Παράπονα στην Ε.Ε από τις αυτοκινητοβιομηχανίες

Στην επιστολή του, ο Ola Kallenius, περιγράφει τις προτεραιότητες που πρέπει να υπάρξουν στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας προκειμένου να διασφαλιστεί η μελλοντική ανταγωνιστικότητα, αλλά και να μειωθούν οι εκπομπές ρύπων.



Ο 55χρονος πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων, Chairman of the Board of Management και CEO της Mercedes-Benz τόνισε ότι ο κλάδος αντιμετωπίζει μια μεγάλη πρόκληση από τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, τις γεωπολιτικές εντάσεις και υπάρχει ένα πιο περίπλοκο σύστημα αύξησης της ηλεκτροκίνηση. «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία πρέπει συνεχώς να υπόκειται σε ελέγχους και να διορθώνονται τα λάθη που παρουσιάζονται. Η αυτοκινητοβιομηχανία της ΕΕ πρέπει να παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της ΕΕ για την κλιματική ουδετερότητα, καθώς και στη στροφή προς τις μεταφορές και την κινητικότητα με μηδενικές εκπομπές».

Σύμφωνα με τον ίδιο η πιο επείγουσα δράση που χρειάζεται λύση είναι να ρυθμιστούν τα όρια των εκπομπών ρύπων, αλλά και τα επικείμενα μεγάλα πρόστιμα σε περίπτωση που οι αυτοκινητοβιομηχανίες δεν πιάσουν τους στόχους τους. Όλα αυτά όταν τα τελευταία στοιχεία δείχνουν μείωση σχεδόν 6% στις ταξινομήσεις των νέων ηλεκτρικών αυτοκινήτων το 2024.



Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα μειώνεται το μερίδιο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, όταν θα έπρεπε να υπήρχε αύξηση των πωλήσεων για να πιαστούν οι στόχοι των εκπομπών των ρύπων και να μην υπάρξουν μεγάλα πρόστιμα.