναι ο Τζόρνταν Τορουναρίγκα της Γάνδης.

Το who is who του Τορουναρίγκα



Ο 27χρονος, θηριώδης (ύψους 1,91μ.) αριστεροπόδαρος στόπερ, μένει ελεύθερος στο τέλος του μήνα απ’ τη Γάνδη, με τη φανέλα της οποίας αγωνίστηκε φέτος σε 41 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις έχοντας μία ασίστ.

Χρίστηκε διεθνής με την εθνική Νιγηρίας τον Οκτώβριο του 2023, ενώ νωρίτερα έχει περάσει απ’ όλα τα κλιμάκια των «μικρών» εθνικών της Γερμανίας (συμμετοχή σε 27 αγώνες απ’ την U15 έως την U21), μετρώντας επίσης και 3 παιχνίδια με την Ολυμπιακή Ομάδα των «πάντσερ» στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο (2021).



Γεννημένος στο Κέμνιτζ της Γερμανίας, ο 27χρονος αμυντικός, κατά την τριετία του στο Βέλγιο κατέγραψε συνολικά 145 συμμετοχές με 4 γκολ και 6 ασίστ. Είναι «γέννημα-θρέμμα» των Ακαδημιών της Χέρτα (81 ματς, 6 γκολ, 5 ασίστ στα χρόνια που έπαιξε με τη γερμανική ομάδα) η οποία τον παραχώρησε αντί 3 εκατ. ευρώ στη Γάνδη τον Ιούλιο του 2022.



Τα δεδομένα με Ουναΐ

Eurokinissi

Σύμφωνα με την έγκυρη γαλλική εφημερίδα «L'equipe», ο παίκτης έχει διαμηνύσει στους εκπροσώπους του ότι επιθυμεί την παραμονή του στο «τριφύλλι».



Πρόκειται για μία πραγματικά πολύ δύσκολη περίπτωση για τους «πρασίνους», που όμως διαπίστωσαν την φετινή χρονιά πόσο επιδραστικός μπορεί να γίνει ο ταλαντούχος μέσος και επιθυμούν την διατήρησή του στο ρόστερ της ομάδας.

Μέχρι στιγμής, οι προσεγγίσεις των ανθρώπων του Παναθηναϊκού δεν έχουν ικανοποιήσει εκείνους της Μαρσέιγ, που όμως δεν θα ήθελαν να διατηρήσουν στην ομάδα τους έναν ποδοσφαιριστή που δεν επιθυμεί να παραμείνει.