Πανσέληνος (supermoon) Οκτωβρίου: Αστρολογικές Προβλέψεις

Στις 7 Οκτωβρίου 2025, αναμένεται να απολαύσουμε την Υπερπανσέληνο (super moon) του μήνα, που θα κορυφωθεί στο ζώδιο του Κριού, φέρνοντας δυναμική – εκρηκτική ενέργεια, σημαντικές αποκαλύψεις αλλά και ένα μοναδικό θέαμα στον ουρανό, που δεν θα περάσει απαρατήρητο! Το φεγγάρι αυτό, αναμένεται να φέρει την κορύφωση γεγονότων που μας απασχόλησαν από τις 21 Σεπτεμβρίου που σχηματίστηκε η Νέα Σελήνη – Ηλιακή Έκλειψη στο ζώδιο της Παρθένου και η δυναμική του θα είναι αρκετά έντονη… Ας δούμε περισσότερες πληροφορίες.

Super Moon Οκτωβρίου

Η υπερπανσέληνος (Supermoon) είναι ένα εντυπωσιακό φαινόμενο που συμβαίνει όταν η Πανσέληνος συμπίπτει με το περίγειο της Σελήνης, δηλαδή το κοντινότερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη. Σε αυτήν την περίπτωση, η Σελήνη φαίνεται έως και 14% μεγαλύτερη και περίπου 30% πιο φωτεινή από μια συνηθισμένη Πανσέληνο, προσφέροντας ένα μαγευτικό θέαμα στον ουρανό. Η διαφορά μπορεί να μην είναι πάντα εύκολα αντιληπτή με γυμνό μάτι, ωστόσο δημιουργεί μια ιδιαίτερα έντονη αίσθηση. Στην αστρολογία και στη λαϊκή παράδοση, η υπερπανσέληνος θεωρείται ότι ενισχύει την ένταση του φαινομένου και φέρνει την κορύφωση καταστάσεων, προκαλώντας έντονη δυναμική στην συναισθηματική έκφραση αλλά και στις αποκαλύψεις.

Γιατί ονομάζεται το φεγγάρι του Κυνηγού;

Στην παράδοση των ιθαγενών Αμερικανών, το φεγγάρι του Οκτωβρίου είναι γνωστό ως «Hunter’s Moon» ή αλλιώς το «Φεγγάρι του Κυνηγού», καθώς οι δυνατές του ακτίνες φώτιζαν τις νύχτες και βοηθούσαν τους ανθρώπους να κυνηγήσουν και να συγκεντρώσουν την τροφή για τον χειμώνα, αμέσως μετά το φεγγάρι της σοδειάς του Σεπτεμβρίου. Σε ορισμένες φυλές συναντάμε και άλλες ονομασίες, όπως το «Φεγγάρι του Μαραμένου Χορταριού» ή το «Φεγγάρι του Ταξιδιού», που αντανακλούν τις αλλαγές της φύσης και την προετοιμασία για την κρύα περίοδο του χειμώνα.

Ποιες εξελίξεις θα φέρει η Πανσέληνος του Οκτωβρίου;

