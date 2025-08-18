Πάνω από 100 σημεία φόρτισης για την Blink Charging Hellas

Η Blink Charging Hellas, κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα, συνεχίζει να πρωτοπορεί στον κλάδο της βιώσιμης κινητικότητας, ανακοινώνοντας την επίτευξη ενός σημαντικού ορόσημου, την εγκατάσταση περισσότερων από 100 σημείων φόρτισης σε 65 καταστήματα λιανικής πανελλαδικά.

Από την πρώτη της εγκατάσταση τον Φεβρουάριο του 2021 σε κατάστημα της αλυσίδας Jumbo, η Blink Charging Hellas αποτελεί στρατηγική επιλογή για μεγάλες εμπορικές αλυσίδες αλλά και για μεμονωμένα καταστήματα. Μέσα από τη διαρκή επέκταση του δικτύου της, η εταιρεία προσφέρει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να φορτίζουν το ηλεκτρικό τους όχημα εύκολα, γρήγορα και οικονομικά κατά τη διάρκεια των καθημερινών αγορών τους, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο.

Μεταξύ των στρατηγικών συνεργασιών της Blink Charging Hellas ξεχωρίζει η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης σε όλα τα καταστήματα των αλυσίδων Θανόπουλος και Praktiker, καθώς και στο κατάστημα IKEA Αεροδρομίου, το μεγαλύτερο κατάστημα IKEA στην Ελλάδα, ενισχύοντας τη δέσμευση των επιχειρήσεων για την πράσινη μετάβαση. Επίσης, εγκατάσταση σταθμών φόρτισης Blink έχει υλοποιηθεί σε σημεία όπως το Intersport Γλυφάδας, διάφορα καταστήματα της Gruppo Cucine και της Technomat.

Το δίκτυο της Blink Charging Hellas εκτείνεται σήμερα τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική Ελλάδα, με σημεία φόρτισης από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, έως τη Βέροια, τον Βόλο, τα Χανιά, την Καλαμάτα και τη Ρόδο. Η γεωγραφική αυτή διασπορά εξασφαλίζει τη μέγιστη προσβασιμότητα, ακόμη και σε περιοχές με μικρότερη πληθυσμιακή πυκνότητα.

Η Blink Charging Hellas συνεχίζει δυναμικά να επενδύει στην ανάπτυξη του δικτύου της, προσκαλώντας επιχειρήσεις λιανικής να συμμετάσχουν ενεργά στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης και της καινοτομίας στην Ελλάδα. Με ένα σταθερά διευρυνόμενο δίκτυο, η εταιρεία συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος με πρωταγωνίστρια την ηλεκτροκίνηση.