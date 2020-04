View this post on Instagram

Μετά από 10 χρόνια…ΞΥΡΙΣΤΗΚΑ! 😱 (Αυτή η καραντίνα θα μας καταστρέψει μου φαίνεται!) Και μην μου πείτε ότι υπάρχει άντρας εκεί έξω, έστω και ένας, που όταν ξυρίζει έτσι το μούσι του δε δοκιμάζει στον καθρέφτη όοοοοοολες τις φάσεις του μουσιού: από φαβορίτα, σε μουσάκι, σε μαγκιόρικο μουστάκι…😂😂 #ksourafi #kontra #mwropaidi