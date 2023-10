Πάνω από 100 έργα τέχνης στις παραλίες του Σίδνεϊ

Το 25ο ετήσιο φεστιβάλ «Sculpture by the Sea» πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στην ακτογραμμή του Σίδνεϊ.

Από την παραλία Bondi μέχρι και την παραλία Tanarama, περισσότερα από 100 έργα τέχνης, σε διάφορα μέσα, στυλ και μεγέθη έχουν κάνει την εμφάνισή τους.

Οι επισκέπτες στη συνολικού μήκους δύο χιλιομέτρων έκταση συναντούν, μεταξύ άλλων, το πελώριο ζευγάρι φτερών του Gleb Dusavitskiy, τα γεωμετρικά σχήματα διάφανου χρώματος της Emryn Ingram-Shute και το κινητό παγωτατζίδικο που λιώνει της The Glue Society το οποίο πρωτοεμφανίστηκε στο φεστιβάλ του 2006.



Αν και προσωρινό, το «Sculpture by the Sea» είναι ένα από τα μεγαλύτερα υπαίθρια πάρκα γλυπτών στον κόσμο και θα παραμείνει σε κοινή θέα έως τις 6 Νοεμβρίου.