Η Πανσέληνος του Οκτωβρίου σχηματίζεται στον Άξονα Κριού – Ζυγού που κατεξοχήν συμβολίζει το «Εγώ» (Κριός) και το «Εμείς» (Ζυγός). Κάθε Πανσέληνος είναι μία «αναμέτρηση» δύο αντίθετων δυνάμεων, επομένως με αυτό το φεγγάρι παρατηρούμε να έρχονται σε παρορμητική σύγκρουση η ατομική βούληση με την ανάγκη για συνεργασία, η προσωπική πρωτοβουλία με τη συναίνεση, η δράση με τη διπλωματία. Ο Κριός επιζητά να κινηθεί άμεσα, να διεκδικήσει, να πολεμήσει να βάλει μπροστά το προσωπικό του συμφέρον, ενώ ο Ζυγός υπενθυμίζει πως τίποτα δεν μπορεί να σταθεί αν δεν υπάρχει ισορροπία , δικαιοσύνη και ενότητα. Έτσι, το φεγγάρι αυτό φέρνει στην επιφάνεια διλήμματα που σχετίζονται με τις σχέσεις και τις συνεργασίες (τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο)! Οι μέρες που ακολουθούν προκαλούν ένταση, δυναμική έκφραση των συναισθημάτων και των επιθυμιών αλλά και ισχυρές συγκρούσεις! Είναι μία στιγμή κορύφωσης, όπου καλούμαστε να βρούμε τη χρυσή τομή ανάμεσα στο «θέλω» και στο «χρειάζεται», αποφεύγοντας τις ακρότητες και αναγνωρίζοντας την αξία τόσο της ατομικότητας όσο και της συνύπαρξης. Ο Άρης, κυβερνήτης πλανήτης του Κριού, τη στιγμή αυτής της Πανσελήνου κινείται στο ζώδιο του Σκορπιού, η θέση αυτή προσδίδει στο φεγγάρι μεγαλύτερη ένταση, πάθος και αποφασιστικότητα, καθώς ο Άρης στον Σκορπιό δρα με στρατηγική. Έτσι, η Πανσέληνος αυτή θα επισπεύσει και την λήψη αποφάσεων που θα αλλάξουν δυναμικά την ισορροπία σχέσεων και συνεργασιών!

Παράλληλα, την ημέρα της Πανσελήνου παρατηρούμε την κορύφωση του τετραγώνου ανάμεσα στον Ερμή από τον Σκορπιό και τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο, μία όψη που ενισχύει το πείσμα, την αδιαλλαξία και την ένταση στον τρόπο σκέψης και έκφρασης. Η συγκεκριμένη όψη συχνά φέρνει στην επιφάνεια μυστικά, κρυφές συμφωνίες ή ύπουλες ενέργειες που λειτουργούν στο παρασκήνιο και μπορούν να οδηγήσουν σε αποκαλύψεις ή σκάνδαλα. Σε προσωπικό επίπεδο, αυξάνει την εσωτερική πίεση, την έντονη εμμονή σε ιδέες και σκέψεις, αλλά και την ανάγκη να πείσουμε πάση θυσία για τη δική μας αλήθεια. Σε συλλογικό πεδίο, μπορεί να πυροδοτήσει συγκρούσεις εξουσίας, κρίσιμες αποκαλύψεις και καταστάσεις που απαιτούν ψυχραιμία και στρατηγική διαχείριση.

Ποια ζώδια επηρεάζονται πιο έντονα;

Η Πανσέληνος αυτή επηρεάζει πιο έντονα Κριούς, Καρκίνους, Ζυγούς και Αιγόκερους που έχουν γεννηθεί από τις 31 Μαρτίου έως 7 Απριλίου, 2 έως 9 Ιουλίου, 3 έως 10 Οκτωβρίου και 31 Δεκεμβρίου έως 7 Ιανουαρίου. Για εσάς οι καταστάσεις απαιτείται ψυχραιμία για να μη χαθεί η ισορροπία σε σχέσεις και σε συνεργασίες.

Παράλληλα, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε επικοινωνίες, συζητήσεις, συμφωνίες αλλά και στις ίδιες σας τις σκέψεις αν ανήκετε στο ζώδιο του Ταύρου, Λέων, Σκορπιού, Υδροχόου και έχετε γεννηθεί από τις 20 έως 24 Απριλίου, 23 έως 27 Ιουλίου, 23 έως 27 Οκτωβρίου και 20 έως 24 Ιανουαρίου. Η όψη Ερμή – Πλούτωνα μπορεί να φέρει εμμονές, λόγια που πονάνε ή αποκαλύψεις παρασκηνίου που κλονίζουν σχέσεις και συνεργασίες.

