Υπάρχουν βίντεο στα οποία, αφού τα βλέπεις, νομίζεις πως θα έχουν δεχθεί μοντάζ και γίνονται για κάποια σκοπιμότητα. Άλλωστε, πολλά έχουν δει τα μάτια μας, άλλα αληθινά, άλλα ψεύτικα και για άλλα ουδέποτε μάθαμε την αλήθεια. Ωστόσο, αυτό το βίντεο που κάνει πάταγο στο ίντερνετ τις τελευταίες ώρες ξεπερνάει κάθε μα κάθε φαντασία.

Οι εργαζόμενοι σε νοσοκομείο της Ταϊλάνδης έχουν πάθει την πλάκα τους με σοκαριστικό και ανατριχιαστικό βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας και δείχνει ένα αναπηρικό καροτσάκι κάποιου που πέθανε να κινείται μόνο του! Εδώ έχει σημασία, εάν κανείς πιστεύει στα φαντάσματα, γιατί εάν πιστεύει τότε ίσως… δικαιώνεται. Ωστόσο και εσείς που δεν πιστεύετε, μόλις δείτε αυτό το βίντεο ίσως αλλάξετε γνώμη…

Is the #ghost of the owner of this wheelchair really moving it as he would have done in life?

Staff at a hospital in Udon Thani, Thailand are convinced it is after he recently passed away.

What do you think?#paranormal #supernatural #theunexplained #thailand #hospital pic.twitter.com/4o3ow5Dnwf

