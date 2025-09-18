Πένθος για τον Γέροντα Βασίλειο Γοντικάκη - Ιερώνυμος: «Ήταν αυθεντικός μάρτυρας της παράδοσης»

Σε βαθύ πένθος βυθίστηκε ο Ορθόδοξος κόσμος με την είδηση της κοίμησης του Αρχιμανδρίτη Βασίλειου Γοντικάκη, Προηγουμένου της Ιεράς Μονής Ιβήρων του Αγίου Όρους, σε ηλικία 90 ετών. Η απώλεια της κορυφαίας αυτής πνευματικής μορφής προκάλεσε συγκίνηση σε κλήρο και λαό, με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο να εκφράζει τον σεβασμό και την εκτίμησή του με μια συγκινητική δήλωση.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, με τον οποίο ο μακαριστός Γέροντας διατηρούσε στενή γνωριμία, τον χαρακτήρισε ως «αυθεντικό μάρτυρα της ορθόδοξης παράδοσης στον σύγχρονο κόσμο». Ο λόγος του, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν «βαθύς και τρυφερός», ενώ η ζωή του αποτελούσε υπόδειγμα «σεμνότητας και αυθεντικής αγάπης».

Ο Γέροντας Βασίλειος Γοντικάκης, ένας λόγιος και πνευματικός πατέρας, ήταν γνωστός για τη γενναιότητα και την ελευθερία με την οποία αντιμετώπιζε τα ζητήματα της Εκκλησίας και της κοινωνίας. Η πνευματική του διαδρομή σφραγίστηκε από την αγιορείτικη παράδοση, την οποία μετέδιδε με απλότητα και καθαρότητα. Ηγήθηκε της Ιεράς Μονής Ιβήρων σε μια κρίσιμη περίοδο, συμβάλλοντας στην πνευματική της αναγέννηση και την προσέλκυση νέων μοναχών.

Η αναγνώριση του έργου του Γέροντα Βασιλείου δεν περιοριζόταν μόνο στον μοναστικό χώρο. Το πλούσιο συγγραφικό του έργο άνοιξε νέους ορίζοντες στην κατανόηση της ορθόδοξης πνευματικότητας για χιλιάδες πιστούς.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ολοκλήρωσε τη δήλωσή του με μία θερμή ευχή: «Εύχομαι να εύρει ανάπαυση κοντά στον Αναστάντα Κύριο και να μας συνοδεύει η αγία ευχή του». Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, αλλά η πνευματική του κληρονομιά θα συνεχίσει να φωτίζει τους πιστούς.