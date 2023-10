partetavouna: Καμπάνια ευαισθητοποίησης για την Πάρνηθα

Ήταν το φετινό καλοκαίρι, λίγο καιρό πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά στην Πάρνηθα , όταν η Βίλλυ Αναγνωστοπούλου, η Δανάη Καρτούδη, η Γιολάντα Κατσαϊτη και η Δήμητρα Φουσφούκα αποφάσισαν να δημιουργήσουν μία καμπάνια ευαισθητοποίησης για το βουνό, επιδιώκοντας να ενημερώσουν τους πολίτες για τον ξεχωριστό πνεύμονα οξυγόνου και πρασίνου της Αττικής.

Δύο μήνες αργότερα η εκστρατεία που είχαν ξεκινήσει να προετοιμάζουν ως πρεσβευτές (ambassadors) του μη κερδοσκοπικού οργανισμού SciCo (Science Communication - Επιστήμη Επικοινωνία) στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος Roots and Shoots του Ινστιτούτου της Dr Jane Goodall συνέπεσε με την καταστροφική πυρκαγιά.

Οι τέσσερις κοπέλες άρχισαν να συλλέγουν πληροφορίες και να εργάζονται προσπαθώντας να δώσουν φωνή στο βουνό, να ενημερώσουν τους πολίτες για τις όμορφες γωνιές και τις πληγές του σε μια καμπάνια ευαισθητοποίησης για το φυσικό του περιβάλλον.



«Είχαμε ξεκινήσει σιγά-σιγά να οργανώνουμε την καμπάνια από τον Ιούνιο οπότε για εμάς ήταν κι ένας προβληματισμός μετά από αυτό που έγινε φέτος, πώς να προσεγγίσουμε το θέμα. Ήταν ευαίσθητο και για εμάς γιατί δεν είχαμε εμπειρία και δεν είχαμε συνεργαστεί ξανά με φορείς που ήταν ειδικοί πάνω σε αυτό. Ουσιαστικά αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με την ψηφιακή καμπάνια και να ξεκινήσουμε από εκεί. Το πρώτο κομμάτι ήταν να προσεγγίσουμε τους εκπαιδευτικούς έτσι ώστε να θελήσουν κι αυτοί να ενημερωθούν και με τη σειρά τους να ανοίξουν ένα θέμα συζήτησης στην τάξη τους με τα παιδιά. Σε 2η φάση συμμετείχαμε στο Athens Science Festival για το Roots and Shoots, οπότε εκεί προσεγγίζαμε άμεσα τον κόσμο που είχε έρθει να το επισκεφθεί», εξηγεί στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η μία εκ των πρεσβευτών της Πάρνηθας και της SciCo, Γιολάντα Κατσαϊτη.



Η Βίλλυ Αναγνωστοπούλου επισκεπτόταν συχνά για πολύ μεγάλο διάστημα την Πάρνηθα κάνοντας συχνά πεζοπορίες με την παρέα της κυρίως τα Σαββατοκύριακα. Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ένα λόγος που αποφάσισαν να δημιουργήσουν καμπάνια ευαισθητοποίησης για το βουνό, ήταν ότι κατά τη διάρκεια των επισκέψεών της εκεί διαπίστωνε συμπεριφορές καταπάτησης του φυσικού περιβάλλοντος.

«Υπάρχουν κάποιοι κανόνες για τη βόλτα σε αυτά τα μέρη. Βλέπαμε πολλές συμπεριφορές όπως πολλά αμάξια στα καταφύγια, κόρνες μέσα στον δρυμό, σκουπίδια, το οποίο είναι καταπάτηση του φυσικού τοπίου. Είναι ο μοναδικός δρυμός στην Ευρώπη που είναι τόσο κοντά σε αστικό τοπίο, έχουμε αυτό το προνόμιο να είναι το φυσικό τοπίο δίπλα μας αλλά δεν το σεβόμαστε όπως πρέπει», σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κ. Αναγνωστοπούλου.



