Παπαθανασίου για Σπηλιώτη: «Μια τσιγγάνα στη Γαλλία της είχε πει πως θα πεθάνει νωρίς από δυστύχημα»

Η Αννέτα Παπαθανασίου ήταν καλεσμένη στο «Πρωίαν σε Είδον» και μοιράστηκε όμορφες στιγμές που είχε ζήσει με την κολλητή της φίλη, Χρύσα Σπηλιώτη, ενώ ανέφερε και ένα σοκαριστικό περιστατικό που της είχε συμβεί στη Γαλλία με μια τσιγγάνα!

«Με τη Χρύσα Σπηλιώτη γνωριστήκαμε στο Γύρω γύρω όλοι και μετά γράψαμε το Φώτα παρακαλώ! Είχαμε απωθημένο και οι δύο να κάνουμε κλόουν! Πήγαμε και σε ένα τσίρκο της Σόφιας να κάνουμε μαθήματα με έναν κλόουν! Μας έδωσε και τρικ τα οποία και χρησιμοποιήσαμε…

Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Πρέπει να σας πω ότι η Χρύσα μου είχε κάποια στιγμή ότι μια τσιγγάνα στην Αβινιόν της Γαλλίας, είχε «δει» το χέρι της και της είχε πει ότι θα πεθάνει νωρίς από ένα δυστύχημα! Κι αυτό μου ήρθε στο μυαλό όταν συνέβη η φωτιά στο Μάτι…

«Σε δύο μέρες θα ερχόταν στην Άνδρο»

Με τη Χρύσα ήμασταν φίλες πολύ. Εγώ έμενα τότε στην Άνδρο, ο άντρας της είναι από την Άνδρο και την περίμενα να έρθει γιατί εγώ κατέβαινα νωρίτερα στο νησί. Είχαμε μιλήσει, είχαμε συνεννοηθεί ότι θα ερχόταν στην Άνδρο. Σε 2 ημέρες θα ερχόταν. Είχαν κι ένα μικρό σκάφος και τους περίμενα.

Στο μεταξύ είδαμε και τον καπνό από κει, αλλά δεν φανταστήκαμε πως ήταν από το Μάτι, στην αρχή ακούγαμε για φωτιές σε άλλες περιοχές. Δεν το συνειδητοποιήσαμε, όπως δεν το συνειδητοποίησαν κι εκείνοι νομίζω… Αργήσανε πολύ… Η Χρύσα είχε εξοχικό στο Μάτι. Ήταν και κοντά στη θάλασσα. Είχαν σκυλιά… Πήγαν να φύγουν με το αυτοκίνητο και δεν πρόλαβαν. Δεν κατέβηκαν με τα πόδια στην παραλία -γιατί μπορούσες να κατέβεις με τα πόδια- κι έγινε όλο αυτό που έγινε».