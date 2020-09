Στη μάχη κατά του κορονοϊού ρίχνεται η γνωστή ελληνική εταιρεία ρίχνεται η γνωστή ελληνική εταιρεία παραγωγής ερωτικών ταινιών, Sirina. Συγκεκριμένα, η εταιρία θα φτιάξει μάσκες προστασίας από τα εσώρουχα των πρωταγωνιστριών της.

Όπως αναφέρει η ίδια η εταιρία με ανάρτησή της στα social media, έδωσε όλο το βεστιάριο των τελευταίων 20 ετών για να φτιαχτούν μάσκες προστασίας οι οποίες μάλιστα θα διατεθούν δωρεάν σε όποιον ενδιαφέρεται να αποκτήσει από μια.

Οι μάσκες θα δοθούν με σειρά προτεραιότητας και ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να στείλει email με το αίτημά του στο [email protected]

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της καραντίνας, ο Δημήτρης Σειρηνάκης, παραγωγός και σκηνοθέτης ταινιών για ενήλικες, είχε δώσει δωρεάν πρόσβαση στο κανάλι της εταιρείας του, σε όλους τους Έλληνες που έμειναν σπίτι λόγω του κορονοϊού.

Παράλληλα είχε διακόψει προσωρινά τα γυρίσματα των ερωτικών ταινιών του για λόγους ασφαλείας.

«Forza Italia, σε αγαπάμε! To Pornhub αποφάσισε να δωρίσει ποσοστό των εσόδων του από την πλατφόρμα ModelHub από τον Μάρτιο, για να βοηθήσει την Ιταλία εν μέσω της επιδημίας. Για να σας βοηθήσουμε κατά τη διάρκεια αυτών των εβδομάδων που θα μείνετε σπίτι, για όλον τον μήνα μπορείτε να έχετε δωρεάν πρόσβαση στο PornHub Premium, χωρίς να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε την πιστωτική κάρτα σας», ήταν το μήνυμα της γνωστής ιστοσελίδας.

Pornhub is donating its March proceeds from Modelhub to support Italy during this unfortunate time (model earnings will remain untouched). Italy will also have free access to Pornhub Premium throughout the month. Forza Italia, we love you! 🧡 pic.twitter.com/DD0nYDyrJ4