Μέσω της ψηφιακής καμπάνιας που έχουν δημιουργήσει και η οποία έχει hashtag #partetavouna, οι πολίτες μπορούν να εξερευνήσουν την Πάρνηθα και λάβουν πληροφορίες για την πανίδα και τη χλωρίδα του μεγαλύτερου βουνού της Αττικής. Παράλληλα, μέσω της καμπάνιας, δίνεται η δυνατότητα να ενημερωθούν για όσα πρέπει και όσα δεν πρέπει να κάνουν κάθε φορά που επισκέπτονται την Πάρνηθα.



«Καταπιαστήκαμε με την Πάρνηθα γιατί είναι κάτι οικείο σε εμάς. Το έχουμε επισκεφτεί μπορούσαμε να το επισκεφτούμε ξανά για να πάρουμε έξτρα υλικό, και ήταν μια καλή αφορμή για να ξεκινήσουμε την καμπάνια ευαισθητοποίησης. Και μια αφορμή επίσης ήταν ότι έχουμε δει πώς ο κόσμος αλληλεπιδρά με την Πάρνηθα και δεν γνωρίζει βασικά στοιχεία. Κάποιοι το αντιμετώπιζαν ως το πάρκο της γειτονιάς τους και ίσως και χειρότερα. Δεν είμαστε οι πρώτες που το κάνουμε υπάρχουν πολλές σελίδες ενημερωτικές που δρουν στο βουνό , εμείς θέλαμε να το συγκεντρώσουμε να το κάνουμε πιο προσιτό σε ένα μαθητή, σε έναν γονιό, στο πλαίσιο της δράσης της SciCo», υπογραμμίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Βίλλυ Αναγνωστοπούλου, πρεσβευτής της Πάρνηθας και της SciCo.



Σύμφωνα με την Δήμητρα Φουσφούκα, οι φετινές πυρκαγιές αποτέλεσαν μία αφορμή για να συμπεριλάβουν στην καμπάνια τους τις επιπτώσεις που προκάλεσαν στο βουνό. «Όλο αυτό που έγινε το καλοκαίρι μας ευαισθητοποίησε και θέλαμε να προσθέσουμε στην καμπάνια μας κάποια κομμάτια ενημέρωσης γι αυτή την τόσο μεγάλη καταστροφή που έγινε», εξηγεί η κ. Φουσφούκα στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Όπως αναφέρουν τα μέλη της ομάδας έχουν έρθει ήδη σε επαφή με μαθητές και εκπαιδευτικούς και έχουν παρουσιάσει την εκστρατεία τους σε σχολεία.



«Ήρθαμε σε επαφή με μαθητές - εκπαιδευτικούς και είδαμε ότι έχει πολύ μεγάλη απήχηση», τονίζουν ενώ προσθέτουν ότι αυτό που προκαλούσε έκπληξη στα περισσότερα παιδιά ήταν το ποσοστό των εκτάσεων του βουνού που έχει καεί τα τελευταία χρόνια.



Σημειώνεται ότι από τον Ιανουάριο του 2023 την επίσημη εκπροσώπηση του προγράμματος Roots and Shoots στην Ελλάδα ανέλαβε ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός SciCo. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ινστιτούτο της δρ Jane Goodall με στόχο να προάγει τη ζωή και το έργο της και να αναπτύξει την κοινότητα των μελών του Roots and Shoots στην Ελλάδα.



Η βάση του προγράμματος Roots and Shoots έγκειται στην μάθηση μέσω της κοινωνικής προσφοράς, μέσω της οποίας νέοι και νέες γίνονται ενεργοί πολίτες βοηθώντας στην επίλυση προβλημάτων της τοπική τους κοινότητας.



Το πρόγραμμα υλοποιείται σε πάνω από 100 χώρες και έχει πάνω από 1. 000.000 ενεργά μέλη.