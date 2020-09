Σύμφωνα μάλιστα με την τοπική νομοθεσία, απειλείται με δύο χρόνια φυλακή αν καταδικαστεί. Όπως γράφουν τα τοπικά ΜΜΕ, ο τουρισμός στην Ταϊλάνδη, δεν έχει πληγεί σοβαρά καθώς τα κρούσματα του κορονοϊού είναι σχετικά χαμηλά και τα τουριστικά θέρετρα χωρίς ιδιαίτερη κίνηση, αφού ο κόσμος αποφεύγει τα ταξίδια ή δεν μπορεί να ταξιδέψει. Η ξενοδοχειακή μονάδα που επισκέφτηκε ο αμερικανός Wesley Barnes είναι στο Koh Chang, που φημίζεται για τις λευκές αμμουδιές και τα τυρκουάζ νερά. Σε ένα σχόλιό του, έγραψε ότι το προσωπικό ήταν «ψυχρό» και αντιδρούσε «σαν να μην ήθελε να βλέπει κανέναν» εκεί.

Thailand’s defamation laws are very severe, in particular when it comes to online content. A couple of weeks ago, a friend of a friend was arrested at his school for posting a one star review on Google maps about a resort he visited on Koh Chang. Yes, you heard right [THREAD] pic.twitter.com/18YDRoWit1