Ποια ζώδια θα έχουν θετικές εξελίξεις με αυτή την Πανσέληνο;

Η Πανσέληνος φέρνει την κορύφωση γεγονότων, που συχνά έχουν θετικό αντίκτυπο στη ζωή μας και μας δίνουν καρπούς των προσπαθειών μας . Με αυτό το φεγγάρι μπορούν να δουν μια ευνοϊκή έκβαση σε σχέδια, σχέσεις ή προσωπικούς στόχους οι Λέοντες που έχουν γεννηθεί από 2 έως 9 Αυγούστου αλλά και οι Τοξότες που έχουν γεννηθεί από 2 έως 9 Δεκεμβρίου!

Πώς θα σε επηρεάσει η Πανσέληνος του Οκτωβρίου (supermoon)

Η επιρροή της Πανσελήνου είναι πιο έντονη πέντε μέρες πριν την κορύφωση του φαινομένου (δηλαδή από τις 2 Οκτωβρίου) και συνεχίζει πιο ήπια και πέντε ημέρες μετά (δηλαδή έως τις 12 Οκτωβρίου)

ΚΡΙΟΣ: Η Πανσέληνος στο ζώδιό σου σε φέρνει στο επίκεντρο και διεγείρει την ανάγκη σου να εκφραστείς αυθεντικά και να διεκδικήσεις αυτό που αξίζεις. Έχεις την επιθυμία και την ανυπομονησία για δράση, εξέλιξη και πρωτοβουλία Νιώθεις έντονα, έχεις ενέργεια και διάθεση για δράση, αλλά χρειάζεται να θυμάσαι ότι οι ισορροπίες στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου είναι εύθραυστες. Η πρόκληση είναι να βρεις τη χρυσή τομή ανάμεσα στο προσωπικό σου «θέλω» και στο «εμείς» που σε στηρίζει. Προσπάθησε να μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις, δες ποιοι είναι πραγματικά δίπλα σου και μην αφήσεις τον θυμό να σε παρασύρει. Αν διοχετεύσεις την ενέργεια σε κάτι δημιουργικό, θα δεις θετικά αποτελέσματα.

ΤΑΥΡΟΣ: Για σένα Ταύρε, η Πανσέληνος στον Κριό έχει αποκαλυπτικό χαρακτήρα και θα σε επηρεάσει έντονα και ψυχολογικά! Έχεις την ανάγκη να απομονωθείς λίγο, να ανασυγκροτηθείς και να αφήσεις πίσω σου βαρίδια που σε κρατούν πίσω. Είναι μια καλή στιγμή για να δουλέψεις με τις σκέψεις σου, να αντιμετωπίσεις φόβους και να φροντίσεις την εσωτερική σου ισορροπία. Απόφυγε να κουράσεις τον εαυτό σου με παραπάνω υποχρεώσεις, καθώς το σώμα και το μυαλό σου ζητούν ξεκούραση. Παράλληλα, είναι μια περίοδος που μπορεί να φέρει αποκαλύψεις μέσα από το παρασκήνιο ή να φωτίσει κάτι που μέχρι τώρα ήταν κρυφό.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Η Πανσέληνος στον Κριό φέρνει στην επιφάνεια ζητήματα που συνδέονται με τις φιλίες, τις ομάδες και τα σχέδιά σου για το μέλλον. Είναι η στιγμή που μπορείς να δεις αν οι συνεργασίες και οι κοινωνικές σου σχέσεις ανταποκρίνονται πραγματικά στις ανάγκες σου. Μπορεί να βρεθείς στο επίκεντρο μιας παρέας ή να έχεις σημαντικά νέα από φίλους. Ταυτόχρονα, κάποια σχέδια που έχεις δουλέψει μπορούν τώρα να κορυφωθούν ή να αποδώσουν καρπούς. Απόφυγε όμως να μπεις σε αντιπαραθέσεις ή ανταγωνισμούς, κράτησε την ψυχραιμία σου και φρόντισε να είσαι ξεκάθαρος σε αυτά που υπόσχεσαι. Σκέψου μακροπρόθεσμα και δες ποιοι είναι οι άνθρωποι που αξίζει να έχεις δίπλα σου.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Καρκίνε, η Πανσέληνος φέρνει στο προσκήνιο επαγγελματικά ζητήματα, στόχους και φιλοδοξίες. Μπορεί να δεις μια υπόθεση να ολοκληρώνεται, να έχεις αναγνώριση για την προσπάθειά σου ή να βρεθείς μπροστά σε μια απόφαση καριέρας. Το φως του φεγγαριού σε ωθεί να ισορροπήσεις ανάμεσα στο σπίτι και στη δουλειά, καθώς η οικογένεια ζητά την προσοχή σου. Απόφυγε υπερβολές ή συγκρούσεις με ανώτερους, και δείξε την καλύτερη εικόνα σου. Είναι η στιγμή που ξεκαθαρίζεις τι θέλεις επαγγελματικά και ποιο είναι το επόμενο βήμα σου.

