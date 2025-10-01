Πέντε αστέρια ασφάλειας για το smart #5

Το smart #5 απέσπασε αξιολόγηση πέντε αστέρων από τον οργανισμό Euro NCAP (European New Car Assessment Programme), επιτυγχάνοντας την υψηλότερη συνολικά βαθμολογία από όλα τα μεγάλα SUV που έχουν δοκιμαστεί μέχρι σήμερα κατά τη διάρκεια του 2025 όσον αφορά στην ασφάλεια. Κατέγραψε υψηλές επιδόσεις και στους τέσσερις βασικούς τομείς αξιολόγησης: 93% στην προστασία παιδιών-επιβατών, 92% στα συστήματα υποστήριξης ασφαλείας, 84% στην προστασία ευάλωτων χρηστών του δρόμου και 88% στην προστασία ενηλίκων επιβατών.

Αυτό το αποτέλεσμα σημαίνει επίσης ότι κάθε μοντέλο της τρέχουσας γκάμας της smart — το smart #1, το smart #3 και πλέον και το smart #5 — φέρει την κορυφαία αξιολόγηση του Euro NCAP, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευση της μάρκας στα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας.

Η δύναμη στον πυρήνα του

Η βάση της αξιολόγησης πέντε αστέρων Euro NCAP για το smart #5 είναι η παθητική ασφάλεια: ένα υβριδικό αμάξωμα από χάλυβα και αλουμίνιο, κατασκευασμένο από υλικά υψηλής αντοχής σε ποσοστό 82%, δημιουργεί ένα άκαμπτο κλωβό ασφαλείας γύρω από τους επιβάτες.

Το smart #5 προσφέρει πλήρη κάλυψη με υλικά υψηλής αντοχής στις πλευρικές πόρτες όπως και στο άνοιγμα της πίσω πόρτας για να εξασφαλίζεται η ολοκληρωμένη προστασία των επιβατών. Επιπλέον, το smart #5 διαθέτει επτά αερόσακους ως πρόσθετο επίπεδο προστασίας. Αυτός ο συνδυασμός ήταν καθοριστικός ώστε το μοντέλο να συγκεντρώσει υψηλές βαθμολογίες στις κατηγορίες προστασίας παιδιών και ενηλίκων επιβατών.

Προστασία με επίκεντρο την οικογένεια

Ως μεσαίο SUV, το smart #5 σχεδιάστηκε με γνώμονα τις καθημερινές ανάγκες μιας οικογένειας. Η καμπίνα μπορεί να φιλοξενήσει έως και τρία παιδικά καθίσματα στη δεύτερη σειρά και προσφέρει επιπλέον υποδοχή ISOFIX στο κάθισμα του συνοδηγού. Οι ευδιάκριτες σημάνσεις και η εκτεταμένη συμβατότητα με συστήματα συγκράτησης ηλικιών 0–10 ετών καθιστούν την εγκατάσταση ασφαλή και εύκολη. Στις δυναμικές δοκιμές, το smart #5 απέδειξε υψηλό επίπεδο προστασίας για τις παιδικές κούκλες δοκιμών στο πίσω κάθισμα, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να προστατεύει επιβάτες κάθε ηλικίας.

Το smart #5 παρουσιάζει επίσης για πρώτη φορά το Child Presence Detection (CPD), το οποίο χρησιμοποιεί ραντάρ χιλιοστομετρικού κύματος 60GHz στα εμπρός και πίσω καθίσματα για να ανιχνεύει ανεπαίσθητες κινήσεις. Αν ένα παιδί ή κατοικίδιο μείνει κλειδωμένο μέσα, το σύστημα εκδίδει προειδοποιήσεις και ενεργοποιεί αντίμετρα όπως το κατέβασμα των παραθύρων ή την εκκίνηση του κλιματισμού – αποτρέποντας έτσι τον κίνδυνο θερμοπληξίας.

Έξυπνα συστήματα που προβλέπουν τον κίνδυνο

Ως τεχνολογική ναυαρχίδα της μάρκας, το smart #5 εξοπλίζεται με μια σειρά έξυπνων συστημάτων που έχουν σχεδιαστεί για να μειώνουν τους κινδύνους ατυχήματος. Ένα κορυφαίο χαρακτηριστικό είναι το αυτόνομο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης smart Autonomous Emergency Braking, το οποίο έλαβε βαθμολογία 97% από τον Euro NCAP. Αυτό οφείλεται σε κάμερες υψηλής ανάλυσης, ραντάρ νέας γενιάς και προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη.

Επιπλέον το σύστημα έχει δοκιμαστεί εκτενώς σε διαφορετικές οδικές συνθήκες της Ευρώπης. Το smart #5 διαθέτει επίσης τα συστήματα Emergency Lane Keep Assist, παρακολούθηση οδηγού για ανίχνευση κόπωσης ή απόσπασης προσοχής, καθώς και σύστημα καμερών 360° για πλήρη κάλυψη του περιβάλλοντος. Όλες αυτές οι τεχνολογίες μαζί συνέβαλαν στη βαθμολογία 92% για τα συστήματα υποστήριξης ασφαλείας και 84% για την προστασία ευάλωτων χρηστών του δρόμου.

Επικύρωση με βάση τα Ευρωπαϊκά πρότυπα

Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας είναι τόσο αξιόπιστα όσο και η επικύρωσή τους. Το smart #5 υποβλήθηκε σε ενδελεχείς δοκιμές υπό ευρωπαϊκές συνθήκες από την ευρωπαϊκή ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης της smart, διασφαλίζοντας την αξιόπιστη απόδοση σε πραγματικές οδηγικές συνθήκες σε ποικίλα περιβάλλοντα. Με τη βαθμολογία πέντε αστέρων του smart #5 που έχουν επιτύχει επίσης τα smart #1 και smart #3, όλα τα μοντέλα της τρέχουσας γκάμας της smart πληρούν το υψηλότερο πρότυπο του Euro NCAP. Αυτή η συνέπεια σημαίνει ότι η ασφάλεια δεν περιορίζεται σε ένα μοντέλο, αλλά αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της μάρκας.

