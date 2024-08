Πανσέληνος Αυγούστου 2024: Απόψε το «φεγγάρι του Οξύρρυγχου» - Tο ομορφότερο της χρονιάς!

«Έχει πανσέληνο απόψε και είναι ωραία», τραγουδάει η Χάρις Αλεξίου και πλέον η πανσέληνος του Αυγούστου είναι πιο κοντά από ποτέ...



Η Πανσέληνος Αυγούστου 2024, που είναι γνωστή και ως «φεγγάρι του Οξύρρυγχου», κορυφώνεται σήμερα (19/8) στολίζοντας τον ουρανό. Από το μπαλκόνι, το πάρκο, το Σούνιο ή κάποια παραλία, το φεγγάρι του Αυγούστου είναι ιδανικό για παρατήρηση και απόλαυση.

Μετά τη δύση του ηλίου, στρέφοντας το βλέμμα προς τα νοτιοανατολικά, θα διακρίνουμε στον νυχτερινό ουρανό την ανατολή του «Φεγγαριού του Οξύρυγχου», με την κορύφωσή του να αναμένεται στις 21:25.

Η Αυγουστιάτικη πανσέληνος ονομάζεται και «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» λόγω των ιθαγενών της Αμερικής οι οποίοι τέτοια μέρα ψάρευαν το συγκεκριμένο ψάρι – γνωστό και ως μουρούνα.

Ωστόσο, ο μύθος για το μεγαλύτερο αυγουστιάτικο φεγγάρι δεν είναι ο μοναδικός. Υπάρχουν και άλλοι μύθοι που έχουν καλλιεργηθεί κατά καιρούς στους διάφορους λαούς, μεταξύ των οποίων η σύνδεση της έξαρσης της «τρέλας» τη μέρα της πανσελήνου, εξ ου και η λέξη «σεληνιασμός», αλλά και η σύνδεσή του φεγγαριού με την επιληψία.

Στατιστικές μελέτες όμως που έγιναν επανειλημμένα κι έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά («Annals of Emergency Medicine», «Journal of Emergency Nursing, «Journal of Toxicology and Psychological Report») αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει καμιά απολύτως σχέση ανάμεσα στη συμπεριφορά του ανθρώπου και στην πανσέληνο.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα

Όπως σε κάθε αυγουστιάτικη πανσέληνο, έτσι και στη φετινή, θα μπορέσουμε να απολαύσουμε μία σειρά από εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία.

Το Υπουργείο Πολιτισμού θα διοργανώσει και φέτος τις εκδηλώσεις της Αυγουστιάτικης πανσελήνου, υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, προσφέροντας ελεύθερη είσοδο σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, ιστορικούς τόπους και μουσεία, τη νύχτα της Πανσελήνου, τη Δευτέρα 19 Αυγούστου 2024.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, περισσότεροι από εκατό αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μουσεία και μνημεία, σε ολόκληρη τη χώρα, θα υποδεχθούν το κοινό κάτω από το φως του φεγγαριού. Εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε πάνω από πενήντα αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, ενώ άλλοι τόσοι θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό με ελεύθερη είσοδο.

Η φετινή διοργάνωση, θα πλαισιωθεί από εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν από τις 9 έως και τις 25 Αυγούστου, σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει θεατρομουσικές παραστάσεις, αστροπαρατήρηση, αφηγήσεις παραμυθιών και ξεναγήσεις, τις οποίες διοργανώνουν οι υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, πολλές εκ των οποίων σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τοπικούς συλλόγους. Εκδηλώσεις στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα πραγματοποιήσουν επίσης το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, αλλά και το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.