ΛΕΩΝ: Η Πανσέληνος στον Κριό σου ανοίγει δρόμους και φέρνει ευκαιρίες για μάθηση, ταξίδια, εξελίξεις σε σπουδές ή επαγγελματικά σχέδια που σε πηγαίνουν μπροστά. Μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να αλλάξεις οπτική, να βγεις από τα συνηθισμένα και να τολμήσεις κάτι νέο. Πρόκειται για μια περίοδο που μπορεί να φέρει χαρούμενα νέα από το εξωτερικό ή σημαντικές επαφές που διευρύνουν τους ορίζοντές σου. Πρόσεξε μόνο να μην παρασυρθείς από τον ενθουσιασμό και υποσχεθείς περισσότερα απ’ όσα μπορείς να πραγματοποιήσεις. Αυτή η Πανσέληνος μπορεί να σου δώσει ώθηση να βάλεις μπροστά ένα όνειρο ή να κάνεις ένα όμορφο ταξίδι!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Η Πανσέληνος στον Κριό επηρεάζει έντονα τον τομέα των οικονομικών σου που συνδέονται με άλλους, δάνεια, επενδύσεις ή κοινά περιουσιακά ζητήματα. Μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις σε οικονομικές συμφωνίες ή αποπληρωμές, ενώ δεν αποκλείεται να βγουν στην επιφάνεια κρυφές ανησυχίες ή συναισθήματα ζήλιας και ελέγχου στην προσωπική ζωή. Είναι μια καλή στιγμή για να κάνεις έναν απολογισμό και να βάλεις τάξη σε όσα σε βαραίνουν. Πρόσεξε τις εντάσεις με άτομα που είναι για σένα σημαντικά. Η Πανσέληνος σου δείχνει τι χρειάζεται να αφήσεις πίσω για να αναγεννηθείς.

ΖΥΓΟΣ: Η Πανσέληνος στο ακριβώς απέναντι ζώδιο από το δικό σου, τον Κριό, στρέφει όλη την προσοχή σου στις σχέσεις και τις συνεργασίες. Αυτή η περίοδος μπορεί να φέρει κορύφωση ή ξεκαθαρίσματα και ξεκαθαρίσματα σε αυτό τον τομέα της ζωής σου. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, θα κληθείς να δεις κατά πόσο υπάρχει ισορροπία. Αν είσαι ελεύθερος, μπορεί να εμφανιστεί μια δυνατή γνωριμία που σου αλλάζει δεδομένα. Σε συνεργασίες, προσπάθησε να λειτουργήσεις με διπλωματία για να αποφύγεις τις εντάσεις. Αυτή η Πανσέληνος μπορεί να σου ανοίξει νέες πόρτες, αρκεί να βρεις τη χρυσή τομή ανάμεσα στο «εγώ» και το «εμείς».

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Για σένα η Πανσέληνος στον Κριό φορτίζει το κλίμα της καθημερινότητας, της εργασίας και φουντώνει το στρες. Είναι η στιγμή που μπορείς να δεις ένα επαγγελματικό θέμα να φτάνει σε κορύφωση ή να κλείνεις έναν κύκλο σε μια συνεργασία. Μπορεί να αισθανθείς πίεση από πολλές υποχρεώσεις, όμως η ενέργεια αυτή σε ωθεί να βάλεις όρια και να οργανώσεις καλύτερα τον χρόνο σου. Η Πανσέληνος μπορεί να σε βοηθήσει να κόψεις κακές συνήθειες ή να πάρεις αποφάσεις που θα βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής σου. Μην φοβηθείς να αφήσεις πίσω ό,τι σου στερεί ενέργεια. Είναι ώρα για ανανέωση στην καθημερινότητά σου.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Η Πανσέληνος στον Κριό είναι ιδιαίτερα θετική για σένα, καθώς επηρεάζει τον τομέα του έρωτα, της δημιουργίας και της χαράς. Είναι η στιγμή που μπορεί να δεις μια σχέση να κορυφώνεται, να λάβεις χαρούμενα νέα για παιδιά ή να νιώσεις περισσότερη έμπνευση για τα δημιουργικά σου σχέδια. Η ενέργεια είναι έντονη και σε ωθεί να εκφραστείς πιο αυθεντικά, να ρισκάρεις στον έρωτα και να χαρείς τη ζωή. Απόφυγε μόνο τις υπερβολές και τη βιασύνη, δώσε χώρο στον αυθορμητισμό αλλά με μέτρο και θα έχεις ευχάριστα αποτελέσματα. Αυτή η Πανσέληνος σου θυμίζει ότι αξίζει να βάζεις στην πρώτη θέση την καρδιά σου και να δημιουργείς με πάθος.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Ζητήματα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια το παρελθόν έρχονται σε πρώτο πλάνο με την Πανσέληνο του Οκτβρίου. Μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις σε μια υπόθεση ακινήτου ή να χρειαστεί να αφιερώσεις περισσότερο χρόνο στους οικείους σου. Απόφυγε τις εντάσεις μέσα στο σπίτι και άκουσε με προσοχή τι ζητούν οι άνθρωποι γύρω σου. Η Πανσέληνος αυτή σε βοηθά να ξεκαθαρίσεις παλιές εκκρεμότητες και να πάρεις αποφάσεις που θα σου χαρίσουν ηρεμία και σταθερότητα. Δώσε χώρο στην αγάπη και στη φροντίδα, χωρίς να παραμελείς τις δικές σου ανάγκες.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η Πανσέληνος στον Κριό φέρνει αρκετές επικοινωνίες, επαφές και μετακινήσεις για το ζώδιο σου! Μπορεί να βρεθείς σε έντονη κινητικότητα, με πολλά νέα, συναντήσεις και συζητήσεις που παίρνουν μία τελική μορφή αυτό τον καιρό. Είναι η στιγμή που χρειάζεται να εκφράσεις καθαρά τις σκέψεις σου, αλλά και να προσέξεις τις παρεξηγήσεις και τα καβγαδάκια, καθώς το φεγγάρι αυτό φέρνει και βιαστικά εκρηκτικά λόγια. Πρόσεξε να μην παρασυρθείς από τον ενθουσιασμό και πεις περισσότερα απ’ όσα πρέπει. Η Πανσέληνος σε βοηθά να δεις ξεκάθαρα ποια άτομα είναι αξιόπιστα στον κύκλο σου και ποια όχι.

ΙΧΘΥΕΣ: Για σένα η Πανσέληνος στον Κριό επηρεάζει έντονα τα οικονομικά σου, ιδιαίτερα ότι αφορά το εισόδημα και τα αποκτήματά σου. Μπορεί να δεις μια οικονομική υπόθεση να ολοκληρώνεται, να λάβεις χρήματα ή να κάνεις έναν σημαντικό απολογισμό για τα έσοδα και τα έξοδα σου. Παράλληλα, έρχεται στο φως η ανάγκη σου να νιώθεις σιγουριά και σταθερότητα όχι μόνο υλικά, αλλά και συναισθηματικά. Απόφυγε παρορμητικές αγορές ή κινήσεις που μπορεί να σε ζορίσουν στο μέλλον. Επιπλέον κάποια καβγαδάκια για χρήματα είναι μέσα στις τάσεις των ημερών!