Παράταση έως τις 8 Ιουνίου στην υποβολή αιτήσεων για τα προγράμματα ΘΕΑ για νεοφυείς επιχειρήσεις

Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται άμεσα και με σειρά προτεραιότητας (first come, first served) από την ειδική επιτροπή αξιολόγησης της ΘΕΑ.