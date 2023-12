Επίσημα, πλέον, διανύουμε τα τελευταία εικοσιτετράωρα του 2023 και ο αποψινός ουρανός έχει φωτιστεί με την τελευταία πανσέληνο του έτους, γνωστή και ως «ψυχρό φεγγάρι».

Ο όρος «Ψυχρό φεγγάρι» επινοήθηκε από τους ιθαγενείς της Αμερικής και συγκεκριμένα τη φυλή Mohawk. Η φυλή αυτή έδωσε τον όρο αυτό στην πανσέληνο του τελευταίου μήνα του χρόνου εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν συνήθως τον Δεκέμβριο στο βόρειο ημισφαίριο. Βέβαια, η κλιματική κρίση έχει αλλάξει τα δεδομένα.

Άλλες ονομασίες που έχουν κατά καιρούς δοθεί στην τελευταία πανσέληνο του έτους είναι το «Snow Moon» (χιονισμένο φεγγάρι), το «Winter Maker Moon» (το χειμερινό φεγγάρι) και ακόμη και το «Moon When the Deer Shed Their Antlers» (το φεγγάρι την εποχή που τα ελάφια χάνουν τα κέρατά τους).

Ως προς το τελευταίο αξίζει να σημειωθεί ότι τα κέρατα πολλών ειδών ελαφιών αρχίζουν να πέφτουν την περίοδο αυτή του χρόνου, καθώς η περίοδος αναπαραγωγής πλησιάζει στο τέλος της.

«Η Σελήνη κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο βρίσκεται πάνω από τον ορίζοντα περισσότερο από οποιαδήποτε Σελήνη - επομένως, είναι η μεγαλύτερη νύχτα», σύμφωνα με το Old Farmer's Almanac.

Και επειδή η πανσέληνος βρίσκεται τόσο κοντά στο ηλιοστάσιο, οι μεγάλες σε διάρκεια νύχτες προσφέρουν άφθονες δυνατότητες παρατήρησης. Η πανσέληνος αυτή είναι επίσης η πρώτη που θα σκαρφαλώσει στον ουρανό μετά το χειμερινό ηλιοστάσιο, που ξεκίνησε στις 21 Δεκεμβρίου